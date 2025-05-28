28 мая 2025, 10:50

Фото: iStock/ chuanchai

Российские войска продолжают активное наступление по ключевым направлениям фронта. Основные бои идут на Угледарском, Покровском, Торецком и Краснолиманском направлениях. В то же время ВС РФ активно расширяет буферную зону в Сумской области, тесня противника вглубь территории Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская и Белгородская области Покровское направление Торецкое направление Угледарское направление Краснолиманское направление



Курская и Белгородская области

Покровское направление

«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине

Торецкое направление

Угледарское направление

Краснолиманское направление