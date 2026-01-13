Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении обезьяны на ребенка в Саратовской области
Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о нападении обезьяны на ребенка в Балаково
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на пятилетнюю девочку в контактном зоопарке. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в январе этого года в торговом центре на улице Минской в городе Балаково. Владелец зверинца разрешил дошкольнице покормить обезьяну, однако при кормлении животное укусило ребёнка за палец.
Пострадавшую госпитализировали в детское хирургическое отделение клинической больницы города. Теперь девочка проходит антирабическую вакцинацию.
Согласно материалу, это уже не первый проблемный инцидент с напавшей обезьяной — ранее она травмировала 27-летнюю посетительницу.
Следователи инициировали уголовное производство в связи с предоставлением услуг, нарушающих нормы безопасности (ст. 238 УК РФ).
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Ивану Александровичу Михайлину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России».