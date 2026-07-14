Осуждение СВО, потеря концертов в Украине и возвращение на заработки в Москву: за что украинские фанаты назвали Мишу Марвина предателем?
Певцу, композитору и автору песен Мише Марвину, знакомому миллионам слушателей по хитам «Стерва», «Ненавижу» и «А может?!», а также «Французский поцелуй», исполненный совместно с певицей Ханной, 15 июля исполняется 37 лет. После начала СВО артист решил начать свою профессиональную деятельность в Киеве. Однако вскоре изменил своё решение и вернулся в Россию. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство и ранние годы Миши МарвинаМиша Марвин (настоящее имя — Михаил Михайлович Решетняк) родился 15 июля 1989 года в городе Черновцы на юго-западе Украины. Его родители были дипломированными массажистами, а в семье, помимо него, росли старшая сестра Татьяна (известная певица TAYANNA) и младшие братья-близнецы Богдан и Тарас. С детства Миша увлекался музыкой: учился вокалу, пел в ансамбле и даже победил в украинском шоу «Хочу стать звездой» в школьные годы.
Окончив школу, он перебрался в Киев, где стал студентом Государственной академии руководящих кадров в сфере культуры и искусства. Его выбор пал на факультет музыкологии. Однако он решил посвятить себя шоу-бизнесу и забросил учёбу. В результате его отчислили за академическую неуспеваемость, так как он не явился на сессию, занимаясь музыкальной деятельностью.
Начало карьерыВ студенческие годы Миша подрабатывал ведущим в караоке-клубе и вокалистом в топлес-шоу в Китае. Тогда же он попал в мужскую поп-группу «Павлики International» под псевдонимом Майк Бэйс. Коллектив записал несколько песен, но быстро распался из-за отсутствия перспектив.
В то же время Михаил занимался написанием текстов для других исполнителей. Его первым значимым успехом как автора стал хит «Скромным быть не в моде», написанный для певицы Ханны. Впоследствии он создал композиции для Егора Крида («Самую-самую»), Мота («Кислород» в дуэте с «ВИА Грой») и других исполнителей.
Переезд в Россию и работа с Black StarВ 2013 году Миша познакомился с Павлом Курьяновым (Пашу), генеральным директором лейбла Black Star, который предложил ему сотрудничество. Сначала Марвин писал песни для других артистов лейбла, а в 2015 году стал его полноправным исполнителем. Его дебютный трек «Ну что за дела?» (совместно с DJ Kan и Тимати) принес ему известность. Далее последовали хиты «Стерва», «Ненавижу» и «А может?!», которые закрепили его популярность.
В 2018 году он выпустил два мини-альбома — «Танцуй» и «Чувствуй», а в 2021-м получил премию RU.TV за дуэт с Ханной «Французский поцелуй». Однако в 2022 году всё изменилось, и артист, уехав отдыхать, просто не вернулся в Россию.
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Метания Марвина после начала СВОВо время начала СВО в феврале 2022 года Марвин находился в Дубае, где записал видео с призывом задуматься о последствиях СВО. Он заявил, что «большинство русских людей не хотят этой войны, как и украинцы», но избегал прямой критики России, ограничиваясь общими фразами о мире. Уже 21 марта 2022 года он более четко выразил свою позицию: «Я против войны, против убийств». Однако его высказывания оставались довольно осторожными, что позже стало поводом для критики от поклонников из обеих стран. При этом уже к маю артист сообщил в соцсетях о завершении сотрудничества с Black Star.
«Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин», — писал певец.В связи с этим Марвин потерял права на свой псевдоним и старые песни, так как они оставались собственностью лейбла. В этот период он выступал под именем Миша М и, судя по его социальным сетям, пытался дистанцироваться от российского шоу-бизнеса и выступал на Украине. Но не сыскав там славы и прежних гонораров, уже осенью 2022 года он вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с Black Star, объяснив это личными и профессиональными причинами:
«Почему я должен не возвращаться в Москву, если я здесь живу 11 лет, работаю, у меня здесь всё», — писал артист на комментарии в сети от удивленных возвращением поклонников.Перед возвращением Миша Марвин удалил из соцсетей свои прошлые посты с осуждением СВО и в 2023 году договорился с Black Star о возвращении прав на псевдоним и песни. Сейчас он работает не как полноценный артист лейбла, а как самостоятельный исполнитель, а Black Star выступал лишь в роли дистрибьютора. Украинские фанаты обвинили его в предательстве родины ради денег, а российские поклонники не поняли, для чего были нужны были эти непонятные перемещения и «слабые» заявления против СВО.