07 июня 2025, 10:08

Фото: iStock/ SergeyVButorin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля. Особенно активные боестолкновения идут на Сумском, Покровском и Торецком направлениях. Подробнее о ситуации в населённых пунктах прифронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Покровское направление Угледарское направление Торецкое направление



Курская область

Сумское направление

Покровское направление

Угледарское направление

В Федоровке ВСУ попытались ликвидировать свой минометный расчет после сдачи в плен

Торецкое направление