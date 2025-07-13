13 июля 2025, 02:17

Рогов: Утверждения Зеленского о Волынской резне являются запредельной ложью

Фото: iStock/Silent_GOS

Слова Владимира Зеленского о незнании деталей Волынской резни являются вопиющей ложью. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.





Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал о признании Зеленского в неосведомленности о трагических событиях на Западной Украине. Якобы он не знал и не слышал в школе о Волынской резне и об убийствах поляков.



По мнению Рогова, подобные заявления свидетельствуют о циничной русофобии и нежелании признавать исторические преступления.





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«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — пояснил он.