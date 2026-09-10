Молитва перед иконой князя Дмитрия Донского, обнаружение замаскированного склада ВСУ и удар по портам: новости СВО на 10 сентября
За ночь российские военные сообщили о поражении объектов украинской военной логистики, складов, техники и пунктов размещения подразделений ВСУ сразу на нескольких направлениях. Одновременно поисково-спасательная группа ВКС сопровождала армейскую авиацию, а военнослужащие почтили память святого князя Дмитрия Донского. Подробности — в материале «Радио 1».
Удар по портовой логистике Украины
В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, которые задействованы в интересах ВСУ.
Ударными беспилотными летательными аппаратами был поражен склад беспилотников в Николаеве. Сообщается, что хранившиеся там аппараты предназначались для обеспечения украинских вооруженных формирований.
Еще одной целью стали объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту «Черноморск» Одесской области. По представленным данным Минобороны РФ, эта инфраструктура использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поступающих из иностранных государств.
Кроме того, на переходе морем в порт «Одесса» были поражены два сухогрузных судна, перевозивших грузы для ВСУ. Удар также пришелся по буксиру, который сопровождал эти суда.
Замаскированный склад в Дружковке
На другом участке боевых действий артиллерийский расчет «Южной» группировки войск нанес удар по полевому складу боеприпасов ВСУ в Дружковке Донецкой Народной Республики.
Разведка обнаружила замаскированный объект в частном секторе. Украинские военные разместили склад во дворе одного из домов. Координаты цели передали артиллерийскому расчету 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск, на вооружении которого находится 130-мм гаубица М-46.
После прямых попаданий на объекте начался пожар, вслед за которым произошла детонация боезапаса. При этом в условиях осложненной логистики на прифронтовом направлении потеря подобного склада может стать для обороняющихся подразделений ВСУ существенной проблемой: доставка снарядов и материальных средств, согласно представленным данным российского оборонного ведомства, уже не осуществляется на регулярной основе.
FPV-дроны против пункта временной дислокации
В районе Орехова Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки войск «Днепр» продолжили работу по военным объектам, технике и живой силе противника.
Расчеты разведывательно-ударного дивизиона артиллерийского соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии регулярно ведут наблюдение за территориями, находящимися под контролем ВСУ. Несмотря на плотное применение украинских средств радиоэлектронной борьбы, российским беспилотникам удалось поразить пункт временной дислокации украинских военных.
Ключевым фактором стало использование модернизированных FPV-дронов. Как сообщается, они позволяют уменьшать влияние вражеских помех и наносить точные удары по защищенным укрытиям и местам скопления личного состава.
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В результате слаженной работы разведывательных и ударных подразделений пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ был уничтожен вместе с находившимся там личным составом. Подразделения БпС группировки «Днепр» продолжают круглосуточно выполнять задачи, а взаимодействие между расчетами позволяет наносить противнику ощутимые потери.
Сорванная ротация на Добропольском направлении
На Добропольском направлении операторы БПЛА группировки «Центр» обнаружили движение украинских боевых бронированных машин. По представленным данным, противник пытался провести ротацию личного состава на передовых позициях, используя бронетехнику для доставки подкреплений.
Операторы воздушной разведки зафиксировали координаты обнаруженных машин и передали их расчетам ударных беспилотников. После получения целеуказания FPV-дроны нанесли серию прицельных ударов по технике, находившейся в движении.
Первые попадания обездвижили бронемашины, после чего операторы нанесли повторные удары. В итоге были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ. Поражение целей подтвердили средствами объективного контроля.
Срыв ротации, согласно сообщению, существенно ослабил оборонительные возможности украинских формирований на этом участке фронта.
«Паладин» не укрылся в лесополосе
Еще одной целью стала американская самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин», обнаруженная в районе Краматорска Донецкой Народной Республики.
Воздушная разведка обнаружила замаскированную САУ в одной из лесополос возле населенного пункта Ясная Поляна. По сообщению, самоходка находилась под укрытием.
Операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск нанесли по объекту несколько ударов. Сначала было разрушено укрытие, в котором находилась техника, а затем поражена непосредственно сама самоходная установка.
Экипажи армейской авиации под прикрытием спасателей
Параллельно с выполнением боевых задач экипажами армейской авиации поисково-спасательная группа ВКС обеспечивала их сопровождение в зоне ответственности группировки войск «Север».
Военнослужащие на вертолете Ми-8ПСГ сопровождали экипажи Ка-52 и Ми-28. Такая работа предусматривает готовность к оперативному реагированию в случае возникновения нештатной ситуации.
При необходимости поисково-спасательная группа должна прибыть к месту происшествия, оказать помощь военнослужащим и эвакуировать экипаж в пункт постоянной дислокации. В состав группы входят военнослужащие огневой поддержки и специалист медицинского отделения.
Молитва перед иконой князя Дмитрия Донского
В отдельном гвардейском мотострелковом соединении (горном) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в Карачаево-Черкесии прошло богослужение, посвященное обретению мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Молебен состоялся в день прибытия ковчега с частицей мощей в Главный православный воинский храм ЮВО в Ростове-на-Дону. Для военнослужащих соединения событие имеет особое значение: их часовня носит имя великого князя.
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Во время службы помощник командира части по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Кравченко рассказал личному составу о подвиге Дмитрия Донского, сыгравшего ключевую роль в освобождении Руси от татаро-монгольского ига. Военнослужащим пожелали сохранять крепкую веру. После богослужения они помолились перед иконой святого князя за здоровье и благополучие своих близких.
«Обретение мощей таких великих людей, вложивших огромный вклад в историю нашей страны, – это большое и важное событие, которое укрепляет верующего человека, вдохновляет и дает надежду на то, что Господь с нами и никогда не оставит нас. Оно поможет любому из нас найти силы продолжать сохранять верность и сосредоточенность на решении поставленных задач», – сказал протоиерей Андрей Кравченко.
Как сообщается, в июле 2026 года во время реставрации южной стены Архангельского собора Московского Кремля были обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Димитрий Донской неоднократно лично участвовал в сражениях. Одним из главных событий его жизни стала победа в Куликовской битве 8 сентября 1380 года, когда войска хана Мамая были разбиты на Куликовом поле.
Дмитрий Донской стал первым московским князем, открыто бросившим вызов Золотой Орде и начавшим процесс освобождения русских земель от монгольского ига. Русская православная церковь канонизировала его в 1988 году на Поместном соборе, приуроченном к тысячелетию Крещения Руси.
Накануне ковчег с мощами великого князя доставили в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем частицу мощей представили в Главном храме ЮВО, после чего ее направили в воинские части, в том числе расположенные на территории проведения специальной военной операции.