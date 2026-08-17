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На Украине мобилизовали мужчину со зрением минус 14

ТАСС: в Тернополе мужчину со зрением минус 14 признали годным к службе в ВСУ
Фото: iStock/Irina Piskova

В Тернополе военно-врачебная комиссия признала годным к службе в ВСУ местного жителя с близорукостью минус 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



Собеседник агентства отметил, что подобная степень миопии относится к высокой и считается патологической, при которой противопоказаны повышенные физические нагрузки.

Ранее сообщалось, что массовая мобилизация в Одессе обернулась острой нехваткой сотрудников коммунальных служб. Особенно это коснулось сантехников и электриков. На сегодняшний день в городе практически не осталось специалистов, которые могли бы справляться с большим числом поступающих заявок.

До этого в Днепропетровской области представители ТЦК побоялись задержать местного жителя из-за его экзотического питомца.

Лидия Пономарева

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