На Украине мобилизовали мужчину со зрением минус 14
В Тернополе военно-врачебная комиссия признала годным к службе в ВСУ местного жителя с близорукостью минус 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что подобная степень миопии относится к высокой и считается патологической, при которой противопоказаны повышенные физические нагрузки.
Ранее сообщалось, что массовая мобилизация в Одессе обернулась острой нехваткой сотрудников коммунальных служб. Особенно это коснулось сантехников и электриков. На сегодняшний день в городе практически не осталось специалистов, которые могли бы справляться с большим числом поступающих заявок.
До этого в Днепропетровской области представители ТЦК побоялись задержать местного жителя из-за его экзотического питомца.
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