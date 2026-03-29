Достижения.рф

Продвижение у Толстодубово и Красного Лимана, бои за Константиновку и освобождение Брусовки: последние новости СВО на 29 марта

Фото: Минобороны РФ

Активные боевые действия охватывают все ключевые участки фронта. За прошедшие сутки российские войска расширили зоны контроля в приграничье Сумской и Харьковской областей, развивают наступление на Добропольском и Краснолиманском направлениях. Продолжается зачистка городской застройки в Константиновке и Часовом Яре, наносятся удары по тыловым объектам и переправам противника. Подробности — в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении ВС РФ расширяют зону контроля. На северном фланге идут бои за переправы у Толстодубово и Уланово с целью нарушения снабжения группировки ВСУ восточнее реки Локня. На Краснопольском участке штурмовые отряды российской армии продвинулись до 800 метров, закрепившись в Великом лесу у Новодмитровки. Авиация нанесла удары ФАБ-500 по пунктам дислокации 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки.

В Шосткинском районе продолжаются лесные бои, отмечено продвижение ВС РФ на трех участках до 200 метров. Противник усилил логистические маршруты расчетами ударных БПЛА на участке от Малой Корчаковки до Яблоновки. В Сумском районе комплексным огневым воздействием нанесены потери 80-й десантно-штурмовой бригаде. Согласно анализу некрологов, 1-й батальон 156-й бригады ВСУ понес значительные потери у Храповщины.

Харьковская область

На Харьковском направлении российские военные сохраняют наступательную инициативу. Зафиксировано тактическое продвижение: на Липцовском участке — 500 метров и в районе Волчанска — 400 метров. Бои идут у Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. На Великобурлукском направлении расширена зона контроля у Мелового, начались столкновения за Хатнее. Тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по скоплениям противника в Терновой, Покаляном и Сосновом Бору.

На Липцовском участке штурмовые группы российской армии ведут зачистку лесных массивов. У Верхней Писаревки деморализованные подразделения 120-й бригады теробороны усилены штурмовиками 58-й мотопехотной бригады. На Великобурлукском направлении уничтожены две штурмовые группы ВСУ на БТР-80 и «Козак» при попытке перехода к линии боевого соприкосновения.

Добропольское направление

На Добропольском направлении российские подразделения развивают наступление северо-западнее Гришино, охватывая местную шахту. Отмечено продвижение северо-западнее Родинского, а также расширение контролируемой зоны в восточной части Белицкого. Противник фиксирует активизацию штурмовых действий по всей полосе обороны с применением легкой техники и пехотных групп. В Гришино продолжаются стрелковые бои. Нанесен массированный удар фугасными авиабомбами по пункту временной дислокации 158-й механизированной бригады ВСУ в поселке Шевченко. Селидово переоборудовано в тыловой центр для обеспечения наступательных операций.

Северское направление

На Северском направлении российские подразделения вышли к южным окраинам Рай-Александровки. В районах Липовки и реки Васюковка, а также в Кривой Луке с прилегающими высотами фиксируются встречные столкновения. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка: противник отошел в сторону Старого Каравана. От Резниковки ведется продвижение на запад, бои продолжаются у Калеников.

Константиновское направление

На Константиновском участке подразделения ВС РФ вклиниваются в оборону противника у Ильиновки. В город малые штурмовые группы заходят для закрепления в застройке, продавливая оборону противника к центру. Авиация наносит удары фугасными бомбами по окраинам Константиновки. Южнее Дружковки уничтожаются опорные пункты. В Часовом Яре российские военные зачищают руины микрорайона Леваневского, а также ведут бои за трассу от Майского к Маркову.

Запорожское направление

На западном фланге Запорожского направления зафиксирована тактическая пауза. Российские подразделения удерживают фактический контроль над Степногорском, Приморским и Речным, не предпринимая активных наступательных действий. На восточном фланге продолжаются боестолкновения на подступах к Гуляйпольскому, Верхней Терсе и Воздвижевке.

Днепровское направление

На Днепровском направлении пресекаются попытки противника просочиться в глубину расположения российских войск. В Березовом ликвидированы вражеские разведывательные группы. Зафиксирован заход противника в Алексеевку. Воздушно-космические силы наносят удары по району Великомихайловки. Восточнее Ивановки российские подразделения продвинулись на два километра и закрепились на новых рубежах по северному берегу реки Волчья.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска развивают наступление. Боестолкновения идут в микрорайоне Коммунальный и северной части Красного Лимана. Продолжаются бои южнее Ямполя, а также в районах Закотного и Дибровой. Атаки фиксируются в направлении Старого Каравана.


Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0