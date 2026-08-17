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Удар по «птичкам» ВСУ, круглосуточная работы «Молнии-2» и воздушный таран у Краматорска: последние новости СВО на 17 августа

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Расчеты беспилотников российских группировок войск ведут охоту не только за техникой и живой силой ВСУ, но и за их логистикой, пунктами управления и разведывательными дронами. На разных направлениях операторы БПЛА выявляют маршруты переброски резервов, уничтожают технику и опорные пункты, а в отдельных случаях перехватывают тяжелые беспилотники прямо в воздухе. Подробности – в материале «Радио 1».



Беспилотники «Днепра» бьют по снабжению


Ежедневно расчеты БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» работают по объектам украинских формирований на правом берегу Днепра. Благодаря подготовке операторов и современным летательным аппаратам российские десантники выявляют позиции противника, корректируют огонь и нарушают ротацию и снабжение его подразделений.

Как рассказал командир батальона беспилотных систем с позывным «Байкал», слова которого приводит пресс-служба Минобороны России, работы хватает на всех участках линии боевого соприкосновения. В первую очередь беспилотники действуют на переднем крае, поддерживая штурмовые группы ВДВ, корректируя их огонь и содействуя продвижению вперед.

Расчеты обнаруживают и уничтожают пункты временной дислокации, командные пункты БПЛА и орудия полевой артиллерии ВСУ. Отдельное внимание уделяется логистическим маршрутам противника.

«Мы знаем, где они двигаются по дорогам. Противник не останавливается, подвозит боеприпасы и провизию, и мы их на этом ловим», – отметил офицер.
Операторы отслеживают моменты, когда украинская техника останавливается для разгрузки, после чего наносят удары. «Были моменты, когда мы уничтожали пикап, набитый боекомплектом, бензином и имуществом. Уничтожаем все, что нужно противнику для работы», — подчеркнул командир.

Фото: iStock/bbsferrari

Воздушная дуэль: уничтожены около 50 «птичек»


Одним из основных направлений работы десантников остается борьба с разведывательными беспилотниками ВСУ. Российские операторы уничтожают «глаза» противника, которые используются для корректировки артиллерийского огня и FPV-дронов, а также для управления дронами-матками, сбрасывающими крылья.

По словам «Байкала», расчеты батальона уже уничтожили около 50 разведывательных и ударных аппаратов ВСУ различных типов. Среди них — «Фурия», «Лелека-100», «SHARK», «PD-2», «ГОР».

В распоряжении военнослужащих находятся коптерные посты для работы на близких расстояниях и разведывательные крылья, способные находиться на больших высотах и работать на дальних дистанциях.

«Расчеты очень хорошо обучены. Мы показали себя не только на данном направлении, но и там, где были до этого. Противник старается перерезать нам пути снабжения и корректировать свою артиллерию, но именно поэтому наша работа — ослепить врага — необходима», — добавил «Байкал».

За счет действий операторов БПЛА, своевременной разведки и передачи точных координат на пункты управления российским военным удается снижать боевой потенциал противника.

«Гиацинт-С» против пунктов управления беспилотниками


На другом участке операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили места посадки украинских беспилотников в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области.

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Наблюдение за маршрутами полетов позволило установить расположение пунктов управления БПЛА ВСУ. Они были оборудованы в зданиях населенного пункта и лесополосах поблизости.

Полученные координаты передали расчетам самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки «Восток». Артиллеристы нанесли серию ударов по зданиям и оборудованным позициям, которые использовали подразделения беспилотных систем ВСУ.

В результате огневого поражения были уничтожены пункты управления БПЛА, средства связи и находившиеся на позициях военнослужащие украинских подразделений беспилотных систем.

Уничтожение пунктов управления нарушило работу беспилотной авиации ВСУ на данном участке и снизило возможности противника по ведению разведки и применению ударных дронов.

Фото: iStock/Diy13

Срыв переброски резервов ВСУ


В Запорожской области операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение малых тактических групп ВСУ к передовым позициям. Противник перебрасывал резервы, рассчитывая усилить оборону занимаемых рубежей и сдержать продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток».

Информацию о маршрутах выдвижения передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. По обнаруженным группам противника нанесли серию ударов.

Кроме того, разведка выявила автомобильную технику, которая доставляла на передовые позиции ВСУ припасы и материальные средства. В результате ударов были уничтожены более 50 боевиков ВСУ, а также автомобили вместе с перевозимыми припасами.

Таким образом, действия операторов БПЛА сорвали переброску резервов и снабжение передовых позиций противника на этом участке. Это ослабило оборону ВСУ и снизило возможности по восполнению потерь и удержанию занимаемых позиций.

Круглосуточная работы «Молнии-2»


На Ореховском направлении в Запорожской области подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно применяют ударные и разведывательные БПЛА самолетного типа «Молния-2».

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Операторы работают круглосуточно, контролируя линию боевого соприкосновения и прилегающие территории. Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени поступает на командный пункт, что позволяет оперативно наносить удары по обнаруженным целям и корректировать артиллерийский огонь.

Эффективность применения «Молнии-2» обеспечивается слаженностью расчетов и системой автономности летательных аппаратов. При этом оператор постоянно контролирует маршрут полета – от взлета до момента сближения с объектом поражения.

В ходе очередной боевой работы расчетами были уничтожены опорные пункты ВСУ. Это способствовало нарушению наступательных действий противника.

Тесное взаимодействие разведывательных и ударных беспилотников позволяет дезорганизовать систему управления и ротации украинских подразделений.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Воздушный таран у Краматорска


Подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск применили тактику воздушного тарана против тяжелых БПЛА ВСУ в районе Краматорска. Целями стали беспилотники, которые противник использовал для нанесения ударов по российским подразделениям и объектам в ближнем тылу.

Во время воздушного мониторинга операторы своевременно обнаружили приближение вражеских дронов и вывели дроны-перехватчики в район целей. После захвата объектов на сопровождение были выполнены маневры сближения, завершившиеся воздушными таранами.

Все обнаруженные цели были перехвачены и уничтожены в воздухе, не достигнув района применения. Успешность перехватов и ликвидации вражеских беспилотников подтверждена кадрами объективного контроля.

Слаженные действия операторов войск беспилотных систем позволяют прикрывать воздушное пространство и своевременно нейтрализовывать угрозы со стороны ударных БПЛА противника.

Пикапы, квадроциклы и мототехника: удар по логистике


В районе Краматорска расчеты БПЛА подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают уничтожать автомобильную технику ВСУ с помощью ударных дронов.

Под ударами оказываются пикапы и бортовые автомобили, квадроциклы и мототехника. Противник использует их для доставки личного состава и материальных средств к позициям на Краматорском направлении.

Дополнительные возможности для поражения целей в глубине обороны ВСУ появились благодаря продвижению подразделений Южной группировки войск к Славянско-Краматорской агломерации. Это позволяет операторам беспилотных систем поражать технику и объекты логистики противника на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Су-34 подключился к удару по опорному пункту


Помимо беспилотников, по объектам ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» работает и авиация. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по опорному пункту, личному составу и пункту управления украинских формирований.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как разведка подтвердила уничтожение заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в Минобороны РФ.
Анастасия Чинкова

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