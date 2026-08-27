Охота за R-18, уничтожение целей на расстоянии 20 км и установка спутниковых антенн: последние новости СВО на 27 августа
Расчеты артиллерии и операторы беспилотных систем группировок «Днепр», «Запад» и «Север» продолжают поражать позиции, технику и беспилотники ВСУ на различных направлениях. О работе «Гиацинтов» по опорным пунктам и перехвате R-18 читайте в материале «Радио 1».
Артиллеристы ударили по опорному пункту с боевиками ВСУ
На Ореховском направлении в Запорожской области расчет разведывательного БПЛА ярославских десантников из состава группировки войск «Днепр» обнаружил замаскированный в лесополосе опорный пункт с личным составом одного из формирований ВСУ. Противник удерживал рубеж, препятствуя продвижению российских штурмовых групп, после чего координаты цели оперативно передали на командный пункт полка.
Для поражения объекта применили 152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского дивизиона Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка. Дальность стрельбы до 30 километров позволила артиллеристам нанести удар, оставаясь вне зоны досягаемости ответного огня. Это обеспечило безопасность военнослужащих и сохранность техники.
Работа расчета отработана до автоматизма: быстрое развертывание, удар, немедленная маскировка орудий и отход в укрытие. Разведывательные беспилотники при этом корректируют огонь в реальном времени.
«Мы знаем, что противник окопался, и мы их выковыриваем оттуда с помощью нашего друга – корректировщика. Стараемся попадать точно в точку, и у нас это хорошо получается. Корректировщики дают данные, и мы накладываем серию. После нас штурмовые группы идут уже смело — как по укрепрайонам, так и по выходам из них. Команда «в цель попали» означает, что задача выполнена верно. Я работал и на Д-30, и в Соледаре, и в Бахмуте, но здесь интенсивность на два порядка выше. Но раз взялись, значит, надо доделать», — рассказал наводчик орудия с позывным «Атом».
Командир взвода с позывным «Ферум» отдельно рассказал о работе на открытой местности и сложностях при перемещении, его слова приводит Минобороны РФ.
«Противник сильно сопротивляется, но мы сильнее. В ясную погоду передвигаться очень опасно, но делать это необходимо — нужно подвозить боеприпасы, чтобы работа не останавливалась. Если опасность, заскакиваем в «карман» — оборудованное укрытие, пережидаем и едем дальше. В таких карманах по суткам сидим, есть вода и перекус для ребят. Стараемся работать одинаково качественно и в небе, и на земле».
В результате боевой работы расчетов «Гиацинтов» вскрытые объекты ВСУ вместе с находившимся в укрытиях личным составом были полностью уничтожены. Поражение подтвердили кадры объективного контроля.
FPV-дроны против техники на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении военнослужащие войск беспилотных систем 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают поражать технику и личный состав ВСУ. Противник пытается проводить ротацию и доставлять материальные средства на позиции в зоне проведения СВО.
На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов, в результате которых были уничтожены несколько пикапов, микроавтобус и живая сила подразделений ВСУ. Использование ударных БПЛА позволяет ослаблять противника и создавать условия для продвижения штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».
Бойцы «Запада» прикрывают российские позиции с воздуха
Там же, на Краснолиманском направлении, расчеты мобильных огневых групп группировки войск «Запад» обеспечивают воздушное прикрытие российских позиций от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ. Военнослужащие несут круглосуточное дежурство, непрерывно наблюдая за воздушной обстановкой и пресекают попытки проникновения вражеских беспилотников.
Особенно сложной считается работа в ночное время. Получив данные воздушной разведки, мобильные огневые группы оперативно выдвигаются на позиции для перехвата целей. В одном из эпизодов средства радиолокационной разведки обнаружили воздушные объекты, двигавшиеся по маршруту к российским позициям для разведки и последующего огневого поражения.
Слаженная работа расчета позволила уничтожить обнаруженные воздушные цели. После выполнения задачи мобильная огневая группа сменила позицию и продолжила боевое дежурство.
