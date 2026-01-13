Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении обезьяны на ребенка в Саратовской области

13 января 2026, 23:11

Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о нападении обезьяны на ребенка в Балаково

Фото: iStock/13160449

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на пятилетнюю девочку в контактном зоопарке. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.





Инцидент произошёл в январе этого года в торговом центре на улице Минской в городе Балаково. Владелец зверинца разрешил дошкольнице покормить обезьяну, однако при кормлении животное укусило ребёнка за палец.



Пострадавшую госпитализировали в детское хирургическое отделение клинической больницы города. Теперь девочка проходит антирабическую вакцинацию.





«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Ивану Александровичу Михайлину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в Telegram-канале «Информационный центр СК России».