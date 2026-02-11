Садальский раскрыл причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ
Решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ в первую очередь связано с тем, что у него есть совесть. Об этом заявил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с НСН.
Актер заявил, что никто не мог заставить Богомолова предпринять такой шаг. По его словам, режиссер осознал отношение к себе со стороны студентов и преподавателей из-за устроенной ему обструкции. Никто не вступал с ним в диалог, Константин был вынужден действовать самостоятельно, подчеркнул Садальский.
В январе министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Ранее стало известно, что Богомолов попросил Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
