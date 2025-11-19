Суд по делу о гибели россиян на затонувшем батискафе «Синдбад» пройдет 26 ноября

19 ноября 2025, 02:34

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в египетской Хургаде назначил вынесение приговора по делу о затонувшем туристическом батискафе на 26 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный источник в Египте.





Напомним, что инцидент с прогулочным батискафом «Синдбад» произошел 27 марта около побережья Хургады. На судне находилось 45 российских туристов, в том числе дети.



Когда началось затопление подлодки и вода хлынула в салон, людей захватила паника. В результате погибло семь россиян.





«Суд Хургады рассмотрит 26 ноября дело о затонувшем батискафе «Синдбад» для вынесения приговора после завершения рассмотрения документов и технических отчетов, связанных с инцидентом о затоплении», — говорится в материале.