За одно дежурство расчет способен уничтожать несколько воздушных целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и маневренные малозаметные FPV-дроны. Такая результативность, как отмечается, обеспечивается боевым опытом военнослужащих, применением тактических схем и координацией действий.
«Свободная охота» за R-18
В Харьковской области операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки «Север» обнаружили и уничтожили несколько вражеских БПЛА коптерного типа R-18. Расчеты FPV-ПВО 11-го армейского корпуса круглосуточно дежурят в небе и выявляют разведывательные и ударные беспилотники противника, оснащенные системами сброса мин или выстрелов.
Во время «свободной охоты» операторы обнаружили разведывательные и ударные R-18. ВСУ используют такие БПЛА для доставки необходимых грузов, а также пытаются наносить огневое поражение посредством сброса боевых частей.
Для поражения целей применялись дроны-перехватчики. Уничтожение осуществлялось тараном либо дистанционным подрывом осколочно-фугасной боевой части. Все обнаруженные вражеские беспилотники были ликвидированы.
Для обнаружения воздушных целей используются радиолокационные станции, позволяющие определять БПЛА еще над буферной зоной безопасности. Затем цели подавляются средствами РЭБ и перехватываются дронами-перехватчиками.
Ликвидация беспилотников противника позволяет создавать безопасные условия для продвижения штурмовых подразделений группировки «Север» при расширении буферной зоны безопасности. Средства связи и управления обеспечивают взаимодействие расчетов и командования, а результаты работы фиксируются объективным контролем в режиме реального времени, отметили в российском оборонном ведомстве.
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Удар более чем за 20 километров
Артиллеристы группировки войск «Север» продолжают работать в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения одновременно действуют на нескольких направлениях и, как сообщается, ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Подразделения круглосуточно применяют буксируемую и самоходную артиллерию, а также РСЗО. Во взаимодействии с войсками беспилотных систем они поражают замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и места размещения личного состава ВСУ.
Один из расчетов 130-мм буксируемой гаубицы М-46 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Север» получил координаты цели от операторов БпС. Воздушная разведка обнаружила участок лесополосы, где противник сосредоточил значительное количество личного состава, укрывшегося в блиндажах и пытавшегося закрепиться на краю леса для организации оборонительных позиций.
Координаты в режиме реального времени передали артиллеристам. После этого по скоплению живой силы был нанесен огневой удар. Благодаря дальности стрельбы орудия живая сила и блиндажи ВСУ были уничтожены на расстоянии более 20 километров.
Взаимодействие разведки и артиллерии позволяет оперативно выявлять скрытые позиции и наносить по ним поражение. Уничтожение личного состава в лесном массиве лишает противника возможности закрепляться на выгодных рубежах и снижает его оборонительный потенциал.
Связь, разведка и прицельный огонь
Уничтожение опорных пунктов и мест размещения боевиков ВСУ остается одной из приоритетных задач артиллерийских расчетов, поскольку это позволяет расчищать путь штурмовым подразделениям при наступлении. При этом расчеты находятся в постоянной готовности и способны открывать огонь в любое время и при любой погоде, а накопленный опыт позволяет поражать цель первым снарядом.
Между расчетами и командными пунктами поддерживается бесперебойная связь с использованием штатных средств. Управление подразделениями ведется круглосуточно. Кроме того, развернуты оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, обеспечивающие подразделения интернетом.
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Данные объективного контроля огневого поражения передаются на командные пункты в прямом эфире посредством внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России. В боевой работе также используются отечественные средства связи, позволяющие поддерживать управление и коммуникацию между расчетами и командованием.
Скорость реакции, точность полученных данных и выучка военнослужащих позволяют, как отмечается, парировать угрозы и наносить упреждающие удары. Ежедневная работа артиллерийских расчетов группировки «Север» направлена на срыв огневых возможностей и планов противника.