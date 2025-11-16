Поставки пива из Евросоюза на рынок РФ рухнули до минимальных значений за десять лет

16 ноября 2025, 07:25

Евросоюз поставил на российский рынок три тысячи тонн пива в сентябре

Фото: iStock/IL21

Россия сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимального уровня с начала 2015 года. В сентябре 2025 года объем закупок составил всего три тысячи тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Евростата.





Текущий показатель импорта пива из ЕС оказался в два раза ниже, чем его значение месяцем ранее. Отмечается, что в сентябре лидером среди стран-поставщиков оказалась Германия, сумев отправить в РФ до 640 тонн пенного напитка.



Однако этот показатель невелик, сравнивая с прошлыми значениями. Продажи пива из ФРГ на российский рынок сократились на одну треть.



Второе место заняла Латвия — ее экспорт составил 622 тонны.



