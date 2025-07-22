Установление контроля в Варачино и Зверево, активное продвижение ВС РФ западнее Белой Горы: последние новости СВО на 22 июля
ВС РФ продолжают активное наступление по основным направлениям. За минувшие сутки отмечены успехи в Сумской и Покровской областях, а также значительное продвижение на Краснолиманском направлении. О положении дел в приграничных районах, расположенных в зоне боевых действий, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия с существенным продвижением российских войск. Подразделения 83-й бригады ВДВ установили контроль над большей частью поселка Варачино, где были подняты российский флаг и знамя Воздушно-десантных войск. От Варачино российские войска развивают наступление в южном направлении, ведя бои за Юнаковку и Садки.
Успешные действия российских войск в районе Волчанских хуторов создали серьезную угрозу украинской обороне. Противник вынужден перебрасывать резервы с Купянского направления, что ослабляет его позиции на других участках фронта. Значительно расширена зона контроля в районе Поповка-Демидовка-Марьино. Особенно ожесточенные бои продолжаются в Кондратовке, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки вытеснить российские подразделения.
Угледарское направление
Штурмовые подразделения ВС РФ активно продвигаются к населенным пунктам Темировка и Александроград. Особенно значительные успехи достигнуты севернее Воскресенки, где российские войска заняли ключевые высоты, приблизившись к административной границе Днепропетровской области. Эти позиции имеют стратегическое значение, так как позволяют контролировать важные транспортные артерии.
Кроме того, ВС РФ прочно закрепились на линии Поддубное-Толстой вдоль трассы, ведущей к Гавриловке. Этот успех позволил перерезать пути снабжения украинской группировки в районе Зеленого Гая, вынуждая противника отступать за реку Волчью. На восточной окраине населенного пункта Зеленый Гай продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска предпринимают попытки контратак, однако сталкиваются с мощным огневым противодействием российской артиллерии и БПЛА.
Покровское направление
Российские войска добились значительных успехов на северном участке Покровского фронта. Подразделения ВС РФ продвинулись севернее Котляровки в направлении Муравки, создавая угрозу флангового охвата украинских позиций. Это наступление сопровождалось интенсивными артиллерийскими ударами и применением БПЛА «Герань-2» по тыловым объектам ВСУ, что затруднило переброску резервов противника.
По оперативным данным, ВСУ полностью выбиты из Зверево. Российские войска закрепились в южной части села и развивают наступление восточнее, приближаясь к Молодецкому. Украинские силы пытаются контратаковать, но несут значительные потери от огня российской артиллерии и авиации.
Российские войска укрепились на новых позициях к северу от населённого пункта Яблоновка, создавая базу для дальнейшего продвижения. Украинские источники сообщают о потере контроля над несколькими важными объектами. В районе Мирнограда российские войска продвигаются с северо-востока, блокируя основные пути снабжения украинской армии. Это создаёт угрозу для логистики украинских подразделений в Покровске и Новоукраинке.
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Краснолиманское направление
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают планомерное наступление на позиции украинских войск. Артиллерия и беспилотные летательные аппараты наносят прицельные удары по укреплениям ВСУ в районе Заречного и на южной окраине Торского.
Украинские войска предпринимают тщетные попытки наступления. Основной удар наносился из населённого пункта Мирный через дамбу в направлении Ямполовки. Российские войска надёжно удерживают оборону, используя систему огневых позиций.
На участке между Липовым и Карповкой зона ответственности российских военно-воздушных сил увеличилась на полтора километра по линии фронта. Захвачены стратегические возвышенности, которые позволяют контролировать подходы к Торскому.
Константиновское направление
На данном направлении российские войска продолжают активное наступление. В районе Попова Яра атаки ведутся по балке к Полтавке между Русин Яром и Степановкой. На западной окраине Белой Горы за минувшие сутки закончена зачистка территории и ликвидирован опорный пункт ВСУ южнее села. За прошедшую ночь ВС РФ отразили контратаку ВСУ на севере Белой Горы, где противник пытался форсировать реку Наумиху.
В данный момент основная задача российских вооружённых сил взятие под контроль село Александро-Шультино. Это позволит им открыть дорогу к Константиновке и Плещеевке, что ухудшит положение группировки украинских войск на подступах к Торецку и Клебан-Быку.