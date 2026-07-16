16 июля 2026, 14:38

Александр Невский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Александр Невский, настоящее имя которого Александр Курицын, — актер, продюсер, писатель и культурист. Широкая аудитория знает его по боевикам «Московская жара», «Разборка в Маниле» и «Красные пророчества». За спортивную внешность и любовь к жанру экшен его нередко называют «Русским Шварценеггером». Артист много лет живет в США. Он продолжает работать в кино, занимается продюсированием и анонсирует новые проекты. Подробнее о нём расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало спортивной карьеры Как Александр Невский попал в кино Фильмы Александра Невского Что Александр Невский говорил о СВО Личная жизнь Александра Невского Чем занимается Александр Невский сейчас

Детство и начало спортивной карьеры

Как Александр Невский попал в кино

Леонид Агутин поднял цену за аренду апартаментов в Майами из-за возросших налоговых льгот

Фильмы Александра Невского

«Московская жара»;

«Форсаж да Винчи»;

«Разборка в Маниле»;

«Максимальный удар»;

«Красные пророчества»;

«Нападение на Рио-Браво»;

«Затерянные в Рио Браво».

Что Александр Невский говорил о СВО

«Я долго боролся в Голливуде со стереотипами о "плохих русских". Жуткая реальность доказывает: мне стоило тратить время иначе», — заявил актер.

Личная жизнь Александра Невского

Брат-убийца, увольнение из театра за старость и интрижка мужа с Подкаминской: что пришлось пережить звезде «Ворониных» Екатерине Волковой?

Чем занимается Александр Невский сейчас