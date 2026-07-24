24 июля 2026, 15:17

Андрей Норкин (Фото: Instagram* @norkinntv)

Андрей Норкин известен зрителям как ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ. В кадре журналист часто жёстко отстаивает свою позицию. За пределами студии его жизнь складывалась непросто: неудачный первый брак, знакомство с Юлией Норкиной, воспитание четверых детей и тяжёлая потеря супруги. После её смерти телеведущий нашёл новую любовь и вновь создал семью. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Первый брак и встреча с Юлией Норкиной Андрей Норкин усыновил сына жены Четверо детей Андрея и Юлии Норкиных Большой дом и десятки питомцев Смерть Юлии Норкиной Третий брак Андрея Норкина Чем Андрей Норкин занимается сейчас

Первый брак и встреча с Юлией Норкиной

Андрей Норкин усыновил сына жены

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Четверо детей Андрея и Юлии Норкиных

Александра — сына Юлии от первого брака, усыновлённого Андреем;

Александру — общую дочь супругов;

Артёма — приёмного сына;

Алексея — приёмного сына и родного брата Артёма.

Большой дом и десятки питомцев

Смерть Юлии Норкиной

Третий брак Андрея Норкина

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Чем Андрей Норкин занимается сейчас

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