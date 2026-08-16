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Взрыв прогремел на пляже в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве на пляже Ланжерон в Одессе
Фото: istockphoto/NataliPopova

В акватории Одессы днем прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 16 августа, пишут украинские СМИ.



Инцидент произошел в непосредственной близости от пляжной зоны, где находились отдыхающие. Обозреватели публикуют кадры с места событий.

По предварительным данным очевидцев, речь идет о падении неизвестного снаряда в море. Официальные причины и характер хлопка на текущий момент не установили.

Ранее ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области. Погиб человек. Кроме того, супружеская пара погибла от удара украинского беспилотника по их машине в Херсонской области.

Никита Кротов

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