Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку

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Ограничения на взлет и посадку из-за прогнозируемой непогоды ввел аэропорт Шереметьево, сообщает «Аэрофлот». Уточняется, что они действуют с 17:00.
Как сообщал ранее Минтранс, в авиагавани необходимо ускорить прохождение пассажирами предполетных формальностей из-за внушительных очередей. Как сообщали журналисты, в Шереметьево прошло выездное совещание властей, поскольку спрос на перевозки повышен. В ведомстве отметили отсутствие роста жалоб от пассажиров.
К слову, известно, что в Шереметьево обнаружились нелегальные такси за первые полгода. Речь идет о 98 перевозчиках и составленных на них 490 протоколах и это только в одной авиагавани. Минтранс напомнил пассажирам, что нелегальные такси небезопасны, ведь их клиенты в случае ДТП не смогут получить компенсацию.
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