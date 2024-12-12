Башкирию назвали регионом с наибольшим количеством выигрышей в лотерею

Фото: iStock/ Chanatiptravel
Назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею — это Башкирия, сообщил Telegram-канал UTV.
По информации издания, после покупки лотерейных билетов 13 человек из Башкирии стали миллионерами. Одними из счастливчиков стали жители Гафурийского, Балтачевского, Стерлитамакского, Бижбулякского, Дуванского, Мечетлинского, Караидельского, и Мишкинского районов. Ещё в список новоиспечённых миллионеров вошли граждане Российской Федерации из Уфы, Нефтекамска, Кумертау и Салавата.
Ранее сообщалось, что джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.
Читайте также:
Кондуктор из РФ выиграла в лотерею миллион рублей
Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
Американец выиграл 9 миллионов долларов благодаря сломанному торговому аппарату
«Все они купили билеты на почте. Таким образом Башкирия стала регионом с самым большим количеством выигрышей», — отмечалось в сообщении.
Ранее сообщалось, что джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.
Читайте также:
Кондуктор из РФ выиграла в лотерею миллион рублей
Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
Американец выиграл 9 миллионов долларов благодаря сломанному торговому аппарату
Ольга Енгалычева