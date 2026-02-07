Сотрудник ТЦК ударил женщину на западе Украины
В Хмельницком сотрудник ТЦК ударил женщину, в ответ та сорвала с него боди-камеру
В городе Хмельницкий на западе Украины произошёл конфликт между сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и женщиной, которая сорвала с него камеру после удара. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалу, инцидент попал на видео, которое выложили в Интернет. В клипе можно увидеть, как местная жительница возмущается действиям украинских военкомов, после чего сотрудник ТЦК наносит ей удар. В ответ женщина срывает с него боди-камеру и выбрасывает ее.
Маргарита Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Напомним, что на Украине регулярно возникают резонансные случаи на фоне дефицита личного состава в ВСУ. Сотрудники ТЦК постоянно задерживают граждан, чтобы принудительно мобилизовать их. Украинские военкомы часто действуют жестоко, применяя силу ко всем, кто сопротивляется.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.