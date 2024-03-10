Bloomberg: Семейный бизнес в Германии находится на грани краха

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В Германии семейный бизнес, составляющий основу экономики страны, оказался на грани краха, сообщает Bloomberg.
Причины в ограничениях правительственного финансирования компаний, а также в возросших ценах на электроэнергию. Препятствия бизнесу создают также чрезмерная бюрократия, высокие затраты на обслуживание кредитов и займов. Серьезный ущерб нанесла и пандемия коронавируса.
Трудное положение испытывают порядка 3 миллионов семейных компаний. Они все чаще отмечают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые важны для развития компаний. Многие из них вынуждены продавать свои фирмы, раньше это делалось только в случае крайней необходимости.
Ранее агентство писало, что Германия переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы из-за закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и Китаем. Последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
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Трудное положение испытывают порядка 3 миллионов семейных компаний. Они все чаще отмечают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые важны для развития компаний. Многие из них вынуждены продавать свои фирмы, раньше это делалось только в случае крайней необходимости.
Ранее агентство писало, что Германия переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы из-за закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и Китаем. Последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
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Ювелина Бернст