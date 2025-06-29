Тысяча любовниц и единственная муза: Завещание, вера артиста в Бога и отношение к СВО. Сосо Павлиашвили — 61 год
Сегодня, 29 июня, отмечает день рождения известный российский эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Ему исполняется 61 год. Впервые на большой сцене грузинский артист выступил в 1989 году, завоевав Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей в Юрмале с патриотической песней «Самшобло». С тех пор его жизнь и творчество тесно связаны с Россией. О том, как сложилась судьба певца и как он относится к специальной военной операции, читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Сосо Павлиашвили (настоящее имя — Иосиф Раминович Павлиашвили) родился 29 июня 1964 года в Тбилиси (Грузинская ССР). С детства обучался игре на скрипке, окончил Тбилисскую консерваторию по этому направлению. Во время службы в советской армии (в ВВС СССР) у него проявился интерес к эстрадному пению. После демобилизации он присоединился к грузинскому ансамблю «Иверия», где сначала играл на скрипке, но вскоре стал выступать как вокалист.
Переломным моментом в карьере стал 1989 год, когда Павлиашвили получил Гран-при на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале с патриотической песней «Самшобло» («Родина»). Этот успех открыл ему дорогу на большую сцену и привёл к переезду в Москву. В 1993 году он выпустил свой первый альбом «Музыка друзьям», но настоящая популярность пришла в 2000-е с такими хитами, как «Ждёт тебя грузин», «Помолимся за родителей», «Небо на ладони».
Артист активно сотрудничал со звёздами российской эстрады — Ириной Аллегровой, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной. Его узнаваемый стиль, сочетающий грузинские музыкальные традиции с российской эстрадной лирикой, сделал его одним из самых востребованных исполнителей.
Личная жизнь
Первая любовь настигла будущего артиста в студенческие годы. Во время учебы в Тбилисской консерватории 19-летний Сосо встретил очаровательную пианистку Нино Учанейшвили. Их чувства оказались настолько сильными, что выдержали даже испытание армейской службой — верная Нино терпеливо ждала возлюбленного, и сразу после его возвращения в 1985 году они сыграли свадьбу.
В 1987 году молодая семья пополнилась сыном Леваном. Сегодня он успешный бизнесмен, окончивший Военно-технический университет и развивающий ресторанное дело. Однако семейное счастье дало трещину, когда Павлиашвили перебрался в Москву. Расстояние между столицами и новые соблазны сделали свое дело: Нино решила остаться в Грузии, а Сосо, по его собственным признаниям, не хранил супружескую верность. Официально брак пара расторгла лишь в 2003 году, при этом бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.
Жизнь в Москве открыла перед харизматичным певцом новые горизонты. В одном из откровенных интервью артист шокировал публику, заявив о «более чем тысяче любовниц». Но лишь единицы из них смогли по-настоящему тронуть его сердце. Особенно обсуждаемыми стали слухи о романе с Ириной Понаровской. Павлиашвили не скрывал своих чувств к коллеге, однако сама певица предпочла оставить эти разговоры без комментариев.
Судьбоносная для Сосо Павлиашвили встреча произошла в 1997 году в студии звукозаписи, где 16-летняя Ирина Патлах, будущая муза артиста, впервые увидела своего кумира. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, их отношения начались после совершеннолетия девушки. Этот союз, продлившийся более двух десятилетий, долгое время существовал без официального оформления. Ярким моментом стало сценическое предложение руки и сердца в 2014 году, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Лишь в 2020 году они обвенчались, что Сосо назвал «истинным благословением брака».
В этом союзе родились две дочери — Елизавета (2004) и Сандра (2008). Удивительно, но после появления на свет старшей дочки у певца прекратились мучительные приступы эпилепсии, преследовавшие его после страшной аварии 1996 года. Артист убежден, что это настоящее чудо, а свою супругу с теплотой называет «ангелом-хранителем».
Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, певец заранее позаботился о безопасности близких, оформив завещание и распределив доли имущества между всеми членами семьи. В 2024 году артист открыто заявил, что «достиг возраста, когда нужно думать о близких». Поэтому в завещание включены не только Ирина и дети, но и родители певца (85-летний отец и 82-летняя мать).
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Отношение к СВО
В последнее время Сосо Павлиашвили последовательно выражает поддержку политике российского руководства. Ярким подтверждением этой позиции стало его выступление в Рязани в мае 2023 года, где певец открыто заявил о своей солидарности со специальной военной операцией. Со сцены артист обратился с молитвенной просьбой о даровании победы российским вооружённым силам.
«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — заявил певец.
Павлиашвили не ограничивается общими декларациями — свою гражданскую позицию он подкрепляет конкретными действиями. Артист регулярно посещает с концертами зоны проведения СВО, выступает перед военнослужащими в госпиталях, демонстрируя тем самым искреннюю поддержку участникам спецоперации. В своих интервью певец подчёркивает, что считает необходимым отстаивать интересы России в сложившейся геополитической ситуации.
«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — делился Павлиашвили с журналистами NEWS.ru.
Особенностью высказываний Павлиашвили является их глубоко личный, эмоциональный характер. В отличие от многих коллег по сцене, он не ограничивается формальными выражениями лояльности, а вкладывает в свои заявления искренние переживания, что находит отклик у аудитории. Религиозная составляющая его выступлений добавляет им особую духовную глубину.