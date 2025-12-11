Рак груди, аборт, гастроли в Израиле и шумиха из-за украинского флага: чем шокирует Клара Новикова и кто её молодой избранник?
Клара Новикова — одна из ярчайших звезд юмористического жанра. Ее шутки кажутся легкими, но на самом деле они полны тонкости и интеллекта. Фанаты считают это отличительной чертой старой эстрадной школы, которая так отличается от современного юмора. Самый известный образ артистки — колоритная тетя Соня. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Путь Клары Новиковой к сценеКлара родилась и выросла в Киеве. В детстве у нее был строгий отец, который наказывал за малейшие провинности. Чтобы избавиться от стресса, девочка увлеклась школьным драмкружком. Именно там она впервые вышла на сцену и влюбилась в театральное искусство. Родитель мечтал, чтобы дочка стала врачом, и даже угрожал лишить ее выпускного платья. Но она проявила настойчивость, сшила наряд из недорогой ткани и пошла к своей мечте.
После школы знаменитость поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства, но учеба не принесла много пользы. Девушка считала, что многие двери закрывались из-за антисемитизма. Тогда Клара решила уехать в Москву и поступила в ГИТИС.
Начало карьеры Клары НовиковойОна дебютировала в «Москонцерте», а в 33 года стала лауреаткой всесоюзного эстрадного конкурса. Знаменитость выступала с миниатюрами, которые сама писала, но настоящую славу ей принесли монологи других авторов. Первый текст для ее героини тети Сони написал Марьян Беленький. Этот образ стал визитной карточкой девушки.
Гастроли Клары Новиковой по всему мируКлара много гастролировала по России и за границей. Она побывала не только в Европе, но и в США и Австралии. На телевидении часто появлялась в юмористических программах и праздничных концертах, включая музыкальные номера. В 2019 году отправилась в тур по России с новым шоу «Я — это я!». Зрители были в восторге от ее энергии и остроумных шуток.
Возвращение Клары Новиковой на сценуПосле долгого перерыва артистка решила вернуться на сцену, приурочив новую программу к своему 75-летию. Первые гастроли после отсутствия прошли в Израиле. Женщина объяснила это тем, что ей пока сложно понять, как шутить в России. Осенью 2022 года она дала интервью, где призналась, что не участвует в юмористических передачах, но продолжает выступать. В кино Клара начала сниматься уже в зрелом возрасте, ее фильмография состоит преимущественно из комедий.
Личная жизнь Клары НовиковойПервым мужем звезды стал барабанщик из Кировоградской филармонии Виктор Новиков. В одном из интервью артистка призналась, что на самом деле не испытывала к нему чувств. Она просто хотела отомстить Роману Бранту, который испугался женитьбы и не пришел знакомиться с ее семьей. В итоге девушка была вынуждена сделать аборт. С Виктором их семья просуществовала недолго. Он не хотел давать развод. После него Клара вышла замуж за журналиста Юрия Зерчанинова, когда их дочери Маше было уже семь месяцев. У Новиковой трое внуков: Анна, Лев и Андрей.
В январе 2023 года Клара Борисовна рассказала, что сейчас не одинока. По словам знаменитости, у нее роман с мужчиной, который моложе нее. Личность избранника Новикова не раскрыла, но отметила: выходить за него замуж не намерена.
