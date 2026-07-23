23 июля 2026, 12:27

Юлия Пересильд (фото: Instagram* @juliaperesild) и Ева Польна (фото: Instagram* @polnaeva_official)

Иногда самые громкие любовные истории знаменитостей начинаются за кулисами, на съемочной площадке или во время совместной работы. Одни романы годами скрывают от публики, другие становятся достоянием страны после рождения детей. Кто из российских звезд оказался в центре скандалов из-за отношений с женатыми мужчинами — в материале «Радио 1».





Содержание Ева Польна и дочь от женатого Дениса Клявера Ольга Красько и дочь от женатого режиссера Джаника Файзиева Светлана Иванова и двое детей от Джаника Файзиева Альбина Джанабаева и трое детей от Валерия Меладзе Юлия Пересильд и две дочери от Алексея Учителя Светлана Хоркина и Кирилл Шубский: тайный ребенок от женатого бизнесмена

Ева Польна и дочь от женатого Дениса Клявера

Ева Польна (фото: Instagram* @polnaeva_official)

Как сварщик из Узбекистана стал звездой российского кино и за что он благодарен Табакову? Непростой путь Алексея Гришина

Ольга Красько и дочь от женатого режиссера Джаника Файзиева

Ольга Красько (фото: Instagram* @olgakrasko_actress)

Светлана Иванова и двое детей от Джаника Файзиева

Светлана Иванова (фото: Instagram* @artistkaivanova)

Альбина Джанабаева и трое детей от Валерия Меладзе

Увела мужа у звезды «Отеля Элеон», родила от коллеги по «Кухне» и породнилась с Татьяной Васильевой: чем Анна Бегунова удивила поклонников?

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (фото: Instagram* @albinadzhanabaeva)

Юлия Пересильд и две дочери от Алексея Учителя

Юлия Пересильд (фото: Instagram* @juliaperesild)

Светлана Хоркина и Кирилл Шубский: тайный ребенок от женатого бизнесмена

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