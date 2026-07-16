Уехал в Голливуд с женой, потерял контракт и раскритиковал СВО: как живет «Русский Шварценеггер» Александр Невский?
Александр Невский, настоящее имя которого Александр Курицын, — актер, продюсер, писатель и культурист. Широкая аудитория знает его по боевикам «Московская жара», «Разборка в Маниле» и «Красные пророчества». За спортивную внешность и любовь к жанру экшен его нередко называют «Русским Шварценеггером». Артист много лет живет в США. Он продолжает работать в кино, занимается продюсированием и анонсирует новые проекты. Подробнее о нём расскажем в материале «Радио 1».
Детство и начало спортивной карьерыАлександр Курицын родился 17 июля 1971 года в Москве. В юности он увлекся силовыми тренировками и бодибилдингом. Спорт помог ему обрести уверенность и определиться с будущей профессией. Мужчина участвовал в российских турнирах по культуризму. Затем он начал писать книги о тренировках и здоровом образе жизни. Среди его работ — «Как стать Шварценеггером в России», «Кикбоксер» и «Качалка для детей». Позже Александр выбрал псевдоним Невский. Под этим именем он стал выступать в кино и на телевидении.
Как Александр Невский попал в киноПервую небольшую роль актер сыграл в картине Эльдара Рязанова «Тихие омуты». После этого Невский решил строить карьеру в американской киноиндустрии. В 1999 году он переехал в Голливуд вместе с первой супругой Екатериной. По словам актера, американские продюсеры обещали ему контракт и перспективные роли. Однако договор оказался недействительным. Эта ситуация стала серьезным ударом для начинающего артиста. Александр не вернулся в Россию. Он остался в США, продолжил тренировки, изучал специфику кинопроизводства и искал новые возможности.
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Фильмы Александра НевскогоНевский сосредоточился на боевиках. Он часто играет героев с военным или полицейским прошлым. В его лентах появляются американские актеры, известные по классическим экшенам 1980-х и 1990-х годов.
В фильмографию Александра входят:
- «Московская жара»;
- «Форсаж да Винчи»;
- «Разборка в Маниле»;
- «Максимальный удар»;
- «Красные пророчества»;
- «Нападение на Рио-Браво»;
- «Затерянные в Рио Браво».
В фильме «Максимальный удар» Невский сыграл сотрудника ФСБ. Картина вышла в 2017 году. В 2021-м зрители увидели российско-американский проект «Красные пророчества» с его участием. В 2023 году на экраны вышло несколько работ актера. Одной из наиболее обсуждаемых стала лента «Нападение на Рио-Браво».
Что Александр Невский говорил о СВОВ октябре 2022 года актер публично осудил специальную военную операцию. Он заявил, что много лет пытался бороться с голливудскими стереотипами о русских. Невский резко отреагировал на призывы российских политиков лишить украинцев тепла и электричества. В соцсетях он написал, что происходящее заставило его иначе оценить прежнюю работу над образом русских в американском кино.
«Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — заявил актер.
Личная жизнь Александра НевскогоПервой женой Невского стала Екатерина. Они познакомились еще в студенческие годы. Вместе супруги переехали в США и прожили в браке около 15 лет. После развода Александр, по собственным словам, оставил бывшей жене общее имущество. Подробности расставания он публично не раскрывал. В 2010 году актер встречался с танцовщицей и актрисой Оксаной Сидоренко. Пара участвовала в шоу «Танцы со звездами». Невский говорил журналистам о желании оформить отношения, но свадьба так и не состоялась. Позднее СМИ писали о его романе с моделью Марией Гурьевой. Сейчас артист почти не комментирует личную жизнь.
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Чем занимается Александр Невский сейчасАлександр Невский живет в Калифорнии. В соцсетях он часто рассказывает о тренировках, съемках и продюсерской работе. Актер называет США свободной и сильной страной. Среди его будущих проектов — фильмы «Геркулес: Начало» и «Меняя жизни». Во второй картине, как сообщалось, могут принять участие российские актеры. Также Невский работает над боевиками «Дикая атака» и «Широкий Запад». В этих проектах участвуют Татьяна Нева и Ник Бэйли. С Татьяной Невой актер уже работал над фильмом «Затерянные в Рио Браво».
Несмотря на неудачный старт в Голливуде, мужчина сумел закрепиться в независимом американском кино. Он продолжает выпускать боевики, развивать личный бренд и поддерживать интерес аудитории к своим новым работам.