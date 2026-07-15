Предательство подруги, связь с СВО и ужин с намеком на продолжение: что скрывает звезда «Глухаря» Виктория Тарасова?
Полковник Ирина Зимина стала одной из самых ярких ролей Виктории Тарасовой. Актриса играет в театре «Шалом», занимается благотворительностью и участвует в гуманитарных проектах. О личной жизни артистки и истории домогательств со стороны влиятельного мужчины — в материале «Радио 1».
Виктория Тарасова: путь от танца к экрануВиктория Тарасова родилась 16 июля 1971 года в небольшом городе Скопине Рязанской области. С пяти лет она выступала на сцене с танцевальными номерами. Особенно зрителям запомнилась юная артистка, исполнявшая чечетку. В детстве Вика хотела посвятить жизнь танцу. Однако после школы она решила поступать в театральный вуз. Сначала Тарасова дошла до финального тура экзаменов в ГИТИСе, но не набрала нужное количество баллов. Девушка вернулась домой и год работала в танцевальной студии своего отца. Следующим летом она отправилась в Ленинград, однако новая попытка не принесла успеха. Будущая актриса не отказалась от мечты. С третьего раза Виктория поступила в Театральное училище имени М. С. Щепкина. Через три года она перевелась в РАТИ — ГИТИС, в мастерскую Павла Осиповича Хомского. В начале 2000-х Тарасова получила второе образование: по просьбе отца она освоила профессию балетмейстера.
Виктория Тарасова рассказала о непристойных предложениях в карьереПосле признаний Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного режиссера, которого уже нет в живых, подобные истории все чаще появляются в СМИ. Своим опытом поделилась и Виктория Тарасова. Актриса рассказала о попытках предложить ей покровительство в обмен на близость. В одном из интервью женщина вспомнила случай с влиятельным деятелем искусства. Он позвал ее на ужин и намекнул на продолжение вечера. Взамен мужчина обещал роль в спектакле. Виктория жестко отказала, после чего лишилась ее. Позднее актриса столкнулась с похожей ситуацией во время кастинга в фильм. Продюсер предложил ей жить вместе. Тарасова ответила резко и не оставила ему надежды.
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Одна вырастила сына после ухода возлюбленногоВиктория Тарасова во многом похожа на свою героиню Ирину Зимину из сериала «Глухарь». Актриса привыкла рассчитывать на себя и самостоятельно воспитала сына Данилу. Первый муж, Вячеслав, был старше нее на семь лет. В этом браке не появились дети. Семья распалась после измены: Тарасова застала супруга с подругой и не смогла простить предательство обоим. Позже артистка встретила бизнесмена Михаила Гумена. От него она родила сына Данилу. Однако мужчина ушел незадолго до появления ребенка на свет, поэтому Виктории пришлось одной заботиться о малыше.
Роды проходили тяжело. После них актриса провела в роддоме целый месяц, но Михаил не приехал даже на выписку. Отец редко общался с Данилой, а теперь их связь полностью оборвалась. Сейчас Виктория живет в четырехкомнатной квартире в Кунцево вместе с сыном и его девушкой. Будущая невестка хорошо ладит со своей свекровью.
Виктория Тарасова совмещает творчество с помощью людямТарасова продолжает сниматься в кино и играет на сцене театра «Шалом». Часть ее гастрольных спектаклей в Казахстане отменили по политическим причинам: российские артисты там столкнулись с негативным отношением. Артистка открыто говорит о любви к России и уделяет много времени гуманитарной работе. Она не раз приезжала в Донбасс, встречалась с местными жителями и считает эту помощь своим гражданским долгом.
Кроме того, Виктория создала фонд «Помоги детям Смоленщины». Организация оказывает адресную поддержку людям в сложной жизненной ситуации и детям-сиротам. Пример актрисы показывает, что среди звезд немало отзывчивых и неравнодушных людей.
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