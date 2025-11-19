Достижения.рф

Переодетый в юбку боевик ВСУ, отправка женщин в штурмовики и крупный коррупционный скандал: последние новости СВО на 19 ноября

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».



Харьковское направление

На Харьковском направлении наши силы движутся на юг от Волчанска. В лесу возле Синельниково захватили три опорных пункта ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Цегельное. Несмотря на контратаку противника, продолжаем продвигаться. Ночью российские войска нанесли удары по Харькову.

Ростовская область

В Ростовской области ночью отбили атаку беспилотников в Каменском районе. До полуночи уничтожили 18 украинских БПЛА над несколькими регионами. В Краснодарском крае появились видео с пожаром на одном из НПЗ.

Сумское направление

На Сумском направлении идут тяжелые бои. Наши штурмовые группы продвинулись на три участка вглубь области.

Белгородская область

В Белгородской области FPV-дроны нанесли удары по разным объектам. В Нечаевке пострадал автомобиль, а в других селах дроны повредили дома и линии электропередачи.

Купянск и Богуславское направление

Южнее Купянска наши войска наступают на Богуславку и Новоплатоновку.

Северск

В южной части Северска продолжаются интенсивные бои. Штурмовые группы Вооруженных сил России начали наступление на город с южного направления.

Краматорское направление

На Краматорском направлении наши войска продвигаются к Новомарково вдоль канала Северский Донец—Донбасс.

Покровское направление

В районе Владимировки продолжаются бои. Противник признает успехи наших войск в Покровске.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области наши силы захватили Нечаевку.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте продолжаются столкновения в Приморском и Степногорске.

Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы беспилотников поразили скопление живой силы ВСУ в Донецкой Народной Республике. Минобороны России сообщило о выполнении задания расчетами БПЛА «Молния-2» из 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Оборонительный пункт противника мешал продвижению российских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.

В результате успешной разведки операторы определили координаты и быстро подготовили беспилотник-камикадзе. Аппарат направили к вражеской позиции, что привело к эффективному удару. Эта операция продемонстрировала высокую эффективность российских БПЛА в текущих боях.

На юго-востоке Красного Лимана наши бойцы контролируют дорогу Красный Лиман – Закотное.

Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики

Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало создавать штурмовые группы, в которых участвуют женщины. По данным российских силовиков, уже зафиксированы первые потери среди них.

Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики, среди них есть потери

Военный ВСУ скрывался в подвале в Судже под видом женщины

Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже, отец Евгений, поделился интересной историей. В апреле он и местные жители нашли в подвале украинского солдата, который пытался спрятаться. Чтобы не привлекать внимание, он переоделся в женскую одежду.

«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — поделился священник.

Враги для украинской армии

Эвакуированный из Красноармейска Виктор Мельниченко рассказал, как украинские солдаты относятся к местным жителям. По его словам, люди боялись выходить из подвалов, потому что чувствовали себя врагами для украинской армии. Мужчина отметил, что российские военные, в отличие от них, действуют по-другому и проявляют заботу о местных жителях.

Крупнейший коррупционный скандал

На Украине разгорелся огромный коррупционный скандал. Независимые организации НАБУ и САП, которые получают финансирование с Запада, решили бросить вызов Зеленскому и его команде. Следователи нашли много доказательств, что высокопоставленные чиновники брали откаты при реализации проектов по укреплению энергетических объектов, которые должны защищать электростанции от российских ракетных ударов.

Теперь все задаются вопросом: насколько глубоко сам Зеленский замешан в этой схеме? Ранее выяснили, смогут ли киевские власти справиться с этой ситуацией, или же их режим близок к завершению.

Владимир Зеленский
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что коррупция является неотъемлемой частью функционирования государственной системы Украины, которую выстроили киевские власти.

СМИ узнали цель поездки Зеленского в Турцию

Владимир Зеленский собирается поехать в Турцию, чтобы снова привлечь США к мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его «главная цель — это снова привлечь американцев» к усилиям по мирному урегулированию», — говорится в материале.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Зеленский решил отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала заявлениями о желании как можно скорее завершить украинский конфликт.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 65 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов сбиты над Чёрным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Кроме того, 11 БПЛА сбиты над Белгородской областью, девять — над Азовским морем. Ещё один беспилотник уничтожен над Брянской областью.
