Окружение ВСУ под Часов Яром и Покровском, освобождение сел Коптево и Комар: последние новости СВО на 14 июня
ВС РФ продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ, последовательно расширяя зону контроля на ключевых участках фронта. На угледарском, покровском и торецком направлениях достигнуты значительные успехи: освобождены стратегически важные населённые пункты, блокированы группировки противника и усилены рубежи для дальнейшего наступления. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Украинское командование продолжает перебрасывать новые подразделения на Тёткинское и Глушковское направления, безуспешно пытаясь прорваться на территорию РФ. ВС РФ наносят точные удары по живой силе и технике противника как в приграничной зоне, так и в глубине Сумской области, срывая планы врага.
Так, ранним утром российская разведка засекла выдвижение штурмовой группы ВСУ из Искрисковщины – по оккупантам был нанесён артиллерийский удар, заставивший их с потерями отступить. Одновременно из района Рыжевки украинские диверсанты пытались просочиться через лесной массив, но были полностью уничтожены в ходе скоротечного боя. Все попытки ВСУ нарушить государственную границу РФ жёстко пресекаются с нанесением максимального урона противнику.
Сумское направление
Российские войска продолжают расширение буферной зоны в Сумской области. Подразделения ВДВ РФ освободили населённый пункт Яблоновка, а также продолжают наступление в направлении Юнаковки, нанося удары по резервам врага. Зачищены приграничные лесополосы и укреплены позиции в лесу у Яблоновки.
В Новониколаевке российские мотострелковые бригады ведут ожесточённые бои против переброшенных вражеских подразделений, а морпехи зачищают лесные массивы у Садок, ликвидируя остатки боевых групп ВСУ. Противник несёт тяжёлые потери, что подтверждается массовыми некрологами в соцсетях.
За сутки украинские силы предприняли восемь контратак (у Кондратовки, Андреевки, Новониколаевки и Садок), задействовав более 50 человек живой силы. 20 из них уничтожены, остальные отступили вглубь украинской территории.
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Торецкое направление
К западу от Торецка российские подразделения продолжают зачистку лесных массивов южнее Яблоновки, создавая оперативные предпосылки для возможного окружения украинского гарнизона в Щербиновке.
Хотя закрепление в районе Александро-Калиново пока встречает сопротивление, успешное продвижение севернее Романовки позволяет российским войскам сохранять стратегическую инициативу на данном участке фронта.
Постепенное наступление российских сил создаёт угрозу тыловым коммуникациям ВСУ в этом районе, что может в перспективе привести к дестабилизации всей украинской обороны на Торецком направлении. Противник предпринимает попытки контратак, однако не может переломить ситуацию в свою пользу.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются ожесточённые бои. Российские войска закрепились в центре Новониколаевки, развивая наступление. На западном фланге противник отброшен восточнее Песчаного, а на восточном – ликвидируется «карман» в окрестностях Елизаветовки.
Штурмовые подразделения РФ ведут наступление на позиции ВСУ у Миролюбовки, Мирного и Малиновки. Согласно данным Минобороны РФ, северо-западнее Шевченко Первого освобождено село Коптево, что сокращает возможности манёвра украинских войск и усиливает давление на их оборону.
Часовоярское направление
Российские войска продолжают успешное наступление в Часов Яре, закрепившись в микрорайонах Шевченко и Леваневского. Противник оказался в оперативном окружении в районе цеха №2 промышленного комбината.
На южном направлении идут ожесточённые бои в районе Ступочек и северо-западнее рудника «Северный». Российские подразделения последовательно устанавливают контроль над ключевыми городскими объектами, создавая условия для дальнейшего продвижения.
Угледарское направление
После освобождения Угледара российские войска продвинулись на 40 км вглубь обороны противника, закрепив значительный оперативный успех. На трёх стратегических направлениях — Шевченко-Весёлое, Запорожье-Дачное и в районе Комара — продолжается наступление в сторону границ Днепропетровской области.
Важным достижением стало освобождение Комара — ключевого узла обороны и логистики ВСУ, что подтверждено Минобороны РФ. Этот прорыв окончательно закрепляет инициативу за российскими войсками.
Дальнейшее продвижение ВС РФ создаёт угрозу окружения для украинских гарнизонов в сопредельных районах и открывает новые перспективы для развития наступления. Противник, неся потери, пытается перегруппироваться, однако контролировать ситуацию уже не в состоянии.