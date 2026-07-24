Приемные дети, смерть жены, новый брак и санкции: как телеведущий Андрей Норкин прошёл через испытания и обрёл большую семью?
Андрей Норкин известен зрителям как ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ. В кадре журналист часто жёстко отстаивает свою позицию. За пределами студии его жизнь складывалась непросто: неудачный первый брак, знакомство с Юлией Норкиной, воспитание четверых детей и тяжёлая потеря супруги. После её смерти телеведущий нашёл новую любовь и вновь создал семью. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Первый брак и встреча с Юлией НоркинойАндрей Владимирович Норкин родился в Москве 25 июля 1968 года. Будучи школьником, он посещал кружки самодеятельности и пять раз за время учебы становился в различных номинациях лауреатом на уровне города.
Первый раз Андрей Норкин женился в 1985 году, однако этот брак оказался недолгим и вскоре распался. На момент знакомства с Юлией телеведущий уже был свободен. Его будущая супруга также пережила развод и самостоятельно воспитывала сына Александра. В 1992 году Юлия пришла устраиваться на «Радио-101», где Норкин работал ведущим. Симпатия между ними возникла практически сразу. Впоследствии Андрей признавался, что видел Юлию и прежде — у общих знакомых, но тогда не решился заговорить с ней. Работа на радиостанции дала ему такую возможность. Норкин приглашал коллегу выпить кофе, шутил и искал поводы проводить рядом с ней больше времени. Их роман развивался быстро, и уже через несколько месяцев Андрей сделал Юлии предложение.
Андрей Норкин усыновил сына женыЮлия познакомила избранника со своим сыном Сашей довольно рано. Андрей легко нашёл с мальчиком общий язык, что особенно порадовало женщину. После свадьбы Норкин официально усыновил Александра. Он стал для ребёнка не просто отчимом, а настоящим отцом. Через три года у супругов родилась общая дочь Александра. Позднее семья решилась на усыновление ещё двух детей.
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Четверо детей Андрея и Юлии НоркиныхКогда дочери Александре исполнилось девять лет, супруги взяли из дома малютки семимесячного Артёма. Его биологическая мать отказалась от малыша. Спустя два года в то же учреждение попал младший брат Артёма — Алексей. Андрей и Юлия не захотели разлучать детей и приняли в семью второго мальчика.
Так Норкины воспитали четверых детей:
- Александра — сына Юлии от первого брака, усыновлённого Андреем;
- Александру — общую дочь супругов;
- Артёма — приёмного сына;
- Алексея — приёмного сына и родного брата Артёма.
Супруги задумывались ещё об одном усыновлении. Они хотели принять в семью мальчика с синдромом Дауна и тяжёлыми заболеваниями сердца и почек. Однако финансовая нагрузка не позволила осуществить этот план.
Большой дом и десятки питомцевЮлия оставила работу и сосредоточилась на воспитании детей. Иногда она участвовала в проектах мужа, однако главным делом её жизни стала семья. Норкины жили в двухэтажном доме в Москве, купленном в ипотеку. Вместе с людьми там поселились многочисленные животные: восемь собак и семь кошек. Телеведущий с юмором объяснял появление питомцев собственным обещанием. Он сказал детям, что нельзя выгонять животное, если его принесли домой. Наследники быстро воспользовались словами отца.
Смерть Юлии НоркинойВ июне 2020 года Юлия Норкина умерла от инфаркта. Ей было 52 года. Перед трагедией она тяжело переживала из-за учёбы сына и тревожилась на фоне пандемии коронавируса. Состояние женщины резко ухудшилось. Врачи не смогли её спасти. В момент трагедии Андрей находился на работе. Смерть жены стала для журналиста сильным ударом. Норкин не скрывал, что тяжело переживает утрату.
Третий брак Андрея НоркинаВ сентябре 2021 года Андрей Норкин женился в третий раз. Его избранницей стала Ирина Бородина, старше телеведущего на семь лет. Пышное празднование вызвало обсуждения в интернете. Некоторые пользователи усомнились в чувствах ведущего к покойной супруге. Однако дочь Андрея и Юлии Александра публично поздравила отца и его новую жену. У Ирины есть дочь Варвара Бородина. Она работает актрисой и снялась более чем в двадцати кинопроектах.
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Чем Андрей Норкин занимается сейчасАндрей Норкин продолжает вести программу «Место встречи» на НТВ. Он комментирует общественно-политические события и регулярно становится героем дискуссий из-за резких высказываний.
После февраля 2022 года журналист попал под санкции ряда стран. Сам Норкин относится к этому спокойно. Помимо телевизионной работы он пишет книги и выступает перед аудиторией.Андрей Норкин продолжает вести программу «Место встречи» на НТВ. Он комментирует общественно-политические события и регулярно становится героем дискуссий из-за резких высказываний.