Минувшей ночью Москва и Подмосковье пережили одну из самых массовых атак беспилотников ВСУ, а российские подразделения на нескольких направлениях продолжают планомерно уничтожать опорные пункты, технику и командные центры ВСУ. О последствиях ночного налёта дронов, успешной работе ПВО и новых тактических победах на фронтах СВО — читайте в материале «Радио 1».
Атака БПЛА на Москву
Согласно заявлению Министерства обороны, в ночь на 17 мая системы противовоздушной обороны России успешно перехватили свыше 550 беспилотников на территории страны. С полуночи силы противовоздушной обороны предотвратили нападение 120 БПЛА, двигавшихся в сторону Москвы. В результате попадания беспилотников в столице ранено двенадцать человек, сообщил Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
Больше всего пострадавших оказалось у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода, там ранения получила смена строителей. Технологический процесс на предприятии не нарушен. Помимо этого, повреждены три жилых дома.
Последствия атаки ВСУ в Подмосковье
В Подмосковье крупную атаку дронов силы ПВО отражали с трех часов утра. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о последствиях атак беспилотников. В микрорайоне Старбеево города Химки дрон врезался в жилой дом. В результате удара погибла женщина, а один человек оказался под завалами. Спасательные службы и экстренные службы продолжают работы по разбору завалов.
В деревне Погорелки (Мытищи) БПЛА разрушил строящийся дом — жертвами стали мужчина и женщина. От обломков также пострадало соседнее строение, там обошлось без пострадавших. В Путилкове (Красногорск) беспилотник повредил несколько квартир в многоэтажке, жители не пострадали. В Истре под удар попали многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домовладений в посёлке Агрогородок. Ранены трое мужчин и одна женщина, им оказывают помощь. В деревне Субботино (Наро-Фоминский округ) после падения дрона загорелся частный дом, жертв нет.
Кроме того, атакованы объекты инфраструктуры в нескольких округах. На местах работают пожарные, МЧС, полиция и администрации. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и просит жителей сохранять спокойствие.
Уничтожение опорных пунктов в Запорожской области
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» обнаружили хорошо замаскированные опорные пункты украинских сил в Запорожской области. Противник основательно окопался в лесополосе, соорудив сеть траншей и оснастив их блиндажи мощными перекрытиями. Добытые координаты целей тут же передали артиллеристам. Расчёты самоходных 122-мм установок «Гвоздика» накрыли вражеские укрепления точным огнём. Прямые попадания осколочно-фугасных снарядов сломали земляные накаты и разрушили долговременные фортификационные сооружения. В итоге все опорные пункты уничтожены полностью. Живая сила ВСУ, укрывавшаяся в блиндажах, ликвидирована.
Ликвидация разведовательных дронов и командный пункт ВСУ
При мониторинге неба в Запорожской области расчёты воздушного прикрытия группировки «Восток» засекли активность вражеских дронов. Украинские формирования вели разведку наших позиций и готовили налёты тяжёлыми коптерами. Слаженные действия российских военных позволили перехватить и сбить в воздухе беспилотники самолётного типа «Fly Eye», разведывательные квадрокоптеры, а также группу тяжёлых гексакоптеров «Баба-Яга». Параллельно разведка с БПЛА вскрыла вражеский пункт управления дронами и неподалёку — замаскированный гексакоптер на стартовой позиции. Точными ударами оба объекта уничтожены, личный состав ВСУ, находившийся рядом, ликвидирован.
Беспилотный удар «Центра» по пункту управлние БПЛА
Операторы ударных дронов из 56-го отдельного батальона спецназа группировки «Центр» на Добропольском направлении применили БПЛА самолётного и квадрокоптерного типов. Серией точных попаданий они уничтожили пункт управления беспилотниками украинских подразделений. Получив координаты, расчёты немедленно поразили цель. Благодаря их слаженной работе штурмовые группы смогли продвинуться вперёд на данном участке фронта. Разведывательные дроны батальона круглосуточно вскрывают вражеские объекты, замаскированные позиции, пути подвоза и перемещение живой силы. Полученные данные в режиме реального времени уходят на командный пункт, где затем и принимается решение об огневом поражении.
Удар по ВСУ под Харьковом
Расчёты ударных БПЛА из состава войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили командный пункт вражеских дронов в Харьковской области. Благодаря постоянному мониторингу с воздуха российские военные вскрыли позиции, откуда противник управлял беспилотниками, а также места установки антенн для связи и передачи данных. Между расчётами и командным пунктом через штатные средства налажена бесперебойная связь, управление подразделениями ведётся круглосуточно. Параллельно развёрнуты оптоволоконные линии и спутниковые антенны — это обеспечивает войска качественным интернетом. Объективный контроль поражения целей транслируется в прямом эфире и уходит на командный пункт через внутренние военные мессенджеры и платформы Минобороны России.
Опорный пункт ВСУ уничтожен ударом «Града»
Расчёт РСЗО «Град» группировки «Центр» нанёс удар по вражескому опорнику и скоплению живой силы на Днепропетровском направлении. Получив точные координаты, российские военные оперативно прибыли на огневую позицию. В считанные минуты техника была приведена в готовность, активирована и произвела залп осколочно-фугасными снарядами. Артудар позволил наступающей пехоте продвинуться: подавлены основные огневые точки противника и уничтожена его живая сила.