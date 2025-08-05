05 августа 2025, 10:02

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ведут активное наступление по всему фронту, демонстрируя эффективную тактику и постоянное давление на украинские позиции. На всех направлениях отмечается чёткая координация действий различных родов войск, что позволяет последовательно преодолевать оборону противника. Особое внимание уделяется созданию локальных преимуществ на ключевых участках, где российские части демонстрируют высокую боевую эффективность. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание Атака БПЛА на Ростов 5 августа Сумская область Харьковская область Покровское направление Краснолиманское направление Угледарское направление Константиновское направление

Атака БПЛА на Ростов 5 августа

«Произошли возгорания. <...> Пожар на площади 500 кв. м был успешно потушен», — добавил Слюсарь.

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Покровское направление

Краснолиманское направление

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Угледарское направление

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