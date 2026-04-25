Захват дамбы в Василевке, ликвидация пункта управления в Преображенке и укрепрайона под Гуляйполем: последние новости СВО на 25 апреля
Боевая обстановка на ключевых участках фронта остаётся предельно динамичной. За минувшие сутки российские военные закрепились на новых рубежах в Сумском и Харьковском приграничье, расширили зоны контроля на Добропольском, Днепропетровском и Запорожском направлениях. Успешно нанесены удары по опорным пунктам и командным точкам ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении фиксируется высокое напряжение на рубеже Тёткино — Коровяковка — Карыж. Штурмовых действий нет, однако число вражеских FPV-дронов выросло многократно, авиация противника пятые сутки наносит удары по Тёткино и окрестностям. Российские подразделения удерживают восточную часть Таратутино, ведут атаки в Новодмитровке и Михайловке. Давление на противника сохраняется по широкому фронту с учётом насыщения воздушного пространства беспилотниками. За минувшие сутки зафиксировано продвижение на четырёх участках до 700 метров.
На Глуховском участке позиционные столкновения, отмечается продвижение ВС РФ от Алексеевки и Юнаковки. В Сумском приграничье российские военные расширили зону контроля на двадцати направлениях более чем на 500 метров. В Мирополье враг подтягивает резервы, которые своевременно выявляются и уничтожаются.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ смещаются от Симиновки и Верхней Писаревки к Лосевке. Восточнее Волчанских Хуторов фиксируются столкновения у Покаляного и Караичного. Российские военные рубежей Бочково и ведут бои севернее Охримовки. Лесистая местность заказника «Северодонецкий» облегчает выход штурмовых групп РФ на передовые позиции.
Южнее Волчанских Хуторов ВС РФ отражаются контратаки, расширяется контроль у Зыбино. К юго-западу от Волчанска сохраняется напряжённость. Противник после потери Ветеринарного пытается закрепиться в Казачьей Лопани. За минувшие сутки армия России нанесла удары по скоплениям в Малой Волчьей, Приколотном, Терновой, Избицком, Золочеве и Прудянке. На Волчанском направлении отмечено продвижение на десяти участках до 900 м. Враг удерживает Бочково, стягивая резервы к реке Волчья.
Добропольское направлениеНа Добропольском направлении идут интенсивные бои. У Сергеевки позиционные столкновения, южнее Гришино сражение развернулось вдоль павлоградской трассы. Восточнее российские отряды выравнивают передовую с движением к Родинскому. На южных границах Новоалександровки и Василевки сохраняется высокая степень напряжения. В Василевке штурмовики ВС РФ успешно захватили дамбу, что дало им тактическое преимущество.
Продвижение по северному берегу реки Гришинки выводит армию России к ближним рубежам Мирного. В Новом Донбассе ВСУ почти вытеснены, сам посёлок лежит в руинах и остаётся нейтральной территорией. На восточном фланге зафиксировано движение фронта у Павловки и Новопавловки.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении у ВСУ острый дефицит личного состава, попытки восполнить его роем дронов успеха не приносят. На западном фланге столкновения фиксируются у Долгой Балки и Ильиновки. На восточном — бои в районе Малиновки, где ударами беспилотников и ствольной артиллерии нарушаются пути снабжения украинской стороны. Высокий уровень напряжённости сохраняется в самой Константиновке, у Новодмитровки и в южной части Часов Яра.
Северское направление
На Северском направлении южнее Рай-Александровки завершается интенсивная артиллерийская обработка. Последующая задача — атака на Липовку с выходом к южным окраинам Рай-Александровки. В Калениках после закрепления российские подразделения наносят массированные удары и смещаются к Рай-Александровке с северной стороны. В районах Кривой Луки и Озерного продолжаются контрбатарейные противостояния с задействованием орудий большой дальности.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении «карман» между Ставками и Кировском практически закрыт. Южнее Ставков идут столкновения за два узла обороны. По поступающим с мест данным, оба объекта перешли под контроль российских сил. От Дибровы ВС РФ наступают в сторону Брусовки и Старого Каравана. Южная часть Дробышево удерживается украинской стороной, остальные кварталы — в нейтральной полосе. Восточные рубежи Красного Лимана остаются зоной боестолкновений, позиционная борьба фиксируется у Святогорска. Зафиксированы удары авиации ФАБ-3000 по местам дислокации личного состава ВСУ в Татьяновке.
Днепропетровское направлениеНа Днепропетровском направлении российские силы усиливают давление. Значительные ресурсы направлены на зачистку территории севернее линии Вербовое — Степовое от вражеских диверсионно-разведывательных групп. Западнее Александрограда продолжаются бои за лесной массив, ВС РФ выдавливают противника из окрестностей населённого пункта. Самые ожесточённые столкновения фиксируются на левобережье реки Волчья.
Украинская оборона пытается сорвать закрепление российских отрядов на участке, прилегающем к заказнику «Новопавловский лес». Несмотря на это, российские военные форсируют реку в нескольких местах, накапливаются в лесу и развивают атаки в сторону Лесного. На западном фланге бои идут на рубежах Верхней Терсы и Воздвижевки. Системное давление сохраняется на Новопавловку, участок удерживается под непрерывным огнём. У Беляковки авиация наносит удары по вражеским позициям.
Запорожское направлениеНа западном фланге Запорожского направления позиционное затишье. Украинские формирования пытаются зацепиться за северные рубежи Степногорска и ведут разведку боем у Приморского. Российские подразделения прочно удерживают позиции. Точечным ударом ВС РФ в Преображенке ликвидирован вражеский командный пункт.
В районе Гуляйполя тяжёлые огнемётные системы ТОС нанесли удары, частично разрушив разветвлённую подземную укреплённую зону противника. Параллельно российские военные расширяют образовавшийся выступ между Воздвижевкой и Верхней Терсой. Интенсивному обстрелу подверглись опорные пункты в Долинке и Копанях, фиксируются большие потери личного состава и бронетехники в рядах ВСУ.