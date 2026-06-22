Сорванная ротация ВСУ у Константиновки и точечные удары по опорникам в Сумской области: последние новости СВО на 22 июня
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны отразили массированный налёт, сбив более трёхсот беспилотников, а ударные и разведывательные подразделения БПЛА ВС РФ на нескольких направлениях ликвидировали пехоту, технику и логистику противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОВ промежутке с 20:00 21 июня по 07:00 22 июня силы противовоздушной обороны ВС РФ вели интенсивную работу по отражению атаки БПЛА украинской стороны. Итогом действий стало уничтожение 301 беспилотного аппарата самолётного типа. Сбитые цели зафиксированы в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, Московской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над водной гладью Азовского и Чёрного морей.
Ликвидация пехоты и транспорта ВСУВ окрестностях Константиновки разведывательные подразделения беспилотной авиации ВС РФ вскрыли дислокацию вражеской мотопехоты. Выявленные координаты незамедлительно ушли к операторам ударных дронов FPV. Применённое огневое воздействие полностью устранило обнаруженный личный состав.
Параллельно расчёты разведывательных коптеров зафиксировали движение двух пикапов с военнослужащими ВСУ. Противник предпринимал попытку смены подразделений на переднем крае. Наведение ударных аппаратов на движущиеся цели прошло успешно — обе автомашины вместе с находящейся внутри пехотой поражены прямыми попаданиями. Ротационная активность неприятеля на этом направлении пресечена.
Беспилотники ВС РФ срывают перегруппировку ВСУМинувшим днем в Запорожской области расчёт разведывательных дронов группировки «Восток» засёк передвижение небольших стрелковых подразделений противника. Наблюдение велось как на открытых участках, так и внутри лесных массивов. После передачи целеуказаний в действие вступили экипажи ударных коптеров: они отработали по обнаруженным объектам с применением штатного вооружения.
Согласно данным Минобороны РФ, прямые попадания накрыли вражескую живую силу в местах укрытия и на этапе перехода. В итоге украинское командование лишилось возможности осуществить плановую замену подразделений на передней линии обороны. Кроме того, пресечено скапливание дополнительных сил неприятеля в прифронтовой полосе, что исключило подготовку ответных атак.
Кроме того, в ходе мониторинга воздушного пространства Запорожья операторы БПЛА группировки «Восток» зафиксировали колонну тылового обеспечения неприятеля. Противник выдвигался к линии боевого соприкосновения с партией боеприпасов, ударных коптеров и продуктов питания. Российские подразделения немедленно отработали по транспортным средствам на пути следования. Прямым попаданием уничтожены пикапы с грузом, квадроциклы и наземные робототехнические комплексы. Личный состав врага в составе этих машин выведен из строя. Поставка расходных материалов к передовым рубежам заблокирована, украинские части не получили запланированного усиления.
Артиллерия накрыла скрытые узлы управления дронами ВСУВ Днепропетровской области разведчики беспилотной авиации группировки «Восток» выявили тщательно замаскированные командные центры противника, отвечающие за управление БПЛА. Объекты располагались внутри жилых построек и в лесных массивах. Признаками для дешифровки послужили радиосигналы операторов и установленные скрытым способом антенные устройства.
Полученные координаты незамедлительно ушли в артиллерийское подразделение. Согласно информации Минобороны РФ, огневую задачу выполнили экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм. Снаряды накрыли укрытия, где находились расчёты вражеских дронов. Итогом точечного удара стали ликвидированные пункты наведения, релейные станции и операторский состав противника. Потеря этих элементов управления серьёзно ограничила возможности украинских формирований вести воздушную разведку и применять ударные коптеры.
БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе — Развожаев
Удар «Молнии-2» по укреплениям ВСУНаступающие подразделения группировки «Север» ведут активное продвижение сразу на нескольких тактических рубежах в Харьковской и Сумской областях. Главная задача маневра — сместить линию соприкосновения, обеспечивая защиту приграничных поселений. Минувшим днем в Сумской области военные 352-го мотострелкового полка пресекли возведение вражеского опорного пункта. Разведка своевременно засекла группу украинских солдат, производивших рытьё траншей и монтаж блиндажных конструкций.
Удары по объекту выполнили расчёты ударных дронов «Молния-2». Этот аппарат несёт до 8 кг взрывчатого вещества и демонстрирует высокую эффективность против фортификационных сооружений. Последовательные сбросы разрушили недостроенные укрепления вместе с личным составом противника. Возведение оборонительной линии ВСУ на данном участке полностью остановлено.
Успехи группировки войск «Днепр»На запорожском участке ВС РФ поразили живую силу и технику трёх механизированных бригад ВСУ в районах Кирово, Юрковки, Орехова, Любимовки и Преображенки. Потери противника составили свыше 60 человек, две бронемашины, два десятка автомобилей, одно артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.
Комбинированным применением авиации, ударных дронов, ракетных войск и ствольной артиллерии нанесены удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ, предприятиям нефтепереработки, объектам энергетики и транспорта, топливным хранилищам, логистическим хабам, производственным цехам и складским помещениям для БПЛА дальнего радиуса действия, а также по временным базам личного состава и наёмников в 147 точках. Силы ПВО РФ перехватили в воздухе 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника самолётного типа.