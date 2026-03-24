В Минфине высказались о корректировке цены отсечения нефти на 2026 год
Минфин России не планирует пересматривать цену отсечения нефти на 2026 год. Об этом ТАСС в кулуарах Госдумы журналистам сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев.
По его словам, в настоящее время этот вопрос не обсуждается, и у ведомства нет соответствующих предложений. Ранее, в 2025 году, приняли решение постепенно снижать цену отсечения по бюджетному правилу на один доллар в год — с 60 до 55 долларов за баррель к 2030 году.
Между тем цена российской нефти Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Как отмечают аналитики Bloomberg, это максимальный уровень с начала 2022 года. Кроме того, эксперты зафиксировали сокращение дисконта Urals к эталонной нефти Brent при поставках в индийские порты — он снизился до 4,8 доллара за баррель, что стало минимальным значением более чем за четыре месяца.
До этого Великобритания выступила против смягчения санкций на российскую нефть.
