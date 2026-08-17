17 августа 2026, 08:57

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Расчеты беспилотников российских группировок войск ведут охоту не только за техникой и живой силой ВСУ, но и за их логистикой, пунктами управления и разведывательными дронами. На разных направлениях операторы БПЛА выявляют маршруты переброски резервов, уничтожают технику и опорные пункты, а в отдельных случаях перехватывают тяжелые беспилотники прямо в воздухе. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Беспилотники «Днепра» бьют по снабжению Воздушная дуэль: уничтожены около 50 «птичек» «Гиацинт-С» против пунктов управления беспилотниками Срыв переброски резервов ВСУ Круглосуточная работы «Молнии-2» Воздушный таран у Краматорска Пикапы, квадроциклы и мототехника: удар по логистике Су-34 подключился к удару по опорному пункту

Беспилотники «Днепра» бьют по снабжению

«Мы знаем, где они двигаются по дорогам. Противник не останавливается, подвозит боеприпасы и провизию, и мы их на этом ловим», – отметил офицер.

Операторы отслеживают моменты, когда украинская техника останавливается для разгрузки, после чего наносят удары. «Были моменты, когда мы уничтожали пикап, набитый боекомплектом, бензином и имуществом. Уничтожаем все, что нужно противнику для работы», — подчеркнул командир.

Фото: iStock/bbsferrari



Воздушная дуэль: уничтожены около 50 «птичек»

«Расчеты очень хорошо обучены. Мы показали себя не только на данном направлении, но и там, где были до этого. Противник старается перерезать нам пути снабжения и корректировать свою артиллерию, но именно поэтому наша работа — ослепить врага — необходима», — добавил «Байкал».

«Гиацинт-С» против пунктов управления беспилотниками

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Фото: iStock/Diy13

Срыв переброски резервов ВСУ

Круглосуточная работы «Молнии-2»

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Фото: iStock/Olena Bartienieva

Воздушный таран у Краматорска

Пикапы, квадроциклы и мототехника: удар по логистике

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Су-34 подключился к удару по опорному пункту