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Алексеев день 25 февраля: почему нельзя начинать новые дела и как привлечь удачу в дом, народные приметы

Фото: iStock/dimarik

Фото: iStock/dimarik

В народном календаре 25 февраля — Алексеев день, который также называют Мелетий и Алексей Рыбный, потому что в этот день начинал таять снег и хорошо ловилась рыба. Православная церковь чтит память епископа Севастийского Мелетия Антиохийского, а также митрополита Алексея — выдающегося государственного деятеля и чудотворца. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/sedmak

Святой Мелетий, архиепископ Антиохийский, изначально служил епископом Севастийским. В 357 году он был призван в Антиохию императором Констанцием для борьбы с арианством. Мелетий активно противостоял еретикам, трижды подвергался изгнанию по их интригам, но сохранял веру и прививал ее своей пастве.

Святой рукоположил Василия Великого в диаконы и крестил Иоанна Златоуста, который впоследствии восхвалял его. После прихода к власти Юлиана Отступника святой вновь был изгнан и скрывался. В 363 году, после возвращения при Иовиане, он написал трактат «Изложение веры», способствовавший обращению многих к православию.

В 381 году на II Вселенском Соборе в Константинополе Мелетий стал председателем, где провозгласил учение о Троице, в которой утверждалось, что в Боге три Лица — Отец, Сын и Святой Дух. Святой Мелетий скончался во время Собора, и его память была увековечена святителем Григорием Нисским. Мощи Мелетия были перенесены в Антиохию.

Святитель Алексий родился в семье боярина Федора Бяконта, основателя родов Игнатьевых и Плещеевых. Дата его рождения варьируется от 1292 до 1305 года. Крестным отцом стал княжич Иван Данилович (Калита). С раннего детства Алексий стремился к монашеству и в 19 лет принял постриг. В возрасте около 40 лет он стал помощником митрополита Феогноста, который назначил его своим преемником.

Алексий был возведен в сан митрополита Константинопольским Патриархом и стал Киевским митрополитом, что было исключением, так как он не был греком, но обладал добродетельной жизнью и духовными качествами. В 1357 году он исцелил ордынскую ханшу Тайдулу от болезни, за что получил участок земли в Московском Кремле, где основал Чудов монастырь.

После смерти князя Иоанна Иоанновича Красного Алексий стал одним из регентов при малолетнем Дмитрии Донском. Его деятельность способствовала сопротивлению Москвы ордынскому игу. Святитель скончался 12 февраля 1378 года и был канонизирован через 50 лет после смерти.

Приметы 25 февраля


Фото: iStock/Marina Sheina

  • Вьюга метет или туман стелется — быть лету дождливым.
  • Много звёзд на небе — урожаю быть богатым.
  • Воробьи расчирикались — оттепель будет.
  • День холодный и сухой — август будет жарким.

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Что можно делать в Алексеев день


Фото: iStock/Borisb17

1. Посетить церковь и обратиться к святому Алексию с просьбами о здоровье, удаче и благополучии для себя и своих близких, а также помолиться за мир на планете.

2. Сделать что-то хорошее для окружающих, например, оказать помощь тем, кто в ней нуждается, или покормить бездомных животных. Это привлечет удачу и достаток в семью.

3. Приготовить блюда из рыбы, ведь этот день известен как «Алексий Рыбный».

4. Уделить время своему любимому занятию, будь то вязание, вышивка или рисование. Это позволит упорядочить мысли и настроиться на позитивный лад.

Что нельзя делать в этот день


  • Приступать к новым проектам. Считается, что начинания в этот день могут закончиться неудачей.
  • Носить старые вещи, особенно если они порваны и имеют дыры, может привести к неприятным последствиям и проблемам.
  • Совершать длительные поездки. Существует вероятность столкнуться с разнообразными проблемами во время пути.

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Михаил Ефремов не сможет выйти из тюрьмы по УДО из-за найденного у него смартфона
SHOT: Ефремов не сможет выйти из тюрьмы по УДО из-за найденного у него смартфона
24 февраля 2025, 09:49

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Актер Михаил Ефремов не сможет выйти из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения из-за обнаруженного у него в камере смартфона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Примечательно, что о проверках никто из осужденных не знал, поэтому спрятать что-либо запрещенное успели не все. В их числе и Ефремов — в его личных вещах был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Согласно информации канала, неизвестно, как смартфон оказался у артиста. Для ИК-4 произошедшее нетипично, поскольку в тюрьме за этим следят довольно строго.

Уточняется, что актер сможет выйти по УДО только в том случае, если докажет, что телефон не имеет к нему никакого отношения.

