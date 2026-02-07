Сотрудник ТЦК ударил женщину на западе Украины

07 февраля 2026, 01:46

В Хмельницком сотрудник ТЦК ударил женщину, в ответ та сорвала с него боди-камеру

Фото: iStock/reflection_art

В городе Хмельницкий на западе Украины произошёл конфликт между сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и женщиной, которая сорвала с него камеру после удара. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно материалу, инцидент попал на видео, которое выложили в Интернет. В клипе можно увидеть, как местная жительница возмущается действиям украинских военкомов, после чего сотрудник ТЦК наносит ей удар. В ответ женщина срывает с него боди-камеру и выбрасывает ее.



