Ефремов день 10 февраля: что нужно делать, чтобы сохранить красоту и привлечь удачу

Фото: iStock/TT
В 2025 году 10 февраля отмечается народный праздник — Ефремов день, или, как его еще называют, день Ефрема Ветродуя или Домового. Согласно церковному календарю, в этот день православные христиане чтят память преподобного Ефрема Сирина — выдающегося поэта и духовного писателя, богослова и одного из величайших учителей церкви.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Ефрем Сирин, также известный как Ефрем Низибийский, родился в IV веке в древнем городе Низибия, расположенном на территории современной Сирии. Его образ часто можно увидеть на иконах: он изображается старцем, погруженным в молитву в пустыне и с рукописью в руках.
Ефрем происходил из небогатой семьи земледельцев. С юных лет он отличался пылким нравом, но получил благочестивое воспитание. Несмотря на это, он нередко сомневался в воле Божьей и совершал поступки, о которых впоследствии сожалел. Перелом в его жизни произошел, когда его обвинили в краже овец и заключили в тюрьму. Именно там, в тяжелых условиях, он осознал свои ошибки и, выйдя на свободу, решил посвятить себя монашескому служению. Его наставником стал святитель Иаков, участник знаменитого Первого Вселенского собора.
Ефрем стал духовным учителем для многих христиан. Он посвятил свою жизнь богословию и толкованию Священного Писания, оставив после себя богатое литературное наследие. Его перу принадлежит несколько сотен гимнов, которые до сих пор звучат в храмах и монастырях. Святой Ефрем завершил свой земной путь в уединении и скончался в 373 году. В настоящее время часть его мощей находится в Даниловом монастыре в Москве.
Фото: скриншот м/ф «Домовой и хозяйка»
День святого Ефрема был отмечен чествованием домового — духа, охраняющего дом и почитаемого как его «хозяин». В народной традиции домового изображали в виде маленького седовласого старичка, покрытого шерстью. Однако существовали и другие представления: домовой мог быть огромным, чёрным и волосатым, способным принимать облик кошки или собаки, а иногда являться в виде тени. Согласно народным верованиям, без домового дом не мог быть по-настоящему жилым.
Славяне с особым почтением относились к домовому, стремясь задобрить его. Возле печи оставляли тарелку с молоком или кашей, а также дарили небольшие подарки. Нарушение этого обычая могло привести к неприятностям: домовой мог разбить посуду, испортить вещи или даже причинить вред.
По преданиям, подружиться с домовым могла кошка, поэтому в каждой крестьянской семье обязательно держали этих животных. Особое значение придавалось дню Ефрема, когда забота о кошках становилась особенно важной. Считалось, что пренебрежительное отношение к этим питомцам может навлечь беду на весь дом.
Фото: iStock/Riekkinen
Фото: iStock/Anna-av
1. Важно избегать конфликтов и ссор в этот день, так как это может привести к негативным последствиям.
2. Истреблять насекомых в помещении. Речь идёт не только о сверчках, но и о тараканах и клопах.
3. Обижать домашних животных. Иначе можно привлечь в дом несчастье.
4. Засыпать в тишине. По примете, может кто-то из родственников оглохнуть.
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История праздника
Ефрем Сирин, также известный как Ефрем Низибийский, родился в IV веке в древнем городе Низибия, расположенном на территории современной Сирии. Его образ часто можно увидеть на иконах: он изображается старцем, погруженным в молитву в пустыне и с рукописью в руках.
Ефрем происходил из небогатой семьи земледельцев. С юных лет он отличался пылким нравом, но получил благочестивое воспитание. Несмотря на это, он нередко сомневался в воле Божьей и совершал поступки, о которых впоследствии сожалел. Перелом в его жизни произошел, когда его обвинили в краже овец и заключили в тюрьму. Именно там, в тяжелых условиях, он осознал свои ошибки и, выйдя на свободу, решил посвятить себя монашескому служению. Его наставником стал святитель Иаков, участник знаменитого Первого Вселенского собора.
Ефрем стал духовным учителем для многих христиан. Он посвятил свою жизнь богословию и толкованию Священного Писания, оставив после себя богатое литературное наследие. Его перу принадлежит несколько сотен гимнов, которые до сих пор звучат в храмах и монастырях. Святой Ефрем завершил свой земной путь в уединении и скончался в 373 году. В настоящее время часть его мощей находится в Даниловом монастыре в Москве.
Традиции 10 февраля
Фото: скриншот м/ф «Домовой и хозяйка»
День святого Ефрема был отмечен чествованием домового — духа, охраняющего дом и почитаемого как его «хозяин». В народной традиции домового изображали в виде маленького седовласого старичка, покрытого шерстью. Однако существовали и другие представления: домовой мог быть огромным, чёрным и волосатым, способным принимать облик кошки или собаки, а иногда являться в виде тени. Согласно народным верованиям, без домового дом не мог быть по-настоящему жилым.
Славяне с особым почтением относились к домовому, стремясь задобрить его. Возле печи оставляли тарелку с молоком или кашей, а также дарили небольшие подарки. Нарушение этого обычая могло привести к неприятностям: домовой мог разбить посуду, испортить вещи или даже причинить вред.
По преданиям, подружиться с домовым могла кошка, поэтому в каждой крестьянской семье обязательно держали этих животных. Особое значение придавалось дню Ефрема, когда забота о кошках становилась особенно важной. Считалось, что пренебрежительное отношение к этим питомцам может навлечь беду на весь дом.
Приметы на Ефремов день
Фото: iStock/Riekkinen
- Тёмно-синее небо сулит потепление.
- Если в этот день дует сильный ветер, то год будет сырым и холодным.
- Звёздное небо в ночь на 10 февраля предвещает позднюю и холодную весну.
- Если день выдался ясный и солнечный, то весна будет ранняя.
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Что можно делать в Ефремов день
- Посещать храм. В молитве обращаться к святому с просьбой об освобождении от тоски, о поддержке и укреплении веры.
- Стирать, шить и чистить одежду — вот чем занимались женщины, веря, что это поможет им привлечь удачу.
- Наводить порядок в доме. Чтобы привлечь удачу, в этот день проводили уборку.
- Чтобы защитить дом от злых сил, нужно подметать полы веником из полыни.
- В день Ефрема женщинам рекомендуется нарядиться в самые красивые платья. Считается, что в этот день нужно чаще смотреться в зеркало после обеда, чтобы сохранить красоту и молодость.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/Anna-av
1. Важно избегать конфликтов и ссор в этот день, так как это может привести к негативным последствиям.
2. Истреблять насекомых в помещении. Речь идёт не только о сверчках, но и о тараканах и клопах.
3. Обижать домашних животных. Иначе можно привлечь в дом несчастье.
4. Засыпать в тишине. По примете, может кто-то из родственников оглохнуть.
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Елена Генералова