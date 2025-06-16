16 июня 2025, 14:48

Анна Чиповская (Фото: Instagram*@ chi_pa)

Сегодня, 16 июня, свой 38-й день рождения отмечает актриса российского кино и театра Анна Чиповская. Широкая известность пришла к ней после ролей в лентах «Оттепель» и «Чудо-женщина», и по сей день она остается одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство актрисы Работа в театре и кино Личная жизнь Отношение актрисы к СВО



Детство актрисы

Работа в театре и кино

Анна Чиповская (Фото: Instagram*@ chi_pa)



Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете

Личная жизнь

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (Фото: Instagram*@ chi_pa)



«Говорят, к этому нельзя быть готовой, но я думаю, к этому нужно быть готовой, поскольку берешь ответственность не только за себя. Но вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно… Чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — делилась Чиповская в одном из интервью.

Отношение актрисы к СВО

Анна Чиповская (Фото: Instagram*@ chi_pa)



«Моя мама Ольга — актриса в Театре имени Вахтангова. Мы обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — рассказала Чиповская в интервью «Собеседнику» в 2015 году.

«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — транслирует актриса в соцсетях.