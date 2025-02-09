Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ефремов день 10 февраля: что нужно делать, чтобы сохранить красоту и привлечь удачу

Ефремов день 10 февраля: что нужно делать, чтобы сохранить красоту и привлечь удачу

Фото: iStock/TT

Фото: iStock/TT

В 2025 году 10 февраля отмечается народный праздник — Ефремов день, или, как его еще называют, день Ефрема Ветродуя или Домового. Согласно церковному календарю, в этот день православные христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина — выдающегося поэта и духовного писателя, богослова и одного из величайших учителей церкви.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника




Ефрем Сирин, также известный как Ефрем Низибийский, родился в IV веке в древнем городе Низибия, расположенном на территории современной Сирии. Его образ часто можно увидеть на иконах: он изображается старцем, погруженным в молитву в пустыне и с рукописью в руках.

Ефрем происходил из небогатой семьи земледельцев. С юных лет он отличался пылким нравом, но получил благочестивое воспитание. Несмотря на это, он нередко сомневался в воле Божьей и совершал поступки, о которых впоследствии сожалел. Перелом в его жизни произошел, когда его обвинили в краже овец и заключили в тюрьму. Именно там, в тяжелых условиях, он осознал свои ошибки и, выйдя на свободу, решил посвятить себя монашескому служению. Его наставником стал святитель Иаков, участник знаменитого Первого Вселенского собора.

Ефрем стал духовным учителем для многих христиан. Он посвятил свою жизнь богословию и толкованию Священного Писания, оставив после себя богатое литературное наследие. Его перу принадлежит несколько сотен гимнов, которые до сих пор звучат в храмах и монастырях. Святой Ефрем завершил свой земной путь в уединении и скончался в 373 году. В настоящее время часть его мощей находится в Даниловом монастыре в Москве.

Традиции 10 февраля


Фото: скриншот м/ф «Домовой и хозяйка»

День святого Ефрема был отмечен чествованием домового — духа, охраняющего дом и почитаемого как его «хозяин». В народной традиции домового изображали в виде маленького седовласого старичка, покрытого шерстью. Однако существовали и другие представления: домовой мог быть огромным, чёрным и волосатым, способным принимать облик кошки или собаки, а иногда являться в виде тени. Согласно народным верованиям, без домового дом не мог быть по-настоящему жилым.

Славяне с особым почтением относились к домовому, стремясь задобрить его. Возле печи оставляли тарелку с молоком или кашей, а также дарили небольшие подарки. Нарушение этого обычая могло привести к неприятностям: домовой мог разбить посуду, испортить вещи или даже причинить вред.

По преданиям, подружиться с домовым могла кошка, поэтому в каждой крестьянской семье обязательно держали этих животных. Особое значение придавалось дню Ефрема, когда забота о кошках становилась особенно важной. Считалось, что пренебрежительное отношение к этим питомцам может навлечь беду на весь дом.

Приметы на Ефремов день


Фото: iStock/Riekkinen

  • Тёмно-синее небо сулит потепление.
  • Если в этот день дует сильный ветер, то год будет сырым и холодным.
  • Звёздное небо в ночь на 10 февраля предвещает позднюю и холодную весну.
  • Если день выдался ясный и солнечный, то весна будет ранняя.
​В Госдуме ​собрались ввести новые выходные для россиян
​В Госдуме ​собрались ввести новые выходные для россиян


Что можно делать в Ефремов день


  1. Посещать храм. В молитве обращаться к святому с просьбой об освобождении от тоски, о поддержке и укреплении веры.
  2. Стирать, шить и чистить одежду — вот чем занимались женщины, веря, что это поможет им привлечь удачу.
  3. Наводить порядок в доме. Чтобы привлечь удачу, в этот день проводили уборку.
  4. Чтобы защитить дом от злых сил, нужно подметать полы веником из полыни.
  5. В день Ефрема женщинам рекомендуется нарядиться в самые красивые платья. Считается, что в этот день нужно чаще смотреться в зеркало после обеда, чтобы сохранить красоту и молодость.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Anna-av

1. Важно избегать конфликтов и ссор в этот день, так как это может привести к негативным последствиям.

2. Истреблять насекомых в помещении. Речь идёт не только о сверчках, но и о тараканах и клопах.

3. Обижать домашних животных. Иначе можно привлечь в дом несчастье.

4. Засыпать в тишине. По примете, может кто-то из родственников оглохнуть.


