Стоимость биткоина за сутки поднялась на 2,7% и превысила $80 тысяч
Курс биткоина поднялся до отметки выше 80 тысяч долларов впервые с 31 января. Об этом пишет РИА Новости.
На бирже Binance криптовалюта дорожала на 2,7% за сутки. Инвесторы внимательно следят за движением монеты. Возврат выше важной планки может усилить интерес к рынку в ближайшие дни.
Биткоин — это первая и самая известная децентрализованная криптовалюта, цифровая валюта, работающая на технологии блокчейн без центрального банка или администратора. Она позволяет осуществлять одноранговые (пиринговые) транзакции через интернет напрямую между пользователями, обеспечивая безопасность и прозрачность.
