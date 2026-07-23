«Не я первая, не я последняя»: 6 российских звезд, которых обвиняли в разрушении чужих семей
Иногда самые громкие любовные истории знаменитостей начинаются за кулисами, на съемочной площадке или во время совместной работы. Одни романы годами скрывают от публики, другие становятся достоянием страны после рождения детей. Кто из российских звезд оказался в центре скандалов из-за отношений с женатыми мужчинами — в материале «Радио 1».
Ева Польна и дочь от женатого Дениса Клявера
В 2005 году Ева Польна стала мамой — у певицы родилась дочь Эвелин. Однако имя отца ребенка артистка долгое время скрывала и не рассказывала публике, кто стал ее избранником. Спустя два года у Евы появилась вторая дочь Амалия, и здесь тайны уже не было: ее отцом оказался бизнесмен Сергей Пильгун.
Он был хорошим отцом, но мужем Еве так и не стал. Сама Польна не стремилась к официальному браку — она была успешной, самостоятельной и спокойно относилась к статусу матери-одиночки.
Лишь в 2012 году стало известно, что отец Эвелин — солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Он сам публично заявил об этом в программе «Пусть говорят», не спросив разрешения у Евы. Для певицы это стало настоящим ударом, ведь ранее они договорились никому не раскрывать эту информацию.
На тот момент Клявер был женат и не собирался уходить из семьи. Даже когда Польна сообщила ему о беременности, он остался с супругой. Позже Денис объяснял это тем, что они с Евой были слишком яркими, но совершенно разными людьми, которым было сложно построить совместную жизнь.
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Сама Ева рассказывала, что Денис не интересовался дочерью целых пять лет — до своего громкого признания на телевидении. После этого отношения между бывшими возлюбленными стали сложными. Певица даже перестала исполнять песню «Лучшее в тебе», которую когда-то посвятила Кляверу.
Ольга Красько и дочь от женатого режиссера Джаника Файзиева
В 2006 году актриса Ольга Красько родила дочь Олесю. Отцом девочки оказался режиссер Джаник Файзиев, с которым у актрисы начался роман во время съемок фильма «Турецкий гамбит».
На тот момент Файзиев был женат на Лине Эспли, однако это не остановило его отношения с Красько. Долгое время актриса не называла имя отца ребенка. Она лишь рассказывала, что мужчина помогает дочери, подарил ей квартиру, но не раскрывала его личность.
Правду Ольга сообщила только спустя несколько лет. По ее словам, Джаник всегда поддерживал связь с Олесей, а позже даже начал брать дочь на мероприятия и показывать ее публике.
Актриса с теплотой вспоминала эти отношения. Она рассказывала, что режиссер красиво ухаживал за ней, писал письма и проявлял внимание. Сейчас Красько надеется, что у дочери и ее отца будут нормальные отношения и дальше.
Светлана Иванова и двое детей от Джаника Файзиева
История Джаника Файзиева получила продолжение. Во время съемок он познакомился с молодой актрисой Светланой Ивановой. Сначала их общение выглядело исключительно профессиональным, однако со временем отношения вышли за рамки съемочной площадки.
Разница в возрасте между ними составляет 24 года. При этом режиссер по-прежнему был женат. Долгое время возможный роман никто из них не комментировал, однако слухов вокруг пары становилось все больше.
Особое внимание история получила после 2012 года, когда у Светланы родилась дочь Полина. Актрису начали называть любовницей, что ее сильно задело. Однако позже Иванова признала, что отношения с Файзиевым действительно были.
При этом она сразу заявляла, что не собирается выходить за него замуж: «Мне и так хорошо».
Позже у пары родилась вторая дочь, а затем они все-таки сыграли свадьбу. В одном из интервью Светлана произнесла фразу, которая вызвала немало обсуждений: «Не я первая, не я последняя».
Альбина Джанабаева и трое детей от Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева с детства мечтала о сцене. Сначала она выступала на подпевках у Валерия Меладзе, а позже стала участницей группы «ВИА Гра». Однако за ее карьерой стоял не только талант, но и сложные отношения с известным певцом.
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Сама Альбина признавалась, что этот роман был непростым. В какой-то момент ей казалось, что проще все бросить, но сделать этого она не смогла.
Валерий Меладзе был женат, и Джанабаева понимала, что ситуация неправильная. Но в 2004 году у пары родился сын Костя.
Тогда жена Меладзе Ирина Малухина не знала правды. Более того, она поздравляла Альбину с рождением ребенка, не подозревая, что его отец — ее собственный муж.
Позже Ирина рассказывала, что сначала верила объяснениям, будто ребенок родился от другого мужчины. Однако постепенно появились тревожные признаки: Меладзе стал холоднее, часто задерживался на работе, избегал разговоров.
В какой-то момент он признался жене, что у него есть другая женщина. Имени он не назвал. Позже Ирина узнала, что речь шла именно об Альбине Джанабаевой.
В 2014 году Меладзе и Малухина развелись, после чего певец ушел к артистке. В их семье появились еще двое детей: сын Лука и дочь Агата.
Юлия Пересильд и две дочери от Алексея Учителя
О романе Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя заговорили в 2010 году после выхода их совместной работы. Фильм получил признание, а зрители и журналисты заметили, что режиссер уделяет актрисе особенно много внимания.
Слухи появились быстро, однако оба долгое время отрицали отношения. Ситуация вызывала еще больше вопросов, поскольку Учитель был значительно старше Пересильд, состоял в браке и воспитывал двоих детей. Юлия же была свободна и уже воспитывала маленькую дочь, имя отца которой не раскрывала.
Почти десять лет пара скрывала правду. Но позже Пересильд в одном из интервью спокойно призналась, что отношения между ними были. Учитель также не стал отрицать роман и подтвердил, что является отцом ее дочерей.
Признание вызвало бурную реакцию. В адрес актрисы появилось множество обвинений, однако сама Юлия говорила, что была бы не против выйти замуж, но пока ее никто не позвал.
В 2021 году стало известно о расставании пары. При этом они сохранили нормальные отношения, а их дочери продолжают общаться с обоими родителями.
Светлана Хоркина и Кирилл Шубский: тайный ребенок от женатого бизнесмена
В начале 2000-х гимнастка Светлана Хоркина познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. На тот момент он был женат на актрисе Вере Глаголевой, но это не остановило развитие отношений.
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Роман долгое время оставался тайной. Шубский не собирался уходить из семьи, а когда Хоркина узнала о беременности, он настоял, чтобы рождение ребенка прошло без лишней огласки.
Спортсменка уехала в Лос-Анджелес, где в 2005 году родился ее сын Святослав. Сначала мальчика записали на вымышленное имя, чтобы скрыть личность отца. Позже Хоркина все же дала ребенку отчество Кириллович.
Сам Кирилл Шубский официально признал сына только спустя годы. Все это время он оставался в браке с Верой Глаголевой.
Актриса знала о романе мужа, однако публично эту ситуацию не комментировала и решила сохранить семью. Позже стало известно, что она тяжело болела.
Светлана Хоркина впоследствии вышла замуж и родила второго ребенка. Историю с Шубским она больше не обсуждала. При этом многие до сих пор считают, что именно измена мужа стала одним из тяжелых испытаний в жизни Веры Глаголевой.