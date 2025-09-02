Apple полностью откажется от физических SIM-карт в новых iPhone
Корпорация Apple начнет глобальный выпуск iPhone без слота для физических SIM-карт, расширив практику, ранее применявшуюся только в США. Презентация нового поколения смартфонов, включая iPhone 17 Air, запланирована на 9 сентября 2025 года.
Согласно информации профильного издания MacRumors, Apple планирует полностью отказаться от физических SIM-слотов в новых iPhone, которые будут представлены уже 9 сентября 2025 года. Это решение затронет все глобальные рынки, а не только США, где компания уже несколько лет выпускает смартфоны исключительно с поддержкой eSIM.
Подготовка к этому переходу уже началась: Apple провела обучение сотрудников своих магазинов в странах Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, Испанию и Нидерланды, по работе с iPhone, поддерживающими только eSIM-технологию. Инструктаж персонала был завершен к 5 сентября, что свидетельствует о серьезности намерений компании.
Особенно радикальные изменения ожидают модель iPhone 17 Air, которая, согласно данным аналитика Минг-Чи Куо, будет иметь толщину всего 5,5 мм в самой тонкой части и лишится физического SIM-слота на всех рынках сбыта.
Переход на eSIM предоставляет пользователям несколько преимуществ: удобство активации без посещения магазина, возможность хранить несколько профилей операторов одновременно и более простой переход между операторами связи. Однако это требует поддержки технологии со стороны операторов связи, что пока реализовано не во всех странах.
