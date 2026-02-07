Окружение ВСУ в Белицком, зачистки в Красном Лимане и освобождение села Поповка: последние новости СВО на 7 февраля
Российские войска продолжают развивать наступательную инициативу по ключевым направлениям в Сумской и Харьковской областях, а также добиваются локальных тактических успехов на Донбассе. Противник перебрасывает элитные подразделения для стабилизации линии фронта, однако темп продвижения российских сил сохраняется довольно высоким. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии соприкосновения в регионе. Продолжается планомерное продвижение вглубь территории: на семи направлениях в Сумском районе, шести — под Краснопольем и двух — в Глуховском районе. За минувшие сутки достигнуто продвижение вперед более чем на 900 метров и установлен контроль над населенным пунктом Поповка. Наступающие части поддерживаются массированным огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударами российской авиации. ВКС наносят удары по тыловым объектам, узлам снабжения, а также местам концентрации украинских военных и техники.
ВСУ оказывают сопротивление, активно используя беспилотные летательные аппараты и артиллерийский огонь. В целях стабилизации обстановки киевский режим экстренно передислоцировал командный состав и боевые группы 253-го отдельного штурмового полка в район Поповки. Все территориальные подразделения обороны в этой зоне переподчинены офицерам данного полка.
Харьковская областьВС РФ ведут тяжелые бои, последовательно развивая успех на большинстве участков Харьковской области. Российская авиация и ударные беспилотники не прекращают поражать укрепления и живую силу противника. ВСУ не проявляют значительной инициативы, основные их усилия направлены на оборону имеющихся рубежей. Для усиления фронта украинским командованием введены остатки отдельного полка рейнджеров, ранее разгромленного на Сумском направлении.
На Старицком участке ситуация стабильна. ВС РФ ведутся мероприятия по установлению контроля над лесным массивом близ села с продвижением вперед. Юго-западнее Симиновки взяты под контроль две укрепленные вражеские точки, достигнуто продвижение более 350 метров. В секторе Волчанских Хуторов точными ударами с воздуха подавлены огневые точки 159-й вражеской бригады. Российские военные улучшили позиции, продвинувшись на 100 метров к востоку. На Хатненском участке авиацией также нейтрализованы позиции ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые отряды продвинулись вперед на 350 метров по трем отдельным направлениям.
Северское направлениеПодразделения российских войск закрепили тактический успех, установив полный контроль над лесным массивом южнее населенного пункта Озерное. Данное достижение создает прямую угрозу украинским оборонительным позициям на территории заповедника «Крейдова Флора». Овладение этим районом имеет ключевое значение для дальнейшего усиления давления на ВСУ в районе Кривой Луки. Кроме того, российскими военными расширена зона контроля у Миньковки и Бондарного. Противник теряет позиции в Никифоровке.
За ночь над регионами РФ сбили 82 украинских БПЛА