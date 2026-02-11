Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

11 февраля 2026, 17:04

Садальский: Богомолов покинул пост ректора Школы-студии МХАТ из-за совести

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть. Об этом заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с НСН.