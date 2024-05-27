Адвокат раскрыл, как возместить ущерб за сгоревший на стоянке автомобиль

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В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. В МЧС пояснили, что пожарные локализовали возгорание на площади 105 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юрист Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что делать автовладельцу, если его машина сгорела на штрафстоянке.
Дальше, по словам специалиста, нужно обратиться к профильным экспертам, которые дадут правовую оценку: скажут, соблюдались или нет правила и нормативы безопасности. Если не соблюдались, то можно обращаться в суд.
Собеседник отметил, что в случае поджога ответственность будет нести тот, кто его совершил, а в случае случайного возгорания ответственность за случившееся определит суд.
Иван Мельников рассказал, кто и как будет выплачивать компенсацию за испорченный автомобиль.
Адвокат уточнил, что в любом случае принимать решение будет суд, ориентируясь на все показания и экспертизы всех служб.
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«В первую очередь нужно выяснить, должным ли образом было обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. Здесь важно всё зафиксировать. Лучше приехать, самостоятельно пройтись ножками, пофотографировать всё по максимуму. Пусть у вас будут личные фотографии на всякий случай», — сказал эксперт.
Дальше, по словам специалиста, нужно обратиться к профильным экспертам, которые дадут правовую оценку: скажут, соблюдались или нет правила и нормативы безопасности. Если не соблюдались, то можно обращаться в суд.
«Нужно получить техническую экспертизу, при этом уведомить об экспертизе собственников автостоянки, чтобы в суде приняли заключение. И идти в суд. У всех служб будут свои схемы проверки: у полиции, у пожарной инспекции и так далее», — сообщил юрист.
Собеседник отметил, что в случае поджога ответственность будет нести тот, кто его совершил, а в случае случайного возгорания ответственность за случившееся определит суд.
Иван Мельников рассказал, кто и как будет выплачивать компенсацию за испорченный автомобиль.
«Бывает, что машина застрахована от таких ситуаций, тогда нужно обратиться в страховую компанию. А в общем, человек должен сделать экспертизу стоимости транспортного средства, потом подать претензию, в которой просит компенсировать средства за испорченное имущество. Еще есть дополнительная возможность возмещения разных расходов: например, на время, пока идут суды, вы взяли авто в аренду, и вам эту аренду по-хорошему должны компенсировать. Это если вам откажут в досудебном урегулировании», — сказал эксперт.
Адвокат уточнил, что в любом случае принимать решение будет суд, ориентируясь на все показания и экспертизы всех служб.
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Анастасия Бондарева