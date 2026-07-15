15 июля 2026, 14:08

Виктория Тарасова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Полковник Ирина Зимина стала одной из самых ярких ролей Виктории Тарасовой. Актриса играет в театре «Шалом», занимается благотворительностью и участвует в гуманитарных проектах. О личной жизни артистки и истории домогательств со стороны влиятельного мужчины — в материале «Радио 1».





Содержание Виктория Тарасова: путь от танца к экрану Виктория Тарасова рассказала о непристойных предложениях в карьере Одна вырастила сына после ухода возлюбленного Виктория Тарасова совмещает творчество с помощью людям Фильмография Виктория Тарасова сейчас

Виктория Тарасова: путь от танца к экрану

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Виктория Тарасова сейчас