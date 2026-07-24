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Приемные дети, смерть жены, новый брак и санкции: как телеведущий Андрей Норкин прошёл через испытания и обрёл большую семью?

Андрей Норкин (Фото: Instagram* @norkinntv)

Андрей Норкин известен зрителям как ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ. В кадре журналист часто жёстко отстаивает свою позицию. За пределами студии его жизнь складывалась непросто: неудачный первый брак, знакомство с Юлией Норкиной, воспитание четверых детей и тяжёлая потеря супруги. После её смерти телеведущий нашёл новую любовь и вновь создал семью. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Первый брак и встреча с Юлией Норкиной

Андрей Владимирович Норкин родился в Москве 25 июля 1968 года. Будучи школьником, он посещал кружки самодеятельности и пять раз за время учебы становился в различных номинациях лауреатом на уровне города.

Первый раз Андрей Норкин женился в 1985 году, однако этот брак оказался недолгим и вскоре распался. На момент знакомства с Юлией телеведущий уже был свободен. Его будущая супруга также пережила развод и самостоятельно воспитывала сына Александра. В 1992 году Юлия пришла устраиваться на «Радио-101», где Норкин работал ведущим. Симпатия между ними возникла практически сразу. Впоследствии Андрей признавался, что видел Юлию и прежде — у общих знакомых, но тогда не решился заговорить с ней. Работа на радиостанции дала ему такую возможность. Норкин приглашал коллегу выпить кофе, шутил и искал поводы проводить рядом с ней больше времени. Их роман развивался быстро, и уже через несколько месяцев Андрей сделал Юлии предложение.

Андрей Норкин усыновил сына жены

Юлия познакомила избранника со своим сыном Сашей довольно рано. Андрей легко нашёл с мальчиком общий язык, что особенно порадовало женщину. После свадьбы Норкин официально усыновил Александра. Он стал для ребёнка не просто отчимом, а настоящим отцом. Через три года у супругов родилась общая дочь Александра. Позднее семья решилась на усыновление ещё двух детей.

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Четверо детей Андрея и Юлии Норкиных

Когда дочери Александре исполнилось девять лет, супруги взяли из дома малютки семимесячного Артёма. Его биологическая мать отказалась от малыша. Спустя два года в то же учреждение попал младший брат Артёма — Алексей. Андрей и Юлия не захотели разлучать детей и приняли в семью второго мальчика.

Так Норкины воспитали четверых детей:

  • Александра — сына Юлии от первого брака, усыновлённого Андреем;
  • Александру — общую дочь супругов;
  • Артёма — приёмного сына;
  • Алексея — приёмного сына и родного брата Артёма.

Супруги задумывались ещё об одном усыновлении. Они хотели принять в семью мальчика с синдромом Дауна и тяжёлыми заболеваниями сердца и почек. Однако финансовая нагрузка не позволила осуществить этот план.

Большой дом и десятки питомцев

Юлия оставила работу и сосредоточилась на воспитании детей. Иногда она участвовала в проектах мужа, однако главным делом её жизни стала семья. Норкины жили в двухэтажном доме в Москве, купленном в ипотеку. Вместе с людьми там поселились многочисленные животные: восемь собак и семь кошек. Телеведущий с юмором объяснял появление питомцев собственным обещанием. Он сказал детям, что нельзя выгонять животное, если его принесли домой. Наследники быстро воспользовались словами отца.

Смерть Юлии Норкиной

В июне 2020 года Юлия Норкина умерла от инфаркта. Ей было 52 года. Перед трагедией она тяжело переживала из-за учёбы сына и тревожилась на фоне пандемии коронавируса. Состояние женщины резко ухудшилось. Врачи не смогли её спасти. В момент трагедии Андрей находился на работе. Смерть жены стала для журналиста сильным ударом. Норкин не скрывал, что тяжело переживает утрату.

Третий брак Андрея Норкина

В сентябре 2021 года Андрей Норкин женился в третий раз. Его избранницей стала Ирина Бородина, старше телеведущего на семь лет. Пышное празднование вызвало обсуждения в интернете. Некоторые пользователи усомнились в чувствах ведущего к покойной супруге. Однако дочь Андрея и Юлии Александра публично поздравила отца и его новую жену. У Ирины есть дочь Варвара Бородина. Она работает актрисой и снялась более чем в двадцати кинопроектах.

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Чем Андрей Норкин занимается сейчас

Андрей Норкин продолжает вести программу «Место встречи» на НТВ. Он комментирует общественно-политические события и регулярно становится героем дискуссий из-за резких высказываний.

После февраля 2022 года журналист попал под санкции ряда стран. Сам Норкин относится к этому спокойно. Помимо телевизионной работы он пишет книги и выступает перед аудиторией.Андрей Норкин продолжает вести программу «Место встречи» на НТВ. Он комментирует общественно-политические события и регулярно становится героем дискуссий из-за резких высказываний.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова

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