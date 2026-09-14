Cкончался один из основателей ВИА «Поющие гитары»
На 82-м году жизни скончался один из основатель ВИА «Поющие гитары», бас-гитарист и вокалист Евгений Броневицкий. Песни группы считаются классикой советской эстрадной музыки. О смерти гитариста сообщила пресс-служба коллектива, информацию также подтвердил его двоюродный внук Стас Пьеха.
Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1966 году он ответил на приглашение музыканта Анатолия Васильева и стал частью формирующегося вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Когда классический состав ВИА распался в 1975 году, Броневицкий десять лет выступал в качестве бас-гитариста в ансамбле «Дружба». Через 22 года он вновь присоединился к старому коллективу, который принял решение воссоединится.
Поздно вечером 14 сентября в пресс-службе ВИА «Поющие гитары» с большой печалью рассказали, что Броневицкого не стало. Детали и причины его смерти пока не уточняются. Напомним, что родной брат Евгения, Александр, был первым супругом народной артистки СССР Эдиты Пьехи.
«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций... Просто какое-то замирание и пустота. Прощай дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать...» — написал в личном блоге певец Стас Пьеха.Ранее этой весной скончался заслуженный артист России Виталий Псарев, выступавший в ВИА «Поющие гитары». Зрителям он также запомнился благодаря своим ролям и вокальным номерам в фильмах «Госпожа министерша» и «В старых ритмах». Подробности читайте в материале «Радио 1».