Переодетый в юбку боевик ВСУ, отправка женщин в штурмовики и крупный коррупционный скандал: последние новости СВО на 19 ноября
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении наши силы движутся на юг от Волчанска. В лесу возле Синельниково захватили три опорных пункта ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Цегельное. Несмотря на контратаку противника, продолжаем продвигаться. Ночью российские войска нанесли удары по Харькову.
Ростовская областьВ Ростовской области ночью отбили атаку беспилотников в Каменском районе. До полуночи уничтожили 18 украинских БПЛА над несколькими регионами. В Краснодарском крае появились видео с пожаром на одном из НПЗ.
Сумское направлениеНа Сумском направлении идут тяжелые бои. Наши штурмовые группы продвинулись на три участка вглубь области.
Белгородская областьВ Белгородской области FPV-дроны нанесли удары по разным объектам. В Нечаевке пострадал автомобиль, а в других селах дроны повредили дома и линии электропередачи.
Купянск и Богуславское направлениеЮжнее Купянска наши войска наступают на Богуславку и Новоплатоновку.
СеверскВ южной части Северска продолжаются интенсивные бои. Штурмовые группы Вооруженных сил России начали наступление на город с южного направления.
Краматорское направлениеНа Краматорском направлении наши войска продвигаются к Новомарково вдоль канала Северский Донец—Донбасс.
Покровское направлениеВ районе Владимировки продолжаются бои. Противник признает успехи наших войск в Покровске.
Днепропетровская областьВ Днепропетровской области наши силы захватили Нечаевку.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте продолжаются столкновения в Приморском и Степногорске.
Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направленииОператоры беспилотников поразили скопление живой силы ВСУ в Донецкой Народной Республике. Минобороны России сообщило о выполнении задания расчетами БПЛА «Молния-2» из 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Оборонительный пункт противника мешал продвижению российских штурмовых групп на Краснолиманском направлении.
В результате успешной разведки операторы определили координаты и быстро подготовили беспилотник-камикадзе. Аппарат направили к вражеской позиции, что привело к эффективному удару. Эта операция продемонстрировала высокую эффективность российских БПЛА в текущих боях.
На юго-востоке Красного Лимана наши бойцы контролируют дорогу Красный Лиман – Закотное.
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовикиКомандование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало создавать штурмовые группы, в которых участвуют женщины. По данным российских силовиков, уже зафиксированы первые потери среди них.
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики, среди них есть потери
Военный ВСУ скрывался в подвале в Судже под видом женщиныНастоятель Свято-Троицкого храма в Судже, отец Евгений, поделился интересной историей. В апреле он и местные жители нашли в подвале украинского солдата, который пытался спрятаться. Чтобы не привлекать внимание, он переоделся в женскую одежду.
«Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы», — поделился священник.
Враги для украинской армииЭвакуированный из Красноармейска Виктор Мельниченко рассказал, как украинские солдаты относятся к местным жителям. По его словам, люди боялись выходить из подвалов, потому что чувствовали себя врагами для украинской армии. Мужчина отметил, что российские военные, в отличие от них, действуют по-другому и проявляют заботу о местных жителях.
Крупнейший коррупционный скандалНа Украине разгорелся огромный коррупционный скандал. Независимые организации НАБУ и САП, которые получают финансирование с Запада, решили бросить вызов Зеленскому и его команде. Следователи нашли много доказательств, что высокопоставленные чиновники брали откаты при реализации проектов по укреплению энергетических объектов, которые должны защищать электростанции от российских ракетных ударов.
Теперь все задаются вопросом: насколько глубоко сам Зеленский замешан в этой схеме? Ранее выяснили, смогут ли киевские власти справиться с этой ситуацией, или же их режим близок к завершению.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что коррупция является неотъемлемой частью функционирования государственной системы Украины, которую выстроили киевские власти.
СМИ узнали цель поездки Зеленского в ТурциюВладимир Зеленский собирается поехать в Турцию, чтобы снова привлечь США к мирным переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его «главная цель — это снова привлечь американцев» к усилиям по мирному урегулированию», — говорится в материале.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Зеленский решил отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала заявлениями о желании как можно скорее завершить украинский конфликт.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство РоссииЗа ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 65 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 16 дронов сбиты над Чёрным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем. Кроме того, 11 БПЛА сбиты над Белгородской областью, девять — над Азовским морем. Ещё один беспилотник уничтожен над Брянской областью.