Читайте также:

Юристы предупредили владельцев загородных участков о возможности их изъятия

В Госдуме раскритиковали идею о выходных на Пасху и Троицу

«Номофобия»: Невролог рассказал, кто в группе риска новой зависимости
#кошки
#собаки
#радио 1
#храм
#история
#вещи
#дом
#ночь
#вред
#жизнь
#подарки
#традиции
#весна
#ветер
#женщины
#семьи
#кошка
#небо
#воспитание
#нарушение
#ефремов
#статьи
«Вопиющая несправедливость»: В ГД вступились за охранника, осужденного за убийство вандала
Депутат ГД Слуцкий вступился за охранника, осуждённого за убийство вандала
09 февраля 2025, 18:23

Фото: istockphoto/ronstik

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру. Он просит провести проверку обвинителей по делу 70-летнего охранника Павла Червякова, осужденного на пять с половиной лет колонии за убийство мужчины, громившего детский лагерь.
Об этом сам парламентарий рассказал корреспонденту «Газеты.Ru». Он отметил, что имеет место «вопиющий случай несправедливости». 70-летний охранник получил срок 5,5 года в колонии строгого режима за убийство по неосторожности «неадекватного наркомана, который громил детский лагерь». Слуцкий намерен предоставить Павлу опытного адвоката, чтобы добиться обжалования приговора. Сменивший на посту главы партии Владимира Жириновского политик возмущен тем, что спасавший жизни детей человек получил срок.

«Ведь если бы охранник ничего не сделал, и, не дай Бог, погиб кто-то из детей, то его или руководство лагеря судили бы за бездействие», — отметил он.

Как рассказывала жена осужденного Павла Червякова, убитый Андрей Махов ворвался на территорию загородного клуба в состоянии сильного опьянения, сломал калику, громил технику и пугал детей. Червяков пытался остановить мужчину, взяв в руки кусок металлической трубы для самообороны. Произошла драка, раненый Махов выбежал из клуба, перепрыгнув через забор, после чего умер в лесу.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали дебошира в ТЦ на востоке Москвы — видео

Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в курскую школу

«Намаз не прерву»: Охранник не открыл шлагбаум жительнице ЖК
#убийство
#драка
#трубы
#лагеря
#человек
#лагерь
#охрана
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юристы предупредили владельцев загородных участков о возможности их изъятия
Юрист Терехов предупредил хозяев дачных участков об угрозе их лишиться 1 марта
09 февраля 2025, 07:26

Фото: istockphoto/Alexandr Penkov

С 1 марта в России вступят в силу изменения в законодательстве, регулирующем правила освоения земельных участков, которые находятся в населённых пунктах или выделены для садоводств. О том, что может грозить нарушителям, рассказал старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
В беседе с информационным агентством «Прайм» он, в частности, отметил, что в течение трёх лет купленный или уже находящийся в собственности участок его хозяин должен освоить. То есть начать там строительство либо высадить какие-то культуры. В противном случае власти имеют право оштрафовать нерадивого дачника, а затем и изъять землю.

«Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо также содержать участок в порядке: своевременно убирать мусор, не захламлять, а также использовать в соответствие с его целевым назначением», — добавил юрист.

Он пояснил, что основной целью нового закона является побуждение собственников следить за принадлежащей им землёй. Заброшенные участки не только портят общий внешний вид, но и являются примером неэффективного использования земельных ресурсов, заключил Терёхин.

Читайте также:

В Сергиево-Посадском округе снесли заброшенные гаражи

В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон

В Подмосковье врачам бесплатно предоставили более 2,4 тыс. земельных участков
#строительство
#мусор
#юрист
#участок
#право
#земля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции
08 февраля 2025, 19:50

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции внесли в Госдуму. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии (…) с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — гласит пояснительная записка.
Также отмечено, что фактическая инфляция за прошлый год составила 9,5%. Исходя из этого, уровень повышения военным и их семьям составит 9,5%.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявлял, что пенсии военным дополнительно проиндексируют с 1 января задним числом. Глава государства поручил правительству принять соответствующее решение в кратчайший срок.

