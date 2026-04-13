Продвижение к Краснополью, расширение плацдарма на Купянском и Запорожском направлениях: последние новости СВО на 13 апреля
Перемирие в связи с Пасхой действовало с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Однако оно не удержало украинскую сторону от обстрелов. По данным Минобороны, ВСУ 1971 раз нарушили режим перемирия, в частности, совершив нападение на Курскую и Белгородскую области. После окончания перемирия ВС РФ продолжили вести работу на ключевых направлениях СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подтверждены значительные продвижения российской армии, достигнутые до наступления Пасхального перемирия. Имеются объективные кадры занятия позиций у Новодмитровки. Освобождение Покровки и контроль над Новодмитровкой создают широкий выступ в сторону Краснополья. Рельеф с посадками и оврагами позволяет малым группам ВС РФ действовать скрытно. Полный контроль лесов и штурм Краснополья остаются отдалённой перспективой из-за близости Сум, где ВСУ наращивают резервы.
Российские операторы БПЛА пресекают вражеские диверсионные группы. Зафиксировано приближение к Храповщине и взятие Миропольского. В Глуховском районе совершён рывок, противник оттеснён на 40-километровом отрезке от Бачевской таможни до Харьковки, достигнуты рубежи Суходола. Линия соприкосновения сокращается с 40 до 21 километра. Удержание этой сложной зоны создаёт угрозу Шостке. Противник обороняется яростно, задействуя наёмников и перебрасывая в Сумской район 92-го и 209-го противотанковых батальонов.
Харьковская областьНа Харьковском направлении противник наращивает усилия на Волчанском участке. Зафиксирована переброска свежих сил и доукомплектование местных подразделений. ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в Волчанском районе — операторы дронов уничтожили грузовой транспорт у села Юрченково и в районе Белого Колодца. Киевское командование привлекает местных жителей и харьковских коммунальщиков к строительству оборонительных рубежей и монтажу противодроновых сеток.
Купянское направлениеНа Купянском направлении зафиксировано выдвижение российских подразделений в сторону лесополос у Куриловки и Петропавловки. Растительность позволяет военнослужащим укрыться от наблюдения противника и скрытно подтянуть резервы. Личный состав эффективно применяет сезонные особенности и рельеф. Приоритетной задачей остаются бои за восточный берег Оскола. Выравнивание линии боевого соприкосновения по реке высвободит ресурсы для других участков.
Действия наземных группировок затрудняет высокая активность вражеских беспилотников. На основном участке в Купянске идут позиционные столкновения. Российская авиация наносит удары с воздуха. Более высокая динамика отмечается южнее, в районе Куриловки, где части ВС РФ постепенно смещаются на запад.
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте сохраняются позиционные столкновения в Приморском и Степногорске. На Ореховском участке удары по вражеским позициям наносятся средствами БПЛА. Кардинальных перемен в обстановке не наблюдается. В окрестностях Гуляйполя и Верхней Терсы зафиксирована интенсивная работа российской авиации и ствольной артиллерии. Армия России стягивает дополнительные силы к передовым рубежам. Зафиксировано продвижение в глубину обороны у Чаривного, а также в районах Гуляйпольского и Верхней Терсы. На реке Гайчур продолжаются тяжёлые боестолкновения.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении российские подразделения ведут активные наступательные действия. Наиболее интенсивные бои зафиксированы западнее Родинского на подступах к Шевченко, в районе заброшенной шахты «Водянская» №2. Продолжаются атаки в направлении Кучерова Яра. Не прекращаются столкновения за рубеж Новый Донбасс — Белицкое, а также в районе Новоалександровки. Указанная линия прикрывает оборону противника на участке Дружковка — Райское — Золотой Колодезь и путь к Доброполью.
Российские силы широким фронтом сковывают ВСУ, не давая им рассредоточиться. На юго-западе ведутся бои за Гришино, куда противник перебрасывает резервы. После зачистки Гришино и выхода к Доброполью враг попадёт в «огневой мешок», что облегчит взятие одного из крупнейших укрепрайонов на северо-западе Донецкой области.