В Минфине высказались о корректировке цены отсечения нефти на 2026 год

24 марта 2026, 17:24

Минфин не корректирует цену отсечения нефти на 2026 год

Минфин России не планирует пересматривать цену отсечения нефти на 2026 год. Об этом ТАСС в кулуарах Госдумы журналистам сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев.