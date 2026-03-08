В Сумах полиция задерживала вдов солдат ВСУ перед акцией протеста
В украинском городе Сумы правоохранительные органы задерживали вдов солдат ВСУ, которые планировали протестовать против закона об ограничении выплат семьям пропавших без вести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Отмечается, что многих женщин доставили в полицейские отделения для «профилактических бесед», не позволив им присоединиться к акции протеста. Поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить принятый Верховной радой законопроект №13646 и сохранить социальные гарантии для родственников военнослужащих.
Согласно материалу, вызвавший недовольство законопроект приняли на Украине в конце февраля. Он ограничивает общую сумму выплат семьям пропавших без вести военнослужащих 15 миллионами гривен (около 343 тысяч долларов). При этом семьи пропавших без вести украинцев ежемесячно получают по 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов).
