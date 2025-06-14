14 июня 2025, 08:55

Фото: Istock/ NiseriN

ВС РФ продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ, последовательно расширяя зону контроля на ключевых участках фронта. На угледарском, покровском и торецком направлениях достигнуты значительные успехи: освобождены стратегически важные населённые пункты, блокированы группировки противника и усилены рубежи для дальнейшего наступления. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Торецкое направление Покровское направление Часовоярское направление Угледарское направление



Курская область

Сумское направление

Украина не передала ни одного тела погибших военнослужащих ВС РФ

Торецкое направление

Покровское направление

Часовоярское направление

Угледарское направление