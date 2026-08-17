На Украине мобилизовали мужчину со зрением минус 14

17 августа 2026, 00:24

ТАСС: в Тернополе мужчину со зрением минус 14 признали годным к службе в ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

В Тернополе военно-врачебная комиссия признала годным к службе в ВСУ местного жителя с близорукостью минус 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.