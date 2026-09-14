Cкончался один из основателей ВИА «Поющие гитары»

14 сентября 2026, 23:56

Один из основателей ВИА «Поющие гитары» Броневицкий умер в возрасте 81 года

Фото: iStock/Robert Nieznanski

На 82-м году жизни скончался один из основатель ВИА «Поющие гитары», бас-гитарист и вокалист Евгений Броневицкий. Песни группы считаются классикой советской эстрадной музыки. О смерти гитариста сообщила пресс-служба коллектива, информацию также подтвердил его двоюродный внук Стас Пьеха.





Евгений Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1966 году он ответил на приглашение музыканта Анатолия Васильева и стал частью формирующегося вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Когда классический состав ВИА распался в 1975 году, Броневицкий десять лет выступал в качестве бас-гитариста в ансамбле «Дружба». Через 22 года он вновь присоединился к старому коллективу, который принял решение воссоединится.





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«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций... Просто какое-то замирание и пустота. Прощай дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать...» — написал в личном блоге певец Стас Пьеха.