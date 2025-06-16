Романы с Ефремовым и Воробьевым, краткосрочный брак, отказ от материнства и молчание по поводу СВО: Анне Чиповской — 38 лет
Сегодня, 16 июня, свой 38-й день рождения отмечает актриса российского кино и театра Анна Чиповская. Широкая известность пришла к ней после ролей в лентах «Оттепель» и «Чудо-женщина», и по сей день она остается одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Анна Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве в творческой семье. Её отец, Борис Фрумкин, — известный джазовый музыкант, а мать, Ольга Чиповская, — актриса Театра Вахтангова. Будущая артистка получила весьма яркую внешность благодаря своим польскому происхождению по матери и еврейскому — по отцу. Родители развелись, когда Анне не было и года, но связь с отцом, переехавшим в Германию, она сохранила до сих пор.
Детство Анны прошло за кулисами Театра Вахтангова, где её «воспитывали» легендарные актёры — Юлия Борисова, Василий Лановой, Галина Коновалова. Несмотря на окружение, родные видели её будущее в лингвистике: Анна училась в престижной немецкой гимназии в москве, параллельно снималась в рекламе, работала в модельном бизнесе и мечтала о сцене.
В 16 лет, окончив 9 классов школы, она провалилась на вступительных экзаменах в Щукинское училище. Этот удар заставил её пересмотреть поверхностное отношение к профессии. Спустя год усиленной подготовки Анна поступила в Школу-студию МХАТ, сделав первый шаг к будущей славе.
Работа в театре и кино
Анна Чиповская начала свой актерский путь еще в студенческие годы, обучаясь на курсе Константина Райкина. Уже на первом году обучения она сыграла яркие роли в спектаклях «Танец альбатроса» и «Амадей» на сцене Московского художественного театра.
После блестящего окончания учебы в 2009 году молодая актриса была принята в труппу знаменитого Театра Олега Табакова, где быстро завоевала признание. Ее исполнение роли Олеси в одноименном спектакле вызвало настоящий восторг как у зрителей, так и у театральных критиков. Не менее запоминающимися стали ее работы в «Волках и овцах», «Женитьбе Белугина» и «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро».
Параллельно с театральной карьерой Чиповская активно снималась в кино. Ее дебют состоялся в 2003 году с главной ролью в приключенческом сериале «Операция "Цвет нации"». В последующие годы она появилась в таких проектах, как «Дорогая Маша Березина», «Холостяки» и «Ландыш серебристый-2».
В 2011 году в карьере актрисы случился значительный взлет после выхода на экраны второй части киноальманаха «Ёлки». Позже свой успех она закрепила в сериале «Оттепель». Сейчас фильмография Анны Чиповской насчитывает более 65 работ в кино, в том числе картины «Гороскоп на удачу», «Победители», «Хождение по мукам», «Маша», «Комета Галлея», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле», «Первый класс» и «Атом».
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Личная жизнь
Ещё в студенческие годы в Школе-студии МХАТ у Анны случился мимолётный роман с Никитой Ефремовым — представителем знаменитой актёрской династии. Первые серьезные отношения появились у актрисы в 2008 году с певцом Алексеем Воробьёвым, который долго добивался расположения актрисы после совместных съёмок в клипах «New Russian Kalinka» и «Бам-Бам». Но этот яркий роман быстро закончился.
Во время работы над фильмом «Шпион» поклонники предполагали роман между Чиповской и Данилой Козловским, однако сама актриса неоднократно подчёркивала, что их связывали исключительно профессиональные отношения. Зато следующий роман с креативным директором Даниилом Сергеевым оказался вполне реальным — хотя и непростым. Партнёр часто ревновал Анну к съёмочному процессу и настаивал на отказе от смелых ролей, тогда как актриса всё больше погружалась в работу. В конечном итоге в 2016 году Чиповская сделала выбор в пользу карьеры.
После расставания с Сергеевым в жизни актрисы появился актёр Дмитрий Ендальцев. Их отношения развивались вне публичного поля, но летом 2023 года Чиповская намекнула на официальное оформление брака, опубликовав в соцсетях фото в свадебном платье. Однако спустя год стало известно о расставании супругов. Сейчас Анна коротает дни в компании молодого коллеги Никиты Григорьева. В тайном романе пару подозревают с лета 2024-го.
В свои 38 лет актриса все еще не обзавелась детьми и даже не решила, хочет ли она быть когда-то матерью.
«Говорят, к этому нельзя быть готовой, но я думаю, к этому нужно быть готовой, поскольку берешь ответственность не только за себя. Но вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово «обязан» неуместно… Чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — делилась Чиповская в одном из интервью.
Отношение актрисы к СВОАнна Чиповская традиционно избегает публичных комментариев по политическим вопросам. В период после начала специальной военной операции актриса ограничилась несколькими нейтральными публикациями в соцсетях с призывами к миру.
У части публики это вызвало определённые вопросы, учитывая признание актрисы в одном из интервью о том, что после начала вооружённого конфликта на востоке Украины в 2014 году ей пришлось эвакуировать свою бабушку из Донецка.
«Моя мама Ольга — актриса в Театре имени Вахтангова. Мы обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — рассказала Чиповская в интервью «Собеседнику» в 2015 году.
Данное обстоятельство, казалось бы, должно было сформировать у актрисы более чёткую позицию по данным событиям, но она продолжает держать нейтралитет.
«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — транслирует актриса в соцсетях.