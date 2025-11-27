Экономист рассказала, сколько наличных можно снимать в день без страха блокировки

27 ноября 2025, 07:15

Мамедова: В сутки в банкоматах можно снять наличные на сумму до 300 тысяч рублей

Фото: iStock/selensergen

Недавние изменения в лимитах на снятие наличных в банкоматах РФ связаны с усилением мер против мошенничества и требованиями Банка России по управлению рисками. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.





Стандартные лимиты на снятие наличных по дебетовым картам обычно составляют от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальные клиенты могут снимать более внушительные суммы, но при подозрительных операциях банки имеют право ограничить даже их лимит до 50 тысяч рублей на 48 часов.



Для клиентов, ранее замеченных в мошеннических схемах и аферах, может быть установлен месячный лимит в 100 тысяч рублей.





«Если восстановить доступ не удается, держатель карты остается без средств к существованию на период, пока банк не проведет проверку», — предупредила Мамедова.