Освобождение села Старая Николаевка, теснение ВСУ на угледарском и покровском направлениях: последние новости СВО на 28 мая
Российские войска продолжают активное наступление по ключевым направлениям фронта. Основные бои идут на Угледарском, Покровском, Торецком и Краснолиманском направлениях. В то же время ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области, тесня противника вглубь территории Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская и Белгородская области
На Тёткинском и Глушковском направлениях противник несёт значительные потери, но не оставляет попыток прорваться на территорию РФ. За минувшие сутки противник дважды пытался прорваться к границе на направлении Рыжевка — Тёткино и Павловки. ВС РФ успешно отразили обе атаки, не позволив оккупантам пересечь государственную границу.
В Сумской области российские военные продолжают атаковать позиции противника, применяя различные виды оружия. В результате последних ударов в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины были уничтожены две группы украинских военных и пункт управления БПЛА.
На Сумском направлении штурмовики РФ с упорными боями продвигаются вглубь украинской территории. Значительные успехи отмечаются в окрестностях приграничных сёл Владимировка, Алексеевка и Водолаги, а также в лесных массивах вдоль госграницы. Активные боестолкновения идут на окраинах главного логистического центра ВСУ — селе Юнаковке.
На участках фронта в районе Волчанска и Лимана в результате огневого воздействия были ликвидированы четыре группы атакующих сил вместе с транспортными средствами и два артиллерийских подразделения ВСУ. Общее продвижение российских военных на этом участке составило 110 метров.
Покровское направление
На этом участке фронта российские войска продвигаются в западном направлении от Богдановки, приближаясь к границе с Днепропетровской областью. В районе Муравки и Новосергеевки продолжаются активные боевые действия.
В населённых пунктах Удачное и Котлино продолжаются бои, которые носят позиционный характер. Линия фронта не претерпела значительных изменений. На восточном направлении украинские войска пытаются безуспешно контратаковать позиции российских сил.
Подразделения российской армии, действуя стремительно и решительно, заняли позиции в населённом пункте Мирное, освободив значительную часть его территории. Ведется работа по вытеснению ВСУ из села.
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Торецкое направление
В районе Торецка продолжаются интенсивные боевые действия. В частности, они разворачиваются в населённых пунктах Попов Яр, Полтавка и на подходах к Русин Яру.
Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Старая Николаевка. Есть сведения о том, что украинские военные могут покинуть сформированный «карман» к югу от дороги Заря — Романовка. При таком стечении обстоятельств ВС РФ смогут начать уверенное движение на Александро-Калиново и Катериновку.
Угледарское направление
В населённом пункте Зелёное Поле российские войска проводят операцию по зачистке территории, одновременно ведя боевые действия в соседнем Новополе. На участке между Отрадным и Богатырём российские вооружённые силы продвигаются широким фронтом, преодолевая до двух километров в сутки.
ВСУ проводят ответные действия, задействуя танковые части на северном берегу реки Волчьей. В районе Зелёного Кута был уничтожен один из танков противника. Также появились сообщения о первых боях российских штурмовых подразделений на юго-восточной окраине Комара.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке фронта российские подразделения успешно продвигаются, оттесняя украинские войска в районе села Редкодуб. По различным оценкам, под контролем российских сил находится до половины территории населённого пункта. В то же время, в окрестностях сёл Колодези и Торское, а также в направлении Грековки продолжаются интенсивные боевые действия.