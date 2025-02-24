Алексеев день 25 февраля: почему нельзя начинать новые дела и как привлечь удачу в дом, народные приметы

В народном календаре 25 февраля — Алексеев день, который также называют Мелетий и Алексей Рыбный, потому что в этот день начинал таять снег и хорошо ловилась рыба. Православная церковь чтит память епископа Севастийского Мелетия Антиохийского, а также митрополита Алексея — выдающегося государственного деятеля и чудотворца. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».