В России обвинили Зеленского в «запредельной лжи» после его слов о Волынской резне
Рогов: Утверждения Зеленского о Волынской резне являются запредельной ложью
Слова Владимира Зеленского о незнании деталей Волынской резни являются вопиющей ложью. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.
Ранее польский президент Анджей Дуда рассказал о признании Зеленского в неосведомленности о трагических событиях на Западной Украине. Якобы он не знал и не слышал в школе о Волынской резне и об убийствах поляков.
По мнению Рогова, подобные заявления свидетельствуют о циничной русофобии и нежелании признавать исторические преступления.
Несколько БПЛА ВСУ обнаружили и сбили в Воронежской области
«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — пояснил он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что не собирается руководить Украиной 30 или 35 лет. Зеленский призвал поверить его словам, отметив, что ему необходимо «пройти через эту работу» и «сохранить уважение и самоуважение».
10 июля стало известно, что Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт ключевой логистический хаб для поставок военной помощи Украине.