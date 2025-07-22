22 июля 2025, 10:03

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

ВС РФ продолжают активное наступление по основным направлениям. За минувшие сутки отмечены успехи в Сумской и Покровской областях, а также значительное продвижение на Краснолиманском направлении. О положении дел в приграничных районах, расположенных в зоне боевых действий, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Угледарское направление Покровское направление Краснолиманское направление Константиновское направление

Сумская область

Угледарское направление

Покровское направление

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над российскими регионами

Краснолиманское направление

Константиновское направление