Ранее в Госдуме объяснили, как получить сразу две пенсии.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, когда придет проиндексированная пенсия

Каждый восьмой россиянин решил копить деньги на квартиру в 2025 году

Треть россиян готовы потерять часть зарплаты ради работы рядом с домом
#мир
#россия
#пенсии
#военные
#новости
#госдума
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эммануэль и Брижит Макрон — муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс набирает обороты
08 февраля 2025, 19:04

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делится с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В третьей части видео «Становясь Брижит» журналистка поставила под вопрос кровную связь первой леди Франции с Эмманюэлем Макроном, заявив, что политик не муж, а сын Брижит Макрон. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Мифических бывший муж


Всем известно, что первая леди Франции старше своего супруга на 24 года. Знакомство 39-летней Брижит и 15-летнего Макрона произошло в школе La Providence, когда Брижит работала там преподавателем, а Эммануэль был учеником. На тот момент Брижит носила фамилию Озьер и с 1974 года состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером. Согласно официальной информации, именно он был отцом троих детей первой леди. Однако в распоряжении журналистов нет ни одного изображения, которое могло бы подтвердить эту информацию.

Свадебная фотография Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

В процессе расследования была обнаружена только одна свадебная фотография, на которой, предположительно, запечатлены Брижит Троньё и её первый муж. В своём видео Кэндис Оуэнс обращает внимание на то, что на снимке явно не та женщина, которая в будущем станет мадам Макрон.

Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Согласно версии, созданной французскими властями, после того как первый муж Брижит узнал о связи своей жены с несовершеннолетним Эммануэлем, он оставил троих детей и навсегда исчез из жизни семьи. Оуэнс утверждает в своем расследовании, что этого человека не существовало на самом деле. Юридически первый брак был лишь прикрытием на то время, пока первая леди Франции меняла пол.

Трое детей мадам Макрон


Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей в 2021 году выдвинули тезис о том, что настоящая Брижит Троньё умерла. Однако никто из родственников не сообщил о смерти Брижит, что позволило Жану-Мишелю, родному брату Брижит, в 1984 году воспользоваться личными данными пропавшей сестры. После смены пола он присвоил себе её удостоверение личности, свидетельство о рождении, номер социального страхования и другие документы.

Брижит Макрон с дочерью (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Согласно теории журналистов, сын Себастьян 1975 года рождения, дочь Лоранс 1977 года рождения являются детьми Жана-Мишеля до смены пола, а вот младшая дочь Тифани появилась в семье уже после присвоения личности Брижит в 1984 году. Получается, что первая леди не мать, а отец своим детям.

Напрашивается логичный вопрос: кто же является матерью детей госпожи Макрон? В этой истории всё довольно просто. Когда Жан-Мишель Тронье был ещё мужчиной, он женился на Брижит Озьер, младшей сестре своего давнего друга, который работал в одной из французских спецслужб. По мнению журналистов, именно связи друга помогли скрыть эту аферу, чтобы никто ничего не заподозрил.

Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России

Муж на самом деле сын?


Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Важно подчеркнуть, что о брате Брижит Тронье Жан-Мишеле нет никаких сведений и тем более фотографий в более позднем возрасте. Что вполне логично с учетом смены пола и присвоения личности Брижит. Но Кэндис Оуэнс в своем видео показывает фотографию племянника первой леди Франции, Жан-Жака Тронье. Человек на фото поразительно похож на Эмманюэля Макрона. Журналистка делает предположение о том, что нынешний муж Брижит Макрон является ее сыном, зачатым Жан-Мишелем до смены пола с кем-то из семьи Макронов.

На этом расследование Кэндис Оуэнс не окончено, публику ждут новые шокирующие откровения про семью Макрон.


Читайте также:

Сенсационное расследование о Макронах завершено: знакомство президента с Брижит, смена пола и связь с детским порно

Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании

Кто посмеётся последним: Журналистка Рей подаст в суд на жену Макрона Брижит
#женщина
#видео
#мать
#фото
#семьи
#брак
#документы
#фотография
#человек
#отец
#расследование
#макрон
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
08 февраля 2025, 18:47

Михаил Давыдов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В возрасте 77 лет скончался академик РАН хирург-онколог Михаил Давыдов. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ.
Давыдов умер от продолжительной болезни. Уточняется, что он внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии.

Михаил Давыдов изменил представления об онкологии, приблизив человечество к победе над раком, добавили в онкоцентре.

Хирург исполнял обязанности директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с 2001 по 2017 год. В 2006–2011 годах возглавлял Российскую академию медицинских наук.

Читайте также:

Раскрыта причина смерти Дэвида Линча

Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов

Умер легенда российского цирка Виталий Воробьёв
#школы
#хирург
#болезни
#развитие
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате