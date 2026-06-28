Тысяча женщин, обвинения в заказном убийстве и поддержка СВО: как грузинский певец Сосо Павлиашвили стал на родине персоной нон грата
Сосо Павлиашвили, харизматичному грузинскому певцу, знакомому миллионам по хитам «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей», 29 июня исполняется 62 года. За годы карьеры этот маэстро прошел путь от триумфатора «Юрмалы-89» до человека, чье имя связано с громкими скандалами, обвинениями в заказном убийстве и клеймом «предателя» на родине. Его жизнь — это смесь блистательного успеха, невероятного количества любовных похождений и мрачных тайн. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артистаСосо Павлиашвили (настоящее имя — Иосиф Раминович Павлиашвили) родился 29 июня 1964 года в Тбилиси (Грузинская ССР). С детства обучался игре на скрипке, окончил Тбилисскую консерваторию по этому направлению. Во время службы в советской армии (в ВВС СССР) у него проявился интерес к эстрадному пению. После демобилизации он присоединился к грузинскому ансамблю «Иверия», где сначала играл на скрипке, но вскоре стал выступать как вокалист.
Переломным моментом в карьере стал 1989 год, когда Павлиашвили получил Гран-при на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале с патриотической песней «Самшобло» («Родина»). Этот успех открыл ему дорогу на большую сцену и привёл к переезду в Москву. В 1993 году он выпустил свой первый альбом «Музыка друзьям», но настоящая популярность пришла в 2000-е с такими хитами, как «Ждёт тебя грузин», «Помолимся за родителей», «Небо на ладони».
Артист активно сотрудничал со звёздами российской эстрады — Ириной Аллегровой, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной. Его узнаваемый стиль, сочетающий грузинские музыкальные традиции с российской эстрадной лирикой, сделал его одним из самых востребованных исполнителей.
Личная жизньПервая любовь настигла будущего артиста в студенческие годы. Во время учебы в Тбилисской консерватории 19-летний Сосо встретил очаровательную пианистку Нино Учанейшвили. Их чувства оказались настолько сильными, что выдержали даже испытание армейской службой — верная Нино терпеливо ждала возлюбленного, и сразу после его возвращения в 1985 году они сыграли свадьбу.
В 1987 году молодая семья пополнилась сыном Леваном. Сегодня он успешный бизнесмен, окончивший Военно-технический университет и развивающий ресторанное дело. Однако семейное счастье дало трещину, когда Павлиашвили перебрался в Москву. Расстояние между столицами и новые соблазны сделали свое дело: Нино решила остаться в Грузии, а Сосо, по его собственным признаниям, не хранил супружескую верность. Официально брак пара расторгла лишь в 2003 году, при этом бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения.
Жизнь в Москве открыла перед харизматичным певцом новые горизонты. В одном из откровенных интервью артист шокировал публику, заявив о «более чем тысяче любовниц». Но лишь единицы из них смогли по-настоящему тронуть его сердце. Особенно обсуждаемыми стали слухи о романе с Ириной Понаровской. Павлиашвили не скрывал своих чувств к коллеге, однако сама певица предпочла оставить эти разговоры без комментариев.
Судьбоносная для Сосо Павлиашвили встреча произошла в 1997 году в студии звукозаписи, где 16-летняя Ирина Патлах, будущая муза артиста, впервые увидела своего кумира. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, их отношения начались после совершеннолетия девушки. Этот союз, продлившийся более двух десятилетий, долгое время существовал без официального оформления. Ярким моментом стало сценическое предложение руки и сердца в 2014 году, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Лишь в 2020 году они обвенчались, что Сосо назвал «истинным благословением брака».
В этом союзе родились две дочери — Елизавета (2004) и Сандра (2008). Удивительно, но после появления на свет старшей дочки у певца прекратились мучительные приступы эпилепсии, преследовавшие его после страшной аварии 1996 года. Артист убежден, что это настоящее чудо, а свою супругу с теплотой называет «ангелом-хранителем».
Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, певец заранее позаботился о безопасности близких, оформив завещание и распределив доли имущества между всеми членами семьи. В 2024 году артист открыто заявил, что «достиг возраста, когда нужно думать о близких». Поэтому в завещание включены не только Ирина и дети, но и родители певца (85-летний отец и 82-летняя мать).
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Тень убийства и «политическое предательство»Самое громкое пятно на репутации Павлиашвили — это история, произошедшая в ноябре 2012 года в Тбилиси. Тело его друга детства, бизнесмена Автандила Адуашвили, было найдено в машине со следами насильственной смерти. Вскоре по подозрению в убийстве арестовали зятя певца, Вахтанга Чхапелию, который на допросе дал сенсационные показания. Чхапелия заявил, что действовал по просьбе Сосо, который якобы хотел «проучить» нечестного друга за долги, но убийство, по словам зятя, стало несогласованной инициативой. Слухи о том, что певец мог быть заказчиком, расползлись по всем СМИ, однако прокуратура не нашла прямых улик против Павлиашвили, и дело против него возбуждено не было. Сам артист назвал обвинения «абсурдными», но осадок, как говорится, остался.
Апогеем падения в глазах бывших соотечественников стала политическая позиция Сосо. С 2014 года он открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией, выступал в Донецке и Севастополе. В мае 2023 года на выступлении в Рязани певец открыто заявил о своей солидарности со специальной военной операцией. Со сцены артист обратился с молитвенной просьбой о даровании победы российским вооружённым силам.
«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы... Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — заявил певец.Этот шаг сделал его персоной нон грата на Украине и предателем в глазах многих грузин.
Отношение к СВОПавлиашвили не ограничивается общими декларациями — свою гражданскую позицию он подкрепляет конкретными действиями. Артист регулярно посещает с концертами зоны проведения СВО, выступает перед военнослужащими в госпиталях, демонстрируя тем самым искреннюю поддержку участникам спецоперации. В своих интервью певец подчёркивает, что считает необходимым отстаивать интересы России в сложившейся геополитической ситуации.
«Я не люблю об этом говорить. Делаешь и делай, зачем кричать об этом на каждом углу. Бог мне дал многое. Он сказал, что надо делиться. Я и делюсь: талантом, возможностями. Делаю то, что считаю нужным, меня никто не заставляет. Сам иду», — делился Павлиашвили с журналистами NEWS.ru.Особенностью высказываний Павлиашвили является их глубоко личный, эмоциональный характер. В отличие от многих коллег по сцене, он не ограничивается формальными выражениями лояльности, а вкладывает в свои заявления искренние переживания, что находит отклик у аудитории. Религиозная составляющая его выступлений добавляет им особую духовную глубину.