Поставки пива из Евросоюза на рынок РФ рухнули до минимальных значений за десять лет
Евросоюз поставил на российский рынок три тысячи тонн пива в сентябре
Россия сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимального уровня с начала 2015 года. В сентябре 2025 года объем закупок составил всего три тысячи тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Евростата.
Текущий показатель импорта пива из ЕС оказался в два раза ниже, чем его значение месяцем ранее. Отмечается, что в сентябре лидером среди стран-поставщиков оказалась Германия, сумев отправить в РФ до 640 тонн пенного напитка.
Однако этот показатель невелик, сравнивая с прошлыми значениями. Продажи пива из ФРГ на российский рынок сократились на одну треть.
Второе место заняла Латвия — ее экспорт составил 622 тонны.
Третье место досталось Чехии, которая ранее считалась ведущим поставщиком. Ее продажи упали в 3,6 раза — до 555 тонн.
Согласно материалу, за девять месяцев Россия сократила импорт пива из Евросоюза более чем в четыре раза. Всего в РФ ввезли около 47,1 тысячи тонн этого вида алкогольной продукции.
В октябре «Радио 1» передавало, что розничные продажи пива в России за январь–июнь 2025 года упали на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 291,1 млн декалитров.