В Сумах полиция задерживала вдов солдат ВСУ перед акцией протеста

08 марта 2026, 06:48

Фото: iStock/Silent_GOS

В украинском городе Сумы правоохранительные органы задерживали вдов солдат ВСУ, которые планировали протестовать против закона об ограничении выплат семьям пропавших без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.





Отмечается, что многих женщин доставили в полицейские отделения для «профилактических бесед», не позволив им присоединиться к акции протеста. Поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить принятый Верховной радой законопроект №13646 и сохранить социальные гарантии для родственников военнослужащих.



