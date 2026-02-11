Достижения.рф

Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть. Об этом заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с НСН.



Актер заявил, что никто не мог заставить Богомолова предпринять такой шаг. По его словам, режиссер осознал отношение к себе со стороны студентов и преподавателей из-за устроенной ему обструкции. Никто не вступал с ним в диалог, Константин был вынужден действовать самостоятельно, подчеркнул Садальский.

В январе министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее стало известно, что Богомолов попросил Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

