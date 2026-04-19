Скандалы из-за пустого холодильника и санкции запада за правду: как сложилась судьба звезды «Содержанок» Константина Лавроненко?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Изгнание», «Возвращение», «Содержанки» и легендарной «Ликвидации», Константину Лавроненко 20 апреля исполняется 65 лет. Этот народный артист России прошёл долгий путь, полный крутых поворотов: от ненависти к собственной внешности и двадцатилетнего забвения до статуса единственного российского лауреата Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годыКонстантин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в обычной рабочей семье. С ранних лет мальчик стремился стать актёром, вдохновляясь творчеством Аркадия Райкина. С 14 лет он начал посещать занятия в драматическом кружке вместе со своей старшей сестрой.
Первые уроки актёрского мастерства он получил от Галины Ивановны Жигуновой, мамы известного актёра Сергея Жигунова, которая тогда руководила самодеятельным театром. После школы юный Константин отправился поступать в Щукинское училище, но пройти отбор не получилось. После этого он вернулся в свой родной город и поступил в Ростовское училище искусств, где его сразу же зачислили на второй курс театрального факультета.
В 1979–1981 годах актёр проходил службу в армии. Талантливого юношу распределили в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Два года службы не прошли даром: актёр смог попробовать себя в роли исполнителя песен и конферансье. Сразу после армии Лавроненко снова решает штурмовать Москву, и на этот раз успешно: он становится студентом школы-студии МХАТ.
На пути к славеОднако путь на экран оказался тернист. Дебют Лавроненко в кинематографе состоялся в 1984 году, в мелодраме «Ещё люблю, ещё надеюсь». Увидев себя со стороны, молодой актёр пришёл в ужас.
«Моя фактура, голос и игра показались мне неподходящими для кинематографа», — вспоминал он позже.Это разочарование оказалось роковым: в течение следующих 20 лет режиссёры отказывали ему, ссылаясь на «неподходящий типаж», а в его фильмографии, которая сегодня насчитывает десятки работ, тогда зияла чёрная дыра.
Всё изменил фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». В 2003 году режиссёр искал эффектного актёра и вспомнил, что видел Лавроненко в «Сатириконе». Работа Константина в этой картине пришлась по душе не только широкой публике, но была высоко оценена на Каннском кинофестивале. Лавроненко был награждён за выдающееся исполнение мужской роли, став единственным представителем российского кинематографа, получившим эту награду.
Громко заявив о себе, актёр начал активно сниматься, так появились всеми любимые сериалы «Изгнание» и «Исаев», а также более 60 ролей в других картинах. 3 апреля 2024 года указом Президента России Владимира Путина Константину Лавроненко было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.
Личная жизньКонстантин Лавроненко стал одним из тех актеров, которые прошли жизненный путь с одной единственной женщиной. Ту самую артист встретил еще в театре «Сатирикон», они вместе играли в постановке. Лидия Петракова на момент знакомства с Константином уже состояла в браке, но вспыхнувшие чувства почти незамедлительно подтолкнули ее к разводу.
Лавроненко и Петракова поженились в 1987 году. Начало семейной жизни пришлось на трудный период в стране и в работе актеров. Денег за выступления почти не платили, муж начал работать больше, а результат оставался прежним. Доходило до того, что не хватало средств даже на еду. Супруги ругались на этой почве, Константин даже из дома один раз уходил, но все закончилось благополучно.
В 1990 году у них родилась дочь Ксения, а финансовое положение все еще оставляло желать лучшего. Глава семьи в поисках заработков бросал театр, подрабатывая то таксистом, то маркетологом или мерчендайзером. Впоследствии однокурсник помог ему получить должность заместителя директора ресторана. В семье наконец-то появились деньги, но Лавроненко не мог смириться с тем, что ему пришлось отказаться от своей актёрской карьеры.
«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли: ну не может у меня так всё закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино. Случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — цитирует актера thevoicemag.ru.К счастью, всё сложилось благополучно. Так или иначе, Лавроненко сохранил семью, пара вырастила замечательную дочку, да и талант актёра не остался незамеченным.
Актер о СВОКонстантин Лавроненко, как и многие российские деятели, поддержал начало спецоперации на Донбассе. По его мнению, во все времена в дружное время находились сильные люди, готовые бороться, и трусы.
«Это — трусость. Это — глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей — за компанию, что так принято», — делился актер в программе «День Z».Он считает, что уехавшие из России артисты испытывают некое «необъяснимое отторжение» к своей стране и тем, кто их любил.
«Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают всё. Они годами завоевывали сердца и души людей, а теперь оказывается: и эти ватники, и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик», — говорил Лавроненко в интервтю rg.ru.15 января 2023 года Украина ввела санкции против актёра за его поддержку специальной военной операции.
Жизнь сегодня: новые проекты и театрСегодня Константин Лавроненко продолжает активно работать и удивлять публику. В 2025 году актер радовал зрителей своим появлением на фестивалях и в театре. В настоящий момент его творческая жизнь сосредоточена на сцене Театра Олега Табакова, куда его пригласил Владимир Машков. Лавроненко занят в спектаклях «И никого не стало» и антрепризе «Наследник», где играет вместе со своей дочерью Ксенией, которая пошла по стопам отца.
Что касается кино, то в 2026 году стартовал показ второго сезона детективного сериала «Художник», где Лавроненко исполняет одну из ключевых ролей. Константин остаётся верен себе: он редко дает интервью и не стремится к хайпу, предпочитая говорить на языке кинокамеры.