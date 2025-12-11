Достижения.рф

Рак груди, аборт, гастроли в Израиле и шумиха из-за украинского флага: чем шокирует Клара Новикова и кто её молодой избранник?

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Клара Новикова — одна из ярчайших звезд юмористического жанра. Ее шутки кажутся легкими, но на самом деле они полны тонкости и интеллекта. Фанаты считают это отличительной чертой старой эстрадной школы, которая так отличается от современного юмора. Самый известный образ артистки — колоритная тетя Соня. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».



Путь Клары Новиковой к сцене

Клара родилась и выросла в Киеве. В детстве у нее был строгий отец, который наказывал за малейшие провинности. Чтобы избавиться от стресса, девочка увлеклась школьным драмкружком. Именно там она впервые вышла на сцену и влюбилась в театральное искусство. Родитель мечтал, чтобы дочка стала врачом, и даже угрожал лишить ее выпускного платья. Но она проявила настойчивость, сшила наряд из недорогой ткани и пошла к своей мечте.

После школы знаменитость поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства, но учеба не принесла много пользы. Девушка считала, что многие двери закрывались из-за антисемитизма. Тогда Клара решила уехать в Москву и поступила в ГИТИС.

Начало карьеры Клары Новиковой

Она дебютировала в «Москонцерте», а в 33 года стала лауреаткой всесоюзного эстрадного конкурса. Знаменитость выступала с миниатюрами, которые сама писала, но настоящую славу ей принесли монологи других авторов. Первый текст для ее героини тети Сони написал Марьян Беленький. Этот образ стал визитной карточкой девушки.

Гастроли Клары Новиковой по всему миру

Клара много гастролировала по России и за границей. Она побывала не только в Европе, но и в США и Австралии. На телевидении часто появлялась в юмористических программах и праздничных концертах, включая музыкальные номера. В 2019 году отправилась в тур по России с новым шоу «Я — это я!». Зрители были в восторге от ее энергии и остроумных шуток.

Возвращение Клары Новиковой на сцену

После долгого перерыва артистка решила вернуться на сцену, приурочив новую программу к своему 75-летию. Первые гастроли после отсутствия прошли в Израиле. Женщина объяснила это тем, что ей пока сложно понять, как шутить в России. Осенью 2022 года она дала интервью, где призналась, что не участвует в юмористических передачах, но продолжает выступать. В кино Клара начала сниматься уже в зрелом возрасте, ее фильмография состоит преимущественно из комедий.

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Клары Новиковой

Первым мужем звезды стал барабанщик из Кировоградской филармонии Виктор Новиков. В одном из интервью артистка призналась, что на самом деле не испытывала к нему чувств. Она просто хотела отомстить Роману Бранту, который испугался женитьбы и не пришел знакомиться с ее семьей. В итоге девушка была вынуждена сделать аборт. С Виктором их семья просуществовала недолго. Он не хотел давать развод. После него Клара вышла замуж за журналиста Юрия Зерчанинова, когда их дочери Маше было уже семь месяцев. У Новиковой трое внуков: Анна, Лев и Андрей.

В январе 2023 года Клара Борисовна рассказала, что сейчас не одинока. По словам знаменитости, у нее роман с мужчиной, который моложе нее. Личность избранника Новикова не раскрыла, но отметила: выходить за него замуж не намерена.

Болезнь Клары Новиковой

Около 20 лет назад женщине поставили диагноз «рак молочной железы». Это было похоже на приговор. После операции начался долгий и тяжелый путь восстановления. Юмористка пережила депрессию, ей было трудно есть и принимать лекарства. Но поддержка родных и друзей помогла справиться с трудностями. Клара победила болезнь, но на ее теле остались шрамы, теперь она предпочитает не носить декольте. В интервью звезда признавалась, что боится рецидива.

Клара Новикова сейчас

В ноябре 2023 года Новикова устроила сольный концерт в «Мюзик-холле», который вызвал много шума. СМИ заговорили о ней после того, как на экране за ее спиной во время рассказа о детстве появился флаг Украины. Клара ﻿Борисовна впоследствии объяснила, что не могла видеть то, что было у нее за спиной. Она не участвовала в подготовке слайд-шоу, хотя и смотрела фотографии, но флага на них не заметила.
