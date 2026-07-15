Достижения.рф

Предательство подруги, связь с СВО и ужин с намеком на продолжение: что скрывает звезда «Глухаря» Виктория Тарасова?

Виктория Тарасова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Полковник Ирина Зимина стала одной из самых ярких ролей Виктории Тарасовой. Актриса играет в театре «Шалом», занимается благотворительностью и участвует в гуманитарных проектах. О личной жизни артистки и истории домогательств со стороны влиятельного мужчины — в материале «Радио 1».



Виктория Тарасова: путь от танца к экрану

Виктория Тарасова родилась 16 июля 1971 года в небольшом городе Скопине Рязанской области. С пяти лет она выступала на сцене с танцевальными номерами. Особенно зрителям запомнилась юная артистка, исполнявшая чечетку. В детстве Вика хотела посвятить жизнь танцу. Однако после школы она решила поступать в театральный вуз. Сначала Тарасова дошла до финального тура экзаменов в ГИТИСе, но не набрала нужное количество баллов. Девушка вернулась домой и год работала в танцевальной студии своего отца. Следующим летом она отправилась в Ленинград, однако новая попытка не принесла успеха. Будущая актриса не отказалась от мечты. С третьего раза Виктория поступила в Театральное училище имени М. С. Щепкина. Через три года она перевелась в РАТИ — ГИТИС, в мастерскую Павла Осиповича Хомского. В начале 2000-х Тарасова получила второе образование: по просьбе отца она освоила профессию балетмейстера.

Виктория Тарасова рассказала о непристойных предложениях в карьере

После признаний Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного режиссера, которого уже нет в живых, подобные истории все чаще появляются в СМИ. Своим опытом поделилась и Виктория Тарасова. Актриса рассказала о попытках предложить ей покровительство в обмен на близость. В одном из интервью женщина вспомнила случай с влиятельным деятелем искусства. Он позвал ее на ужин и намекнул на продолжение вечера. Взамен мужчина обещал роль в спектакле. Виктория жестко отказала, после чего лишилась ее. Позднее актриса столкнулась с похожей ситуацией во время кастинга в фильм. Продюсер предложил ей жить вместе. Тарасова ответила резко и не оставила ему надежды.

«Палево» с бывшим: что связывает Паулину Андрееву и Фёдора Бондарчука после развода и как выглядит новый любовник звезды «Метода»
«Палево» с бывшим: что связывает Паулину Андрееву и Фёдора Бондарчука после развода и как выглядит новый любовник звезды «Метода»

Одна вырастила сына после ухода возлюбленного

Виктория Тарасова во многом похожа на свою героиню Ирину Зимину из сериала «Глухарь». Актриса привыкла рассчитывать на себя и самостоятельно воспитала сына Данилу. Первый муж, Вячеслав, был старше нее на семь лет. В этом браке не появились дети. Семья распалась после измены: Тарасова застала супруга с подругой и не смогла простить предательство обоим. Позже артистка встретила бизнесмена Михаила Гумена. От него она родила сына Данилу. Однако мужчина ушел незадолго до появления ребенка на свет, поэтому Виктории пришлось одной заботиться о малыше.

Роды проходили тяжело. После них актриса провела в роддоме целый месяц, но Михаил не приехал даже на выписку. Отец редко общался с Данилой, а теперь их связь полностью оборвалась. Сейчас Виктория живет в четырехкомнатной квартире в Кунцево вместе с сыном и его девушкой. Будущая невестка хорошо ладит со своей свекровью.

Виктория Тарасова совмещает творчество с помощью людям

Тарасова продолжает сниматься в кино и играет на сцене театра «Шалом». Часть ее гастрольных спектаклей в Казахстане отменили по политическим причинам: российские артисты там столкнулись с негативным отношением. Артистка открыто говорит о любви к России и уделяет много времени гуманитарной работе. Она не раз приезжала в Донбасс, встречалась с местными жителями и считает эту помощь своим гражданским долгом.

Кроме того, Виктория создала фонд «Помоги детям Смоленщины». Организация оказывает адресную поддержку людям в сложной жизненной ситуации и детям-сиротам. Пример актрисы показывает, что среди звезд немало отзывчивых и неравнодушных людей.

Трижды не поступил в театральный, похоронил жену и сыграл культового Шарикова: как жил звезда «Собачьего сердца» Владимир Толоконников
Трижды не поступил в театральный, похоронил жену и сыграл культового Шарикова: как жил звезда «Собачьего сердца» Владимир Толоконников

Фильмография

В фильмографии Виктории Тарасовой — картины и сериалы разных жанров. Одной из ранних работ актрисы стал фильм «Рысь идет по следу» 1994 года. Позднее она снялась в проекте «На море хочу». Широкую известность Виктории Тарасовой принесла роль в сериале «Глухарь», который выходил с 2008 года. Также актриса участвовала в сериалах «След», «Пятницкий», «Карпов» и «Страна 03». В 2013 году она появилась в картине «Мама в законе». Среди более поздних работ Тарасовой — «Полицейский с Рублевки» и «Один против всех» 2016 года, «Агентство О. К. О.», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Естественный отбор-3» и «Сержант-2».

Виктория Тарасова сейчас

В сентябре Виктория Юрьевна стала приглашенным спикером одной из площадок марафона «Знание.Первые». Главное просветительское событие страны было посвящено 80-летию атомной промышленности России. А в канун Дня народного единства Тарасова посетила программу «Привет, Андрей!», где патриотические песни исполнили Татьяна Куртукова, Вика Цыганова и другие артисты.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0