Успехи ВС РФ на Покровском и Краснолиманском направлениях, освобождение Предтечино: последние новости СВО на 9 августа
Российская армия наращивает наступление, демонстрируя стратегическое превосходство на ключевых направлениях. ВС РФ методично сжимают кольцо вокруг Покровска, перемалывая оборону ВСУ артиллерией и точечными ударами штурмовых групп. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении сохраняется оперативная пауза, однако позиционные бои не прекращаются в районе Кондратовки, Алексеевки и Андреевки. В Юнаковке российские войска продвигаются вглубь села и на восточные окраины, преодолевая укрепления ВСУ. Противник продолжает контратаковать по схеме «2 дня атак – 2 дня на восстановление», активно используя дроны, но их эффективность снижена из-за российских систем РЭБ.
ВСУ испытывают нехватку FPV-дронов и операторов, что осложняет их действия. За последние сутки отражены три атаки под Новоконстантиновкой и Яблоновкой, уничтожены танк Т-64БВ, гаубица Д-20 и до 60% личного состава штурмовых групп. Несмотря на переброску подкреплений, потери ВСУ остаются высокими, а их попытки прорвать оборону успеха не приносят.
Харьковская область
ВС РФ продолжают методичное продвижение в районе Волчанска. В южной части города освобождены несколько домов, занято 4 здания на левом берегу реки Волчья с продвижением на 200 метров. Успешно развиваются действия у Волчанских хуторов и Липцев, где создаются условия для возможного окружения противника. В районе Синельниково идут позиционные бои, за сутки зафиксировано продвижение ВС РФ на 500 метров в западном направлении.
Купянское направление
Российские военные продолжают успешное продвижение в районе Купянска. Основные бои идут в районе Московки с одновременным наступлением на Соболевку и Нечволодовку. Взятие под контроль этих населенных пунктов позволит перерезать ключевую дорогу Купянск-Шевченково-Чугуев, что серьезно осложнит логистику противника.
В самом Купянске ВС РФ активно действуют в северо-западной части города, дезорганизуя тылы ВСУ. Успешно освобождена территория железнодорожной станции Кооптах. Продолжаются тяжелые бои в лесном массиве Малые Ровны. Здесь российские войска прорываются к трассе Н-26, чтобы отрезать еще один путь снабжения вражеской группировки.
За сутки противник потерял до 200 человек личного состава, 13 единиц техники и 3 артиллерийских орудия. ПВО РФ сбили 30 вражеских БПЛА. Купянск всё ближе к тому, чтобы оказаться в полукольце, и это создаёт предпосылки для финальной стадии операции по освобождению города.
Покровское направление
На данном направлении ВС РФ продолжают методичное наступление, тесня противника на нескольких участках. В районах Удачного и Котлино идут позиционные бои с сохранением инициативы за российскими подразделениями. В Леонтовичах полностью контролируются ключевые высоты, откуда ведется обстрел вражеских позиций в Троянде.
Особенно интенсивные бои развернулись на линии Чунишино-Лысовка-Сухой Яр, где пока не удалось прорвать основную линию обороны ВСУ. Значительные успехи достигнуты севернее Мирнограда. До стратегической дороги, снабжающей покровскую группировку противника, осталось всего 3 км. В районе Родинского продолжается штурм шахты.
На северном участке фронта освобождено более половины Рубежного, российская армия подошла к окраинам Золотого Колодезя, Веселого и Грузского, создавая угрозу окружения для украинских частей. Противник, испытывающий острый дефицит живой силы, пытается компенсировать это активным использованием БПЛА, однако их эффективность снижается благодаря РЭБ и артиллерии.
Сотрудники военкомата и СБУ похитили священников УПЦ в Харькове
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются активные боевые действия. В районе Полтавки и Русиного Яра идут позиционные бои с интенсивными артиллерийскими дуэлями. Южнее Клебан-Быкского водохранилища войска РФ завершают зачистку образовавшегося «кармана», ликвидируя остатки украинских подразделений.
Значительные успехи достигнуты в районе Александро-Шультино и Предтечино, где российские подразделения закрепились на новых рубежах. Из Часов Яра развивается наступление в направлении Дружковки, с прорывами у канала Северский Донец-Донбасс в районе Григоровки.
ВС РФ вышли к восточным и южным окраинам Константиновки, одновременно атакуя Белицкое и Мерцалово для перехвата важных логистических маршрутов противника. Продолжается продвижение вдоль реки Грузской, где освобождены Новое Шахово и Вольное, создавая угрозу окружения для вражеской группировки.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска продолжают успешное наступление. Торское практически полностью освобождено, подразделения ВС РФ продвинулись на 2 км вглубь, заняв участок шириной 3,5 км вдоль автодороги Ямполовка-Торское. В районе Заречного штурмовые группы ВС РФ успешно форсировали реку Жеребец, несмотря на ожесточенное сопротивление противника у мостового перехода.
Значительные успехи достигнуты в Кременских лесах, где войска РФ продвигаются к Серебрянке, создавая угрозу флангового охвата украинских позиций в Шандриголово и Среднем. В этих населенных пунктах идут интенсивные бои, российские подразделения закрепились на северной окраине Среднего, находясь в 1,5 км от стратегически важной дороги на Рубцы.
ВС РФ добились заметных успехов на рубеже Карповка-Среднее, угрожая выйти во фланг обороняющимся частям ВСУ. Однако противник продолжает удерживать укрепленные позиции в Мирном, используя лесные массивы и систему дамб для организации обороны. Ключевой задачей на ближайшие дни остается полный контроль над транспортной инфраструктурой района, что позволит изолировать вражескую группировку в Красном Лимане. Особое внимание уделяется блокированию путей возможного подвоза резервов через Кременские леса и Ямполь.