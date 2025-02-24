Алексеев день 25 февраля: почему нельзя начинать новые дела и как привлечь удачу в дом, народные приметы

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В народном календаре 25 февраля — Алексеев день, который также называют Мелетий и Алексей Рыбный, потому что в этот день начинал таять снег и хорошо ловилась рыба. Православная церковь чтит память епископа Севастийского Мелетия Антиохийского, а также митрополита Алексея — выдающегося государственного деятеля и чудотворца. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Святой Мелетий, архиепископ Антиохийский, изначально служил епископом Севастийским. В 357 году он был призван в Антиохию императором Констанцием для борьбы с арианством. Мелетий активно противостоял еретикам, трижды подвергался изгнанию по их интригам, но сохранял веру и прививал ее своей пастве.
Святой рукоположил Василия Великого в диаконы и крестил Иоанна Златоуста, который впоследствии восхвалял его. После прихода к власти Юлиана Отступника святой вновь был изгнан и скрывался. В 363 году, после возвращения при Иовиане, он написал трактат «Изложение веры», способствовавший обращению многих к православию.
В 381 году на II Вселенском Соборе в Константинополе Мелетий стал председателем, где провозгласил учение о Троице, в которой утверждалось, что в Боге три Лица — Отец, Сын и Святой Дух. Святой Мелетий скончался во время Собора, и его память была увековечена святителем Григорием Нисским. Мощи Мелетия были перенесены в Антиохию.
Святитель Алексий родился в семье боярина Федора Бяконта, основателя родов Игнатьевых и Плещеевых. Дата его рождения варьируется от 1292 до 1305 года. Крестным отцом стал княжич Иван Данилович (Калита). С раннего детства Алексий стремился к монашеству и в 19 лет принял постриг. В возрасте около 40 лет он стал помощником митрополита Феогноста, который назначил его своим преемником.
Алексий был возведен в сан митрополита Константинопольским Патриархом и стал Киевским митрополитом, что было исключением, так как он не был греком, но обладал добродетельной жизнью и духовными качествами. В 1357 году он исцелил ордынскую ханшу Тайдулу от болезни, за что получил участок земли в Московском Кремле, где основал Чудов монастырь.
После смерти князя Иоанна Иоанновича Красного Алексий стал одним из регентов при малолетнем Дмитрии Донском. Его деятельность способствовала сопротивлению Москвы ордынскому игу. Святитель скончался 12 февраля 1378 года и был канонизирован через 50 лет после смерти.
Приметы 25 февраля
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- Вьюга метет или туман стелется — быть лету дождливым.
- Много звёзд на небе — урожаю быть богатым.
- Воробьи расчирикались — оттепель будет.
- День холодный и сухой — август будет жарким.
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Что можно делать в Алексеев день
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1. Посетить церковь и обратиться к святому Алексию с просьбами о здоровье, удаче и благополучии для себя и своих близких, а также помолиться за мир на планете.
2. Сделать что-то хорошее для окружающих, например, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, или покормить бездомных животных. Это привлечет удачу и достаток в семью.
3. Приготовить блюда из рыбы, ведь этот день известен как «Алексий Рыбный».
4. Уделить время своему любимому занятию, будь то вязание, вышивка или рисование. Это позволит упорядочить мысли и настроиться на позитивный лад.
Что нельзя делать в этот день
- Приступать к новым проектам. Считается, что начинания в этот день могут закончиться неудачей.
- Носить старые вещи, особенно если они порваны и имеют дыры, может привести к неприятным последствиям и проблемам.
- Совершать длительные поездки. Существует вероятность столкнуться с разнообразными проблемами во время пути.
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Елена Генералова