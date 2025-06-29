29 июня 2025, 10:21

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)

Сегодня, 29 июня, отмечает день рождения известный российский эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Ему исполняется 61 год. Впервые на большой сцене грузинский артист выступил в 1989 году, завоевав Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей в Юрмале с патриотической песней «Самшобло». С тех пор его жизнь и творчество тесно связаны с Россией. О том, как сложилась судьба певца и как он относится к специальной военной операции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Отношение к СВО



Биография артиста

Личная жизнь

Сосо и Леван Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)



Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)



Актриса, которая не боится говорить правду: Яна Поплавская об СВО, либеральных ценностях и толерантности

Отношение к СВО

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)





«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — заявил певец.

«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — делился Павлиашвили с журналистами NEWS.ru.