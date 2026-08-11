Аналитик дал совет россиянам, купившим доллар по 100 рублей

11 августа 2026, 06:40

«Газета.Ru»: Купленные по 100 рублей доллары являются к долгосрочной инвестицией

Фото: iStock/SSV-Photo

Тем, кто приобрёл доллары по курсу 100 рублей, не стоит избавляться от них сейчас – эти деньги следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. Об этом рассказал главный аналитик Инго Банка Пётр Арронет в беседе с «Газетой.Ru».





По мнению эксперта, такие сбережения лучше воспринимать как инвестицию на несколько лет вперёд — если финансовая ситуация гражданина это позволяет. В октябре 2023 года доллар уже превышал отметку 100 рублей, но затем начал дешеветь из-за резкого повышения ключевой ставки и масштабных продаж валютной выручки экспортёрами – ежемесячные объёмы достигали 8–12,5 миллиарда долларов. При таком избытке предложения и отсутствии явного спроса рубль укреплялся.



