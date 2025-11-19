Суд по делу о гибели россиян на затонувшем батискафе «Синдбад» пройдет 26 ноября
Суд в египетской Хургаде назначил вынесение приговора по делу о затонувшем туристическом батискафе на 26 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный источник в Египте.
Напомним, что инцидент с прогулочным батискафом «Синдбад» произошел 27 марта около побережья Хургады. На судне находилось 45 российских туристов, в том числе дети.
Когда началось затопление подлодки и вода хлынула в салон, людей захватила паника. В результате погибло семь россиян.
«Суд Хургады рассмотрит 26 ноября дело о затонувшем батискафе «Синдбад» для вынесения приговора после завершения рассмотрения документов и технических отчетов, связанных с инцидентом о затоплении», — говорится в материале.Египетские власти продолжают расследование причин трагедии.
Ранее сообщалось, что жителя Забайкальского края осудили на более 13 лет за убийство собственного сына из самодельного оружия. Самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм обвиняемый нашел еще в 2020 году. Он хранил его дома незаконно вместе с боеприпасами.