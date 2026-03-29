Продвижение у Толстодубово и Красного Лимана, бои за Константиновку и освобождение Брусовки: последние новости СВО на 29 марта
Активные боевые действия охватывают все ключевые участки фронта. За прошедшие сутки российские войска расширили зоны контроля в приграничье Сумской и Харьковской областей, развивают наступление на Добропольском и Краснолиманском направлениях. Продолжается зачистка городской застройки в Константиновке и Часовом Яре, наносятся удары по тыловым объектам и переправам противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ расширяют зону контроля. На северном фланге идут бои за переправы у Толстодубово и Уланово с целью нарушения снабжения группировки ВСУ восточнее реки Локня. На Краснопольском участке штурмовые отряды российской армии продвинулись до 800 метров, закрепившись в Великом лесу у Новодмитровки. Авиация нанесла удары ФАБ-500 по пунктам дислокации 105-й бригады теробороны ВСУ в районе Великой Писаревки.
В Шосткинском районе продолжаются лесные бои, отмечено продвижение ВС РФ на трех участках до 200 метров. Противник усилил логистические маршруты расчетами ударных БПЛА на участке от Малой Корчаковки до Яблоновки. В Сумском районе комплексным огневым воздействием нанесены потери 80-й десантно-штурмовой бригаде. Согласно анализу некрологов, 1-й батальон 156-й бригады ВСУ понес значительные потери у Храповщины.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские военные сохраняют наступательную инициативу. Зафиксировано тактическое продвижение: на Липцовском участке — 500 метров и в районе Волчанска — 400 метров. Бои идут у Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. На Великобурлукском направлении расширена зона контроля у Мелового, начались столкновения за Хатнее. Тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по скоплениям противника в Терновой, Покаляном и Сосновом Бору.
На Липцовском участке штурмовые группы российской армии ведут зачистку лесных массивов. У Верхней Писаревки деморализованные подразделения 120-й бригады теробороны усилены штурмовиками 58-й мотопехотной бригады. На Великобурлукском направлении уничтожены две штурмовые группы ВСУ на БТР-80 и «Козак» при попытке перехода к линии боевого соприкосновения.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении российские подразделения развивают наступление северо-западнее Гришино, охватывая местную шахту. Отмечено продвижение северо-западнее Родинского, а также расширение контролируемой зоны в восточной части Белицкого. Противник фиксирует активизацию штурмовых действий по всей полосе обороны с применением легкой техники и пехотных групп. В Гришино продолжаются стрелковые бои. Нанесен массированный удар фугасными авиабомбами по пункту временной дислокации 158-й механизированной бригады ВСУ в поселке Шевченко. Селидово переоборудовано в тыловой центр для обеспечения наступательных операций.
Северское направлениеНа Северском направлении российские подразделения вышли к южным окраинам Рай-Александровки. В районах Липовки и реки Васюковка, а также в Кривой Луке с прилегающими высотами фиксируются встречные столкновения. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка: противник отошел в сторону Старого Каравана. От Резниковки ведется продвижение на запад, бои продолжаются у Калеников.
