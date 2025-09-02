Apple полностью откажется от физических SIM-карт в новых iPhone

02 сентября 2025, 06:06

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Корпорация Apple начнет глобальный выпуск iPhone без слота для физических SIM-карт, расширив практику, ранее применявшуюся только в США. Презентация нового поколения смартфонов, включая iPhone 17 Air, запланирована на 9 сентября 2025 года.