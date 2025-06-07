Освобождение села Фёдоровка, ожесточенные боестолкновения и окружение ВСУ под Покровском: последние новости СВО на 7 июня
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля. Особенно активные боестолкновения идут на Сумском, Покровском и Торецком направлениях. Подробнее о ситуации в населённых пунктах прифронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Курская область
На участках в районах Теткино и Глушково российские войска продолжают укреплять линию обороны в Сумской области. За минувшие сутки украинские военные выдвигались для атак с позиции в Бессаловке, после чего были атакованы с применением различных видов вооружения. В результате большая часть личного состава ВСУ была ликвидирована, а остальные отступили в противоположном направлении.
Кроме того, украинские военные дважды пытались атаковать населённый пункт Новый Путь, но их попытки были пресечены российскими операторами FPV и артиллеристами.
Сумское направление
Подразделения ВС РФ продолжают зачистку приграничных лесных массивов и ведут ожесточенные бои в Юнаковке и Яблоновке. В Юнаковке украинские военные попытались провести контратаку, но безрезультатно. В ходе перестрелки большинство штурмовиков ВСУ было ликвидировано, а оставшиеся в живых отступили в южном направлении.
На участках Волчанского и Липцовского направлений в результате огневого воздействия были ликвидированы четыре штурмовые группы ВСУ и радиолокационная станция противника. За минувшие сутки российские военные сумели продвинуться на 50 метров в районе Волчанска. Кроме того, они успешно вытеснили противника из укреплённых позиций в районе Волчанских Хуторов.
Покровское направление
На данном участке фронта идут активные боестолкновения. В районе населённых пунктов Орехово и Котляровка российские военные встречают активное сопротивление противника. Украинские военные провели контратаку и на некоторое время заняли часть позиций в Миролюбовке. Однако в течение суток российские штурмовики смогли вернуть большую часть утраченных позиций.
В то же время подразделения ВС РФ проводят операцию по захвату населённого пункта Мирное. Они атакуют с направления Малиновки и стремятся занять позиции в Коптево, чтобы создать окружение противника с северной стороны посёлка Новоэкономического.
Угледарское направление
На этом направлении ВС РФ развивают успешное наступление. За минувшие сутки российские военные значительно расширили зону контроля к западу от Вольного Поля. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Фёдоровка. Кроме того, российские штурмовики успешно продвинулись и заняли позиции на южной границе села Комар.
В Алексеевке украинские подразделения удерживают контроль над некоторыми участками в северной части села. Несмотря на это, российские войска продолжают наступление, усиливая натиск на позиции ВСУ.
В Федоровке ВСУ попытались ликвидировать свой минометный расчет после сдачи в плен
Торецкое направление
На западе Торецкого направления продолжаются ожесточенные сражения на линии фронта между Полтавкой и Русиным Яром. Российские военные усиливают атаки по тыловым позициям противника. За минувшие сутки в окрестностях населённого пункта Дружковка были ликвидированы несколько командных пунктов, которые использовались для управления БПЛА ВСУ.
Также сообщается о продвижении российских войск в направлении населённых пунктов Яблоновка, Дылеевка, Дачное и Озаряновка, расположенных к северу от города Торецк.