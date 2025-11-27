Экономист рассказала, сколько наличных можно снимать в день без страха блокировки
Недавние изменения в лимитах на снятие наличных в банкоматах РФ связаны с усилением мер против мошенничества и требованиями Банка России по управлению рисками. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Стандартные лимиты на снятие наличных по дебетовым картам обычно составляют от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальные клиенты могут снимать более внушительные суммы, но при подозрительных операциях банки имеют право ограничить даже их лимит до 50 тысяч рублей на 48 часов.
Для клиентов, ранее замеченных в мошеннических схемах и аферах, может быть установлен месячный лимит в 100 тысяч рублей.
Примечательно, что после введения Банком России новых признаков подозрительных операций участились жалобы клиентов на блокировку счетов и утрату доступа к личным кабинетам.
«Если восстановить доступ не удается, держатель карты остается без средств к существованию на период, пока банк не проведет проверку», — предупредила Мамедова.Эксперт рекомендует заранее консультироваться с банком при необходимости снять более 50 тысяч рублей, чтобы избежать блокировки счета.
Ранее сообщалось, что москвичка потеряла 18 миллионов рублей, пытаясь вернуть деньги за онлайн-курсы — ей не повезло наткнуться на лжеюристов. Мошенники обманывали женщину около года.