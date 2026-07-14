14 июля 2026, 13:10

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

Певцу, композитору и автору песен Мише Марвину, знакомому миллионам слушателей по хитам «Стерва», «Ненавижу» и «А может?!», а также «Французский поцелуй», исполненный совместно с певицей Ханной, 15 июля исполняется 37 лет. После начала СВО артист решил начать свою профессиональную деятельность в Киеве. Однако вскоре изменил своё решение и вернулся в Россию. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и ранние годы Миши Марвина Начало карьеры Переезд в Россию и работа с Black Star Метания Марвина после начала СВО Как сейчас живет артист



Детство и ранние годы Миши Марвина

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

Начало карьеры

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

Переезд в Россию и работа с Black Star

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

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Метания Марвина после начала СВО

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

«Я больше не артист лейбла Black Star. Я больше не Миша Марвин», — писал певец.

«Почему я должен не возвращаться в Москву, если я здесь живу 11 лет, работаю, у меня здесь всё», — писал артист на комментарии в сети от удивленных возвращением поклонников.

Миша Марвин (Фото: Instagram*@misha_marvin)

Как сейчас живет артист