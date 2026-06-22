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Сорванная ротация ВСУ у Константиновки и точечные удары по опорникам в Сумской области: последние новости СВО на 22 июня

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны отразили массированный налёт, сбив более трёхсот беспилотников, а ударные и разведывательные подразделения БПЛА ВС РФ на нескольких направлениях ликвидировали пехоту, технику и логистику противника. Подробности — в материале «Радио 1».



Ночная работа ПВО

В промежутке с 20:00 21 июня по 07:00 22 июня силы противовоздушной обороны ВС РФ вели интенсивную работу по отражению атаки БПЛА украинской стороны. Итогом действий стало уничтожение 301 беспилотного аппарата самолётного типа. Сбитые цели зафиксированы в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, Московской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над водной гладью Азовского и Чёрного морей.

Ликвидация пехоты и транспорта ВСУ

В окрестностях Константиновки разведывательные подразделения беспилотной авиации ВС РФ вскрыли дислокацию вражеской мотопехоты. Выявленные координаты незамедлительно ушли к операторам ударных дронов FPV. Применённое огневое воздействие полностью устранило обнаруженный личный состав.

Параллельно расчёты разведывательных коптеров зафиксировали движение двух пикапов с военнослужащими ВСУ. Противник предпринимал попытку смены подразделений на переднем крае. Наведение ударных аппаратов на движущиеся цели прошло успешно — обе автомашины вместе с находящейся внутри пехотой поражены прямыми попаданиями. Ротационная активность неприятеля на этом направлении пресечена.

Беспилотники ВС РФ срывают перегруппировку ВСУ

Минувшим днем в Запорожской области расчёт разведывательных дронов группировки «Восток» засёк передвижение небольших стрелковых подразделений противника. Наблюдение велось как на открытых участках, так и внутри лесных массивов. После передачи целеуказаний в действие вступили экипажи ударных коптеров: они отработали по обнаруженным объектам с применением штатного вооружения.

Согласно данным Минобороны РФ, прямые попадания накрыли вражескую живую силу в местах укрытия и на этапе перехода. В итоге украинское командование лишилось возможности осуществить плановую замену подразделений на передней линии обороны. Кроме того, пресечено скапливание дополнительных сил неприятеля в прифронтовой полосе, что исключило подготовку ответных атак.

Фото: Минобороны РФ
Кроме того, в ходе мониторинга воздушного пространства Запорожья операторы БПЛА группировки «Восток» зафиксировали колонну тылового обеспечения неприятеля. Противник выдвигался к линии боевого соприкосновения с партией боеприпасов, ударных коптеров и продуктов питания. Российские подразделения немедленно отработали по транспортным средствам на пути следования. Прямым попаданием уничтожены пикапы с грузом, квадроциклы и наземные робототехнические комплексы. Личный состав врага в составе этих машин выведен из строя. Поставка расходных материалов к передовым рубежам заблокирована, украинские части не получили запланированного усиления.

Артиллерия накрыла скрытые узлы управления дронами ВСУ

В Днепропетровской области разведчики беспилотной авиации группировки «Восток» выявили тщательно замаскированные командные центры противника, отвечающие за управление БПЛА. Объекты располагались внутри жилых построек и в лесных массивах. Признаками для дешифровки послужили радиосигналы операторов и установленные скрытым способом антенные устройства.

Полученные координаты незамедлительно ушли в артиллерийское подразделение. Согласно информации Минобороны РФ, огневую задачу выполнили экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» калибра 152 мм. Снаряды накрыли укрытия, где находились расчёты вражеских дронов. Итогом точечного удара стали ликвидированные пункты наведения, релейные станции и операторский состав противника. Потеря этих элементов управления серьёзно ограничила возможности украинских формирований вести воздушную разведку и применять ударные коптеры.
БПЛА ВСУ упал на крышу жилого дома в Севастополе — Развожаев
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Удар «Молнии-2» по укреплениям ВСУ

Наступающие подразделения группировки «Север» ведут активное продвижение сразу на нескольких тактических рубежах в Харьковской и Сумской областях. Главная задача маневра — сместить линию соприкосновения, обеспечивая защиту приграничных поселений. Минувшим днем в Сумской области военные 352-го мотострелкового полка пресекли возведение вражеского опорного пункта. Разведка своевременно засекла группу украинских солдат, производивших рытьё траншей и монтаж блиндажных конструкций.

Удары по объекту выполнили расчёты ударных дронов «Молния-2». Этот аппарат несёт до 8 кг взрывчатого вещества и демонстрирует высокую эффективность против фортификационных сооружений. Последовательные сбросы разрушили недостроенные укрепления вместе с личным составом противника. Возведение оборонительной линии ВСУ на данном участке полностью остановлено.

Успехи группировки войск «Днепр»

На запорожском участке ВС РФ поразили живую силу и технику трёх механизированных бригад ВСУ в районах Кирово, Юрковки, Орехова, Любимовки и Преображенки. Потери противника составили свыше 60 человек, две бронемашины, два десятка автомобилей, одно артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ.
Комбинированным применением авиации, ударных дронов, ракетных войск и ствольной артиллерии нанесены удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ, предприятиям нефтепереработки, объектам энергетики и транспорта, топливным хранилищам, логистическим хабам, производственным цехам и складским помещениям для БПЛА дальнего радиуса действия, а также по временным базам личного состава и наёмников в 147 точках. Силы ПВО РФ перехватили в воздухе 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника самолётного типа.

Елена Генералова

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