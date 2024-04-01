Британские пациенты скорой помощи умирают из-за 12-часовых очередей на прием

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В Великобритании более 250 человек еженедельно умирают из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. О кризисе в сфере здравоохранения страны пишет издание The Times, ссылаясь на данные Королевского колледжа неотложной помощи.
По информации издания, в 2023 году порядка 14 тысяч человек скончались из-за более чем 12-часового ожидания приема в отделениях неотложной помощи.
За февраль 2024 года количество людей, которые прождали более 12 часов в отделениях помощи, достигло 45 тысяч человек.
До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что показатели работы отделений скорой помощи были «недостаточно хорошими». Сунак подчеркнул, что исправлению ситуации в области здравоохранения мешают забастовки медиков. Британский премьер назвал решение этой проблемы приоритетным направлением для своего правительства.
Ранее сообщалось, что в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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За февраль 2024 года количество людей, которые прождали более 12 часов в отделениях помощи, достигло 45 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак