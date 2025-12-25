Юрист рассказал, кто получит всё наследство Веры Алентовой

25 декабря 2025, 17:23

Имущество Веры Алентовой унаследует её дочь Юлия Меньшова

Вера Алентова (Фото: кадр из сериала «И всё-таки я люблю…»)

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Единственной наследницей станет её дочь, Юлия Меньшова. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский пояснил, что муж актрисы, режиссёр Владимир Меньшов, умер в 2021 году. По этой причине всё имущество родителей унаследует их дочь Юлия.

«С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство. Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — пояснил юрист.