Аналитик дал совет россиянам, купившим доллар по 100 рублей
Тем, кто приобрёл доллары по курсу 100 рублей, не стоит избавляться от них сейчас – эти деньги следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. Об этом рассказал главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению эксперта, такие сбережения лучше воспринимать как инвестицию на несколько лет вперёд — если финансовая ситуация гражданина это позволяет. В октябре 2023 года доллар уже превышал отметку 100 рублей, но затем начал дешеветь из-за резкого повышения ключевой ставки и масштабных продаж валютной выручки экспортёрами – ежемесячные объёмы достигали 8–12,5 миллиарда долларов. При таком избытке предложения и отсутствии явного спроса рубль укреплялся.
Ставки по валютным вкладам сейчас минимальны или вовсе нулевые, поэтому реальный доход формируется только за счёт курсовой разницы. Возвращения доллара к 100 рублям можно ожидать в перспективе от одного года до трёх лет, но это зависит от дальнейшей динамики ключевой ставки.
Альтернативный вариант – использовать иностранную валюту для зарубежных поездок. Согласно материалу «Газеты.Ru», покупательная способность американского доллара остаётся стабильной.
Ранее финансист Андрей Лобода спрогнозировали курс валюты США на текущий месяц. Он также отметил, что 10 августа курс доллара составил 82,61 рублей, а евро — 95,29. Подробности читайте здесь.