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В Роскомнадзоре сделали памятку по регистрации популярного блога на юрлицо
24 февраля 2025, 09:19

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Блоги, паблики и интернет-каналы, аудитория которых насчитывает более 10 тысяч человек, должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре. Это касается ресурсов, открытых как физическими, так и юридическими лицами. Памятку о то, как зарегистрировать блог на юрлицо, подготовили в ведомстве.
Заявка на регистрацию подаётся в онлайн-режиме — через портал «Госуслуги». При этом зарегистрировать паблик можно как через учётную запись физического лица, так и юридического. Однако специалисты советуют регистрировать ресурсы компаний именно на юрлицо, чтобы при увольнении сотрудника не потерять свой канал или страницу.

Подать заявку от юрлица руководитель организации самостоятельно или выбрать для этого сотрудника и оформить на него соответствующую доверенность.

Подробности — ниже, в карточках памятки.










Фото: пресс-служба Роскомнадзора

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#россия
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ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме на интернет-форумах
ВТБ: аферисты обманывают россиян на интернет-форумах по защите от мошенников
24 февраля 2025, 08:43

Фото: iStock/JuYochi

Специалисты банка ВТБ выявили новую мошенническую схему, нацеливающуюся на россиян, ищущих советы по финансовой безопасности в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба банка, пользователи, подозревая телефонные мошеннические атаки, начинают искать информацию на форумах, но вместо помощи натыкаются на ресурсы, где действуют злоумышленники.

По информации ВТБ, жертвы, обеспокоенные телефонными звонками мошенников, находят сайты с отзывами и советами по защите от обмана. Однако за этими ресурсами могут скрываться сами мошенники, которые, проявляя «заботу», убеждают пользователей в необходимости срочно защитить свои средства. Следуя их инструкциям, жертвы теряют деньги, переводя свои накопления на счета злоумышленников.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов, отметил, что многие россияне сегодня полагаются на форумы и чаты как на источники информации по финансовой безопасности, не подозревая о рисках. Он подчеркнул, что средства могут быть в безопасности только на счетах, открытых непосредственно в банке, а отменить уже проведенные платежи невозможно.

Ревякин призвал граждан критически относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и никогда не передавать коды, полученные в них.

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Число регионов России, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти
24 февраля 2025, 08:01

Фото: iStock/champpixs

Власти нескольких российских регионов, включая Ульяновскую область и Бурятию, проявили интерес к инициативе о предоставлении социального жилья семьям, решившимся на рождение ребенка. Об этом пишет ТАСС.
Первой областью, которая запустила подобную программу, стала Мордовия.

Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков сообщил, что в регионе также планируют изучить возможность внедрения данной инициативы, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость.

Кроме того, власти Калмыкии предложили Совету Федерации создать механизм софинансирования для реализации этой меры поддержки. Ожидается, что подобные инициативы помогут улучшить условия жизни семей с детьми и способствовать увеличению численности населения в регионах.

Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик»
The Sun: Более 80 британцев скончались из-за применения препаратов для похудения
24 февраля 2025, 07:15

Фото: iStock/Carolina Rudah

В Великобритании зафиксировано более 80 смертей, связанных с применением препаратов для лечения диабета и похудения, включая «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk и «Мунджаро» от американской Eli Lilly.
Газета Sun, ссылаясь на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сообщает, что среди погибших 22 человека принимали препараты в целях похудения, а остальные 60 – для лечения диабета второго типа.

Наибольшее число смертей зафиксировано среди пациентов, использовавших «Саксенду» и «Виктозу» (35 случаев), «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (29 случаев) и «Мунджаро» (18 случаев).

По данным MHRA, среди зарегистрированных побочных эффектов указаны не только тошнота, рвота и диарея, но и опасные для жизни осложнения, такие как кишечная непроходимость, судорожные приступы и воспаление поджелудочной железы.

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Эксперты отмечают, что препараты GLP-1, изначально разработанные для лечения диабета, стали широко применяться для похудения после того, как выяснилось, что они подавляют аппетит. Однако пациенты, принимавшие эти средства, подают судебные иски против Novo Nordisk и Eli Lilly, утверждая, что им не предоставили достаточной информации о возможных рисках.

Главный специалист MHRA Эллисон Кейв подчеркивает, что решение о приеме подобных препаратов должно приниматься совместно с врачом с учетом всех возможных рисков и преимуществ.

Сейчас в Британии около полумиллиона человек используют эти препараты, и, по прогнозам, их число удвоится в ближайший год. В стране «Оземпик» разрешен с 2019 года, а «Мунджаро» было одобрено в 2023 году.

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