Массированная атака ВСУ на Ростов, продвижение ВС РФ в направлении Краматорска: последние новости СВО на 5 августа
Российские войска ведут активное наступление по всему фронту, демонстрируя эффективную тактику и постоянное давление на украинские позиции. На всех направлениях отмечается чёткая координация действий различных родов войск, что позволяет последовательно преодолевать оборону противника. Особое внимание уделяется созданию локальных преимуществ на ключевых участках, где российские части демонстрируют высокую боевую эффективность. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Атака БПЛА на Ростов 5 августаВ Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на несколько муниципалитетов. Пострадавших нет, все возникшие возгорания были ликвидированы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. Он отметил, что в результате массированной воздушной атаки были уничтожены БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.
«Произошли возгорания. <...> Пожар на площади 500 кв. м был успешно потушен», — добавил Слюсарь.Также он сообщил, что в станице Тацинская во дворе частного дома загорелся навес. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные боестолкновения сосредоточены в районах Кондратовки и Юнаковки, где украинское командование стягивает дополнительные силы, включая элитные подразделения спецназа, пытаясь стабилизировать линию фронта. Однако активное давление российских войск существенно затрудняет перегруппировку сил противника.
В районе Юнаковки подразделения ВС РФ продолжают методичное продвижение вдоль восточного берега реки Локни, достигнув позиций к югу от местной церкви. Отмечено организованное отступление украинских сил в южном направлении, в сторону лесных массивов. Однако говорить о полном контроле над населённым пунктом пока преждевременно, боевые действия продолжаются с переменной интенсивностью.
Харьковская область
На Харьковском направлении российские войска продолжают планомерное наступление, добившись значительных успехов в районе Волчанска. Город фактически взят под полный контроль РФ. Подразделения ВС РФ установили огневое господство над всеми подступами с юга и юго-востока, перерезав ключевые транспортные артерии.
Основные боевые действия переместились в лесные массивы западнее Волчанска, где остатки украинских формирований пытаются организовать оборону. Одновременно на южном фланге зафиксирован прорыв российских войск в районе Синельниково, где российские военные продвинулись на 600 метров, заняв ряд тактически важных высот.
Покровское направление
Покровский участок фронта продолжает оставаться зоной наиболее интенсивных боевых действий. В районах Удачного и Котлино продолжаются ожесточённые столкновения. Подразделения ВС РФ методично продвигаются вперёд, используя комбинированную тактику: артиллерийскую подготовку с последующими действиями штурмовых групп.
В районе Леонтовичей российские военные ведут артиллерийский обстрел укреплённых позиций ВСУ в Троянде, одновременно развивая наступление на Чунишино со стороны Новоукраинки. Знаковым достижением стало полное завершение зачистки горно-обогатительного комбината восточнее Мирнограда. Этот успех позволяет укрепить российские позиции на подступах к городу и создать плацдарм для дальнейшего наступления.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия, где российские войска сохраняют стратегическую инициативу. В районе Редкодуба украинские силы предпринимают неоднократные контратаки, однако все их попытки прорвать оборону успешно отбиваются. Одновременно российские подразделения ведут наступление в направлении населённых пунктов Глущенково и Новый Мир.
Особенно ожесточённые бои развернулись в районе Карповки, где российские войска, преодолевая сопротивление противника, продвинулись к Шандриголово и Дробышево, создавая угрозу окружения украинских формирований. В Колодезях продолжаются упорные уличные бои, где каждая позиция переходит из рук в руки по несколько раз в день.
Значительный успех достигнут в Торском. Российские подразделения прорвались с северного направления к мосту на Заречное и закрепились в южной части населённого пункта. Со стороны Червонной Дибровы и лесного массива восточнее Торского ведется методичное наступление в направлении Ямполя.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении сохраняется напряженная оперативная обстановка. Российские войска продолжают методичное наступление, применяя тактику «ползучего продвижения», что позволяет минимизировать потери при сохранении постоянного давления на оборону противника. Вблизи населенных пунктов Январское и Камышеваха идут позиционные бои, а на северном берегу реки Волчья зафиксировано продвижение российских подразделений в направлении Александрограда и Искры. В районе Воскресенки продолжаются бои за контроль над стратегически важными лесными массивами.
Константиновское направление
На данном направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, где российские войска добиваются значительных успехов. В районе Щербиновки идут тяжелые уличные бои. Российские подразделения, несмотря на ожесточенное сопротивление, продолжают планомерное продвижение.
В Катериновке и Александро-Шультино ВС РФ ведут активный штурм, методично зачищая квартал за кварталом. Особое внимание уделяется взятию под контроль тактических высот, имеющих стратегическое значение. В Часов Яре зафиксировано успешное продвижение российских войск вдоль железнодорожной ветки, ведущей в Краматорск. Это позволяет перерезать важные пути снабжения противника.