Освобождение села Куртовка, уничтожение завода боеприпасов под Борисполем и срыв ротации ВСУ: последние новости СВО на 6 сентября
Российские войска продолжают системное воздействие на объекты военной инфраструктуры Украины, включая предприятия оборонной промышленности, портовые мощности, логистические узлы и роботизированные средства снабжения. Одновременно на ряде участков фронта фиксируется тактическое продвижение штурмовых подразделений, чему предшествует работа разведки, артиллерии и ударных беспилотных систем. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 258 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские войска системно воздействуют на элементы украинской военной инфраструктуры, сопряжённые с логистикой, производством и морскими перевозками. В зоне поражения находятся промпредприятия, портовые мощности и суда, обслуживающие нужды вооружённых формирований.
За прошедшие сутки, согласно данным Минобороны РФ, в границах населённого пункта Борисполь (Киевская область) нанесён удар по заводским корпусам ООО «Блэк Аммо». Данное предприятие обеспечивает ВСУ боеприпасами и взрывчатыми веществами, организуя их изготовление, закупочные мероприятия и последующие отгрузки.
Параллельно в акватории порта «Черноморск» (Одесская область) нанесён удар по сухогрузному судну. Транспорт принял на борт военно-технические грузы, переданные украинской стороне от западных партнёров. Поражение нанесено ударными беспилотными аппаратами большой дальности.
Президент России Владимир Путин ввёл временный мораторий на поражение объектов в Киеве. Режим прекращения огня по городу вступает в силу с полуночи 5 сентября и действует на протяжении ближайших 72 часов. Данное решение принято в связи с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков в Киеве. Двусторонние переговоры американской делегации в Киеве требуют обеспечения безопасности в период дипломатической активности.
Перехват снабжения ВСУ в Запорожской областиВ запорожском секторе военнослужащие объединения «Восток» засекли работающие передатчики управления вражескими БПЛА. Параллельно зафиксирован наземный роботизированный аппарат, перевозивший взрывчатку и летательные дроны. Противник направлял этот груз к своим командным узлам для восполнения ресурсов и поддержки операторов.
Координаты обнаруженных объектов оперативно поступили к расчётам ударных дронов ВС РФ. Пилоты нанесли точечные поражения: антенное хозяйство выведено из строя, механический транспортёр с содержимым уничтожен на маршруте движения. Боеприпасы и беспилотники не достигли адресатов. Линия материального обеспечения вражеских пунктов управления разорвана. Доставка средств поражения полностью пресечена.
Артиллерийская работа по укрепрайонам ВСУРасчёты БПЛА соединения «Восток» вскрыли сеть вражеских укреплений, оборудованных внутри лесополос в Запорожской области. Украинские подразделения заняли закамуфлированные земляные укрытия и долговременные огневые точки, используя их для размещения личного состава и удержания текущей линии фронта.
Согласно данным Минобороны РФ, после точной привязки координат целеуказатели передали данные в артиллерийские батареи. Орудийные расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 произвели баллистические вычисления и открыли огонь по вскрытым объектам. Результатом стрельбы стало разрушение укрытий личного состава, ликвидация укреплённых позиций и ликвидация пехоты противника, находившейся в узлах обороны.
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Удары по робототехническим комплексам ВСУ в Краматорском районе ДНРОператоры FPV-аппаратов объединения «Юг» планомерно перерезают пути снабжения противника, обеспечивающие связь между тылом и линией боевого соприкосновения. На территории ДНР в окрестностях Краматорска украинские формирования всё чаще привлекают наземные роботизированные платформы для перевозки грузов.
Пилоты дронов-камикадзе ВС РФ отслеживают эти механизированные средства как на открытых трассах, так и в местах отстоя. За минувшие сутки выведены из строя не менее десяти единиц такой техники в Дружковке, прилегающем Дружковском сельском округе и посёлке Новосёловка. Регулярное поражение этих беспилотных перевозчиков создаёт острый дефицит припасов у передовых частей ВСУ. Слаженные действия расчётов «Южной» группировки напрямую подрывают потенциал снабжения и укрепляют тактические позиции подразделений в границах Славянско-Краматорской агломерации.