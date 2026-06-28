28 июня 2026, 15:10

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)

Сосо Павлиашвили, харизматичному грузинскому певцу, знакомому миллионам по хитам «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей», 29 июня исполняется 62 года. За годы карьеры этот маэстро прошел путь от триумфатора «Юрмалы-89» до человека, чье имя связано с громкими скандалами, обвинениями в заказном убийстве и клеймом «предателя» на родине. Его жизнь — это смесь блистательного успеха, невероятного количества любовных похождений и мрачных тайн. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Личная жизнь Тень убийства и «политическое предательство» Отношение к СВО



Биография артиста

Личная жизнь

Сосо и Леван Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)

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Тень убийства и «политическое предательство»

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — заявил певец.

Отношение к СВО

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram*@soso_pavliashvili_official)

«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — делился Павлиашвили с журналистами NEWS